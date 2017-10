L'esistenza di un nono pianeta nel sistema solare è sempre più plausibile

Se Plutone non fosse stato declassato a pianeta nano, ad oggi sentiremmo parlare del decimo pianeta (pianeta X) piuttosto che del nono pianeta del sistema solare. Invece il "piccolo" oggetto non è in grado di ripulire la sua orbita, dunque siamo qui a speculare su tutti gli indizi di questo fantomatico planet 9, grande 10 volte la terra e che nessun telescopio è mai riuscito ad osservare. Qualcuno potrebbe pensare che è strano sentir parlare di questi oggetti misteriosi senza averli mai avvistati, ma d'altronde siamo ancora allo stadio di "ipotesi" che in questo caso è quella più plausibile. Quel che hanno osservato alcuni astronomi non sono altro che effetti indiretti di un fenomeno altrimenti inspiegabile, esattamente quello che succede quando notate che in casa una porta si chiude da sola sbattendo: probabilmente ci sono due finestre aperte che garantiscono il passaggio di un flusso d'aria, un'ipotesi molto valida che formuliamo subito dopo aver udito il rumore improvviso. Allo stesso modo in qualsiasi ambito scientifico si cerca sempre di formulare l'ipotesi che meglio descrive quello che osserviamo quando ci si trova davanti ad un fenomeno inspiegabile. Ma quali sono questi indizi di cui stiamo parlando?

Le prime ricerche di Batygin e Brown del 2016

Mike Brown e Konstantin Batygin hanno teorizzato l'esistenza del planet 9 nel gennaio del 2016, chiamato Planet X da chi non accetta i risultati dettati dalla International Astronomical Union nel 2006, che sanciscono il declassamento di Plutone a pianeta nano. Il nono pianeta orbiterebbe a grandissima distanza dal sole, circa 20 volte la distanza tra Nettuno e il Sole, per via dell'orbita di alcuni oggetti transnettuniani (TNO, trans-neptunian objects) che puntano tutti nella stessa direzione. I TNO sono tutti quei corpi che orbitano attorno al Sole a distanze in media più grandi dell'orbita di Nettuno, come ad esempio tutti quelli che formano la Kuiper Belt. I sei oggetti incriminati sono visibili nella seguente foto, che mostra chiaramente come le loro orbite siano stranamente posizionate in modo da puntare ad un'unica direzione, stabilita da un oggetto massivo che è in grado di attirarli con una certa forza gravitazionale, il planet 9 che vedete in arancione. Il periodo orbitale del pianeta, ovvero il tempo che impiegherebbe per compiere un'orbita intera attorno al sole, è un valore che va dai 10.000 ai 20.000 anni.



Se eliminassimo il pianeta dal modello del sistema solare non si spiegherebbe come sia possibile che questi TNO in media della grandezza di Roma puntino in quella direzione: senza un oggetto massivo che li allinei dovrebbero assumere delle orbite completamente casuali, venire buttati fuori dal sistema solare o distrutti in una collisione. Nel video che segue trovate un'intervista proprio a Batygin che spiega la sua ipotesi dell'esistenza del pianeta 9: come un genitore che spinge un figlio su un'altalena, il pianeta garantisce la strana direzione che hanno i TNO in modo che non perdano la propria traiettoria a causa di altri corpi.



Lo studio di Juliette Becker a sostegno dell'ipotesi del nono pianeta

Dopo questa prima ipotesi portata avanti da Batygin, ci sono stati altri studi sul nono pianeta che avrebbero mostrato come la sua ipotetica orbita avrebbe influenzato tutto il nostro sistema solare inclinando il piano su cui orbitano tutti i pianeti. Juliette Becker dell'università del Michigan ha scritto un paper per esporre i suoi risultati sulla simulazione dell'orbita del planet 9. Perché una simulazione? Chiaramente se un oggetto fa parte di un sistema planetario ed assume un'orbita stabile, ovvero che non cambia nel tempo al di là di qualche evento non previsto, allora deve rispettare tutta una serie di regole imposte dalle leggi fisiche. In particolare deve per forza di cose seguire l'attrazione gravitazionale del corpo più massivo (il Sole), nonché di tutti gli altri corpi che influenzeranno la sua orbita. Quello che ha fatto Juliette Becker è provare su un computer una lunga serie di orbite di questo fantomatico pianeta per capire come interagisce con tutto il sistema solare. Tra tutte le simulazioni esistono delle traiettorie che non solo garantiscono la stabilità del nono pianeta, ma sono anche coerenti con la direzione dei 6 TNO di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo, che altrimenti sarebbero distrutti o buttati fuori dal sistema solare.



I risultati sono coerenti con la scoperta recente di un nuovo TNO grazie a 400 scienziati provenienti da 26 istituti diversi da tutto il mondo. Questo nuovo corpo ha un'orbita inclinata di 54° rispetto a tutto il piano del sistema solare. Tutti questi TNO sono in risonanza orbitale con il pianeta 9, ovvero il tempo che impiegano nel compiere un'orbita completa è influenzato dal tempo che impiega il pianeta a completare la propria: Nettuno agisce disturbando questa risonanza, ma non abbastanza da destabilizzare le orbite. Il quadro delineato da Juliette Becker, che ha rafforzato le idee di Batygin, non fa altro che disegnare una situazione nel nostro sistema solare nel quale diventa sempre più difficile immaginare che questo nono pianeta non esista. Chiaramente finché non verrà compiuta un'osservazione diretta del misterioso oggetto non sarà possibile affermare con certezza che esiste, ma è certo che nei prossimi mesi si tornerà a parlare ancora del misterioso planet 9.