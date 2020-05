La RTX 3080 Ti sarà un mostro di potenza, ma anche la RTX 3070 non scherza

Incredibilmente potenti, con un numero enorme di CUDA Core e frequenze operative elevate. Se la prossima generazione di schede video NVIDIA manterrà le promesse potremmo trovarci di fronte al più grande passo in avanti nelle prestazioni dai tempi della GTX 1080.

All'inizio eravamo un po' sospettosi sui numeri che circolavano online, ma dopo aver visto una Xbox Series X con 3328 unità di calcolo dedicate nella GPU, perché dovremmo dubitare più di tanto di una RTX 3080 Ti con 8192 CUDA Core? Ovviamente stiamo parlando di numeri tutt'altro che confermati, ma appare chiaro che sia AMD che NVIDIA vogliano aumentare in modo considerevole il Core Count della prossima generazione di schede video. Non solo la 3080 Ti, anche i modelli meno costosi finiranno sotto steroidi, come emerso da un recente leak.



Tanta potenza in più

I leak, per loro natura, non sono sempre affidabili. Spesso si tratta di informazioni inventate e basate sul nulla, ma ci sono fonti che si sono dimostrate più accurate nel corso del tempo. Le specifiche trapelate arrivano dall'account Twitter di Chiakokhua, un ex ingegnere che in passato ha predetto il design "chiplet" delle CPU di AMD e che ha diffuso il diagramma a blocchi delle CPU Epyc 2. Insomma, non siamo di fronte all'ultimo arrivato nel mondo dei leak. Pochi giorni fa ha postato sul suo account twitter l'immagine che potete vedere in questo articolo, poi rimossa ma intercettata da Guru3D, che mostra le specifiche delle nuove GPU di NVIDIA.



A spiccare è ovviamente la RTX 3080 Ti, basata su chip GA100, con 8192 CUDA Core e frequenza di clock boost di 1750 MHz. Troviamo poi 256 RT Core e 1024 Tensor Core. L'attuale top di gamma NVIDIA, la RTX 2080 Ti, offre 4352 CUDA Core e un boost clock di 1635 MHz nella versione Founders Edition, con 68 RT Core e 544 Tensor Core.

Se davvero sarà questa la RTX 3080 Ti l'aumento prestazionale sarà enorme: frequenze di clock più elevate, CUDA Core poco meno che raddoppiati, ma soprattutto RT Core quasi quadruplicati, a conferma che questa potrebbe essere la generazione che porterà il Ray Tracing su un altro pianeta. Bisogna poi considerare l'aumento prestazionale dovuto alla nuova architettura e al processo produttivo a 7 nm: un CUDA Core Ampere dovrebbe essere in grado di compiere più calcoli di un CUDA Core Turing, per un aumento prestazionale che andrà al di là del mero incremento numerico delle unità di calcolo.

La RTX 3080 non è da meno, grazie 4608 CUDA Core, frequenze di 2000 MHz, 144 RT Core e 576 Tensor Core, numeri che la collocano al di sopra dell'attuale RTX 2080 Ti. La RTX 3070, con 3584 CUDA Core, frequenze fino a 1900 MHz, 112 RT Core e 448 Tensor Core invece si posiziona ben al di sopra della RTX 2080, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni con Ray Tracing attivo, grazie agli RT Core quasi triplicati. Stessa cosa per la RTX 3060, che supera senza problemi l'attuale RTX 2070.

Purtroppo, per quanto Chiakokhua sembri più affidabile di altri leaker, non possiamo avere la certezza di questi dati. Resta il fatto che, finora, tutti i rumor sulla prossima generazione di GPU NVIDIA hanno mostrato numeri stratosferici. Vero che tanti piccoli leak non fanno alcuna certezza, ma se le premesse sono queste, ne vedremo davvero delle belle nei prossimi mesi in campo PC.