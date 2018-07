La Disney rinnova la sua tecnologia per i capelli 3D in CG

Disney è senza ombra di dubbio una delle aziende leader nel campo della simulazione 3D di capelli. Certo, stiamo parlando di qualcosa di "nicchia" in un certo senso, che diventa però di fondamentale importanza quando si vanno a realizzare alcune tipologie di film d'animazione.

Pensiamo, ad esempio, a Rapunzel, dove i capelli della protagonista svolgono addirittura un ruolo centrale per lo svolgimento della trama stessa. Per questo motivo, la multinazionale statunitense ha deciso di fare un ulteriore step in tal senso, mettendosi al lavoro per rendere più facile agli animatori far sì che i capelli seguano le loro intenzioni artistiche e al contempo si muovano realisticamente.

Il risultato di questi sforzi è stato recentemente pubblicato in un paper dettagliato. In questo articolo, riassumiamo i traguardi raggiunti.



La nuova tecnologia

Il problema principale riscontrato dagli animatori Disney con la "vecchia tecnologia" era l'impossibilità di vedere i capelli in movimento in alta risoluzione durante la composizione della scena.

Farlo avrebbe gravato troppo anche sui budget di una potenza come la Disney, dilatando inoltre i tempi di realizzazione.

La protagonista muove la testa di qua e di là mentre balla? Mantiene la testa ferma per non distrarre il pubblico? Questi sono solo alcuni esempi delle combinazioni possibili che si devono testare per una scena, impiegando ore e ore di rendering. "Gli artisti tipicamente ricorrono a simulazioni a bassa risoluzione, dove le iterazioni sono più veloci e le modifiche manuali risultano possibili. [...] Sfortunatamente, i valori dei parametri determinati in questo modo possono servire solo come ipotesi iniziale per la simulazione ad alta risoluzione, che spesso si comporta in modo molto diverso dalla sua controparte approssimativa quando vengono utilizzati gli stessi parametri", si legge nel suddetto paper.



La soluzione proposta dai ricercatori è, fondamentalmente, quella di usare i dati dell'approssimazione iniziale per ricreare una simulazione ad alta risoluzione di una sola manciata di capelli.

Questi ultimi saranno molto utili per la simulazione finale, in quanto si comporteranno esattamente allo stesso modo. Oltre a questo, visto che sono pochi e ottimizzati, possono essere modificati in un tempo minimo dagli animatori. Quindi ora, grazie alla nuova tecnologia, i capelli 3D in CG si possono simulare in modo veloce e senza problemi, con gli addetti ai lavori che non devono più "fidarsi" esclusivamente di un'approssimazione, ma possono basarsi su dati concreti.

Insomma, un passo in avanti non di poco conto. Ovviamente, però, non è stato semplice sviluppare questa nuova tecnologia, gran parte del suddetto paper descrive gli schemi che il team ha creato per assicurarsi che nessuna stranezza si verifichi a causa delle interazioni tra i sistemi di capelli ad alta e bassa definizione.

Tuttavia, nonostante la tecnologia sia già praticamente funzionante, Disney ha intenzione di migliorarla ancora molto, visto che non è ancora in grado di simulare alcuni complessi movimenti dei capelli. Il viaggio è appena iniziato.