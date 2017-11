La stanza segreta dentro la Grande Piramide è una scoperta o una conferma?

In un articolo pubblicato su Nature della scorsa settimana siamo venuti a conoscenza della scoperta di una camera nascosta all'interno della Piramide di Cheope (Grande Piramide), la più antica delle tre principali piramidi di Giza nonché la più "anziana" delle sette meraviglie del mondo antico. Di questa fantomatica stanza in realtà non si conoscono in modo preciso né la sua forma né la sua funzione, per questo nel corso dell'articolo la chiameremo anche "vuoto". Come visibile nella ricostruzione in 3D questo spazio (ScanPyamids Big Void) è posto sopra la grande galleria che porta alla camera superiore, ed è lungo circa 40 metri ed alto circa 8 metri, più o meno le stesse dimensioni della grande galleria. La particolarità di questa scoperta ha aperto un dibattito tra gli studiosi che stanno decidendo se effettivamente questo spazio ospita una camera segreta o è un semplice buco lasciato per esigenze architettoniche.

Il progetto ScanPyramids per individuare le "stanze segrete" della piramide

Mehdi Tayoubi è il co-fondatore del progetto ScanPyramids, un'idea che sfrutta tecniche scientifiche come la muografia per identificare possibili stanze nascoste nelle piramidi senza intaccarne la struttura. In questo caso si è sfruttato il fenomeno dei raggi cosmici, radiazioni ad alta energia che provengono per lo più dall'esterno del sistema solare, anche da galassie lontane: questi fenomeni intergalattici si pensa che siano dovuti ad eventi come le supernova, esplosioni di stelle giunte al limite della loro vita, o anche a nuclei galattici attivi, ovvero il centro di alcune galassie che è la sede di un buco nero supermassiccio circondato da materia. Queste radiazioni ad alta frequenza non vanno confuse con le onde elettromagnetiche a raggi-X e raggi gamma, in quanto non sono composte da fotoni ma per lo più da protoni ad alta energia (Il termine "radiazione" viene tutt'oggi considerato un errore ma conservato per ragioni storiche). Fortunatamente non arrivano sulla superficie terrestre, ma entrano in contatto con l'atmosfera producendo una pioggia di particelle tra le quali ci sono i muoni sfruttati per l'identificazione del vuoto nella piramide.

La pioggia di muoni riesce a giungere sulla superficie terrestre e passare anche attraverso oggetti solidi: infatti queste particelle sono piccole e simili agli elettroni per quanto riguarda la carica elettrica negativa, ma dotate di massa maggiore. Ogni giorno milioni di queste particelle passano attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. Grazie a delle lastre chiamate muon emulsion film posizionate all'interno e all'esterno della piramide è stato possibile applicare la tecnica della muografia, che permette di riprodurre l'immagine tridimensionale di un certo volume catturando i muoni che provengono dall'atmosfera. Il principio è lo stesso della radiografia che sfrutta i raggi-X per ricostruire la struttura interna di un oggetto, quella che si usa per capire se un determinato osso del corpo si è fratturato. Nel caso della Grande Piramide i muoni provenienti dall'atmosfera riescono a penetrarvi ma un più grande numero di questi arriverà da regioni meno dense (vuoto) rispetto a regioni più dense (le pietre della piramide): dunque i ricercatori sono riusciti ad identificare lo spazio vuoto misurando una quantità più alta di muoni provenienti in quella specifica direzione. Per avere un'idea di quello che hanno fatto gli studiosi vi lasciamo ad un video che spiega la loro ricerca.



Stanze segrete o grande vuoto? Sorpresa o semplice conferma?

Per Mehdi Tayoubi la scoperta è sensazionale e potrebbe trattarsi di un'altra grande galleria, una stanza o una struttura composta da più stanze. Aidan Dodson, egittologo dell'università di Bristol, invece chiarisce subito che la possibilità di trovare un tesoro o un'altra stanza funeraria è quasi nulla, ma la scoperta aiuta a capire quali sono le tecniche usate per costruire le imponenti piramidi di Giza. Infatti la camera funeraria e il sarcofago sono già stati scoperti e quest'area vuota probabilmente è stata lasciata per ridurre il carico di pietra sopra la grande galleria, avendo come unico obiettivo la stabilità dell'architettura.

Un altro esperto, l'archeologo Zahi Hawass, ha affermato che lo spazio vuoto in questione è noto da anni e non costituisce alcuna scoperta: secondo lo studioso "la Grande Piramide è piena di spazi vuoti. Bisogna stara molto attenti a come vengono presentati certi risultati al pubblico". Hawass ha aggiunto che il team che ha annunciato la scoperta di questo spazio vuoto non ha al suo interno un egittologo che li aiuti nel capire l'entità dei loro risultati. Dunque sono molti gli spazi vuoti che sarebbero stati lasciati al di sopra delle stanze e delle gallerie, con scopo puramente costruttivo. Per contro gli scienziati che hanno annunciato la scoperta hanno evidenziato l'utilità della loro tecnica di muografia nel campo archeologico, che potrebbe essere applicata in modo più costante in futuro.