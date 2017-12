La sonda spaziale Juno rivela la profondità della grande macchia rossa di Giove

Ottime notizie dall'orbita di Giove: la sonda spaziale Juno ha fornito abbastanza dati alla NASA per capire qual è la profondità della grande macchia rossa del gigante gassoso, una tempesta anticiclonica gigantesca ben visibile sullo strato di atmosfera più esterno del pianeta. Dalle foto che conosciamo appare come una grande macchia ovale color cremisi con una grandezza 1,3 volte quella del pianeta terra: parliamo di 16'000 km di larghezza secondo i dati raccolti da Juno nel mese di aprile 2017.

Questa tempesta immensa si staglia sull'emisfero settentrionale di Giove ed è uno dei tratti distintivi del pianeta più grande del sistema solare. A questa pagina troverete un'animazione del movimento in senso anti-orario della tempesta.

Il video che esplora le profondità della grande macchia rossa

Quando la sonda spaziale Juno è passata molto vicino alla grande macchia rossa di Giove nel mese di luglio 2017, è stato possibile ricavare abbastanza dati per capire che la profondità di questa tempesta è di circa 300 km dentro lo strato superficiale delle nuvole del pianeta. Lo strumento utilizzato per ricavare questo dato è il radiometro a microonde (Microwave Radiometer, MWR), capace di captare un certo tipo di radiazioni elettromagnetiche e capire il calore dei vari strati della grande macchia rossa. Senza dilungarci troppo nei dettagli, è giusto mostrarvi fin da subito l'incredibile video in computer grafica che ha realizzato la NASA con i dati ricavati (controllate come varia la temperatura nell'indicatore che comparirà a sinistra man mano che la telecamera scende).

"Grazie a Juno abbiamo scoperto che la grande macchia rossa è dalle 50 alle 100 volte più profonda degli oceani della terra, ed è più calda alla base rispetto alla cima" sono le parole di Andy Ingersoll, professore del Caltech che lavora alla missione Juno. "I venti sono associati alla differenza di temperatura e il calore alla base della macchia rossa spiega i venti feroci che vediamo sulla cima dell'atmosfera".

L'evoluzione della grande macchia rossa nel tempo

Il futuro della grande macchia rossa è ancora un mistero ed ha creato un dibattito all'interno della comunità scientifica. La tempesta è stata monitorata dal 1830, ma la sua esistenza potrebbe risalire anche a più di 350 anni fa. Nello scorso secolo la macchia riusciva tranquillamente a contenere ben più di due pianeti come la terra al suo interno mentre oggi è stato misurato un suo restringimento. Quando nel 1979 le due sonde Voyager 1 e 2 passarono nei pressi del gigante gassoso dirette verso Saturno (e oltre!) la macchia poteva contenere circa due pianeti come la terra. Ad oggi Juno ha misurato una diminuzione della sua larghezza di 1/3 e della sua altezza di 1/8 rispetto ai tempi delle missioni Voyager.

Le scoperte annunciate però non si fermano qui: grazie al potere dei JEDI (no, non è uno scherzo, parliamo del Jupiter Energetic Particle Detector Instrument di Juno) è stato possibile identificare una nuova zona di radiazioni proprio al di sopra della grande macchia rossa. Le orbite della sonda sempre più vicine al pianeta hanno rivelato una grande sorpresa per gli scienziati, una nuova area di radiazioni mai vista prima, che lo strumento JEDI ha captato grazie alla ionizzazione di atomi energetici neutri che sembrano provenire da lune come Io ed Europa. Questi atomi neutri diventano ioni, ovvero gli vengono letteralmente strappati degli elettroni non appena si avvicinano troppo alla zona più alta dell'atmosfera di Giove. Dunque lo strumento JEDI avrebbe rilevato queste particelle ionizzate da questa zona di radiazioni, permettendoci di scoprirla per la prima volta.

Per ora Juno ha completato la sua ottava orbita ed ha iniziato la nona il 16 dicembre. Partita nel 2001 dalla terra ed arrivata nell'orbita di Giove il 4 luglio 2016, Juno ha iniziato la sua missione da quasi un anno e mezzo. Nei prossimi mesi continuerà i suoi giri attorno al gigantesco pianeta gassoso per raccogliere dati sulle sue misteriose aurore polari, la sua struttura, l'atmosfera e la magnetosfera per permetterci di svelare tutti i misteri di Giove.