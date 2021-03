Le 5 cose sulla Terra che possono essere viste dallo spazio

È vero, nello spazio nessuno può sentirti urlare, ma fortunatamente è possibile osservare quello che si trova intorno. Sono pochi gli esseri umani che sono arrivati nell'orbita terrestre, ancora di meno coloro che ci hanno soggiornato e si contano sulle punta delle dita coloro che, invece, hanno viaggiato nello spazio profondo.

Chi lo ha fatto si è ritrovato davanti una vista bellissima, unica e che non ha eguali: il nostro pianeta in tutta la sua bellezza. Pensate che sia possibile osservare solo una palla gigante di colore blu? No, visto che alcuni dettagli del nostro mondo possono essere visti perfino dallo spazio. A tal proposito, ecco una lista di 5 cose che possono essere viste dall'orbita del nostro pianeta.

Palm Island

Sono poche le costruzioni create dall'uomo che possono essere viste dallo spazio. Una di questa è sicuramente Palm Islands, le isole artificiali più grandi del mondo che possono essere osservate a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti (che hanno recentemente inviato la loro sonda su Marte). Stiamo parlando in plurale semplicemente perché le Isole delle Palme sono tre isole artificiali (la prima e la seconda già ultimate, mentre la terza è ancora all'inizio) distribuite su un'area di 100000 metri cubi. I nomi della struttura sono Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali e Palm Deira.

Le prime due isole hanno richiesto approssimativamente 100 milioni di metri cubi di sabbia e roccia, mentre la prossima isola artificiale, Palma Deira, richiederà all'incirca 1 miliardo di metri cubi. Ovviamente, manco a dirlo, sulle tre costruzioni ci saranno oltre 100 alberghi, ville, appartamenti e tantissimi luoghi di lusso. Piccola curiosità: Palma Deira è realizzata con l'obiettivo di essere una "piccola" mappa della Terra, mentre in futuro, secondo quanto dichiarato, si vogliono costruire delle isole per ricreare il Sistema Solare.

Il Grand Canyon

Non sorprende sicuramente che un tale panorama possa essere visto persino dallo spazio. Il Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo naturale, si trova in Arizona, negli Stati Uniti d'American, ed è lungo 446 chilometri. Visto dall'alto, questo panorama somiglia tantissimo al Pianeta Rosso osservato dalle immagini satellitari. Per migliaia di anni, l'area è stata abitata ininterrottamente da nativi americani, che hanno costruito insediamenti all'interno del canyon e delle sue numerose grotte.

Si stima che siano circa 5,9 milioni le persone che visitano il Grand Canyon ogni anno. Sicuramente questa affluenza non può essere vista dall'orbita terrestre, ma le incredibili vallate dall'alto tolgono comunque il fiato. A creare questi solchi è stata l'attività geologica e l'erosione del fiume Colorado. Questo è uno dei paesaggi più studiati al mondo, con ampie testimonianze fossili, una moltitudine di caratteristiche geologiche e una ricca storia archeologica.



Il Rio delle Amazzoni

Non solo il Grand Canyon: anche un'altra incredibile meraviglia naturale può essere vista nello spazio. Stiamo parlando ovviamente del Rio delle Amazzoni, il più grande e lungo fiume della Terra. Nonostante secoli di esplorazione, è ancora un luogo che nasconde innumerevoli segreti.

Dovete sapere che il fiume fornisce il 20% dell'approvvigionamento di acqua dolce dell'oceano: un quinto dell'acqua dolce che scorre nei mari della nostra terra sfocia nell'Atlantico nel delta del Rio delle Amazzoni, nel nord del Brasile.

Questa non è la cosa più incredibile: fino a 130 milioni di anni fa il Rio delle Amazzoni scorreva al contrario, in direzione opposta di quella di oggi. Tutto, però, cambio durante la creazione delle Ande circa 15 milioni di anni fa. Come se non bastasse questo a stupirvi, sappiate che il fiume è uno degli ecosistemi più importanti della Terra: ospita oltre 2.000 specie di pesci e più di 400 anfibi.

Le Serre di Almeria

In Spagna è possibile trovare le Serre di Almeria, 350 chilometri quadrati di strutture che coltivano ogni anno enormi quantità di vegetali che arrivano anche sulle nostre tavole. Nel 2017, infatti, circa il 70% dei pomodori esportati nell'Unione Europea proveniva da questo luogo. Secondo i dati, il valore delle esportazioni di frutta e verdura nel 2012 è stato pari a 1.914,1 milioni di euro.

Dovete pensare che circa 30 anni fa questa area era secca e arida, simile a un deserto, con una media di 200 mm di pioggia all'anno. Tuttavia, grazie all'importazione del suolo e altre tecniche agricole avanzate, negli ultimi 35 anni l'area è stata intensamente utilizzata per l'agricoltura.

Le polemiche non sono di certo mancate negli anni: lavoratori sfruttati, una produzione incredibile di plastica che finisce in mare e molti altri "scandali" che hanno portato la zona più volte sotto il mirino mediatico. Al di là di tutto, dallo spazio è possibile osservare queste infinite costruzioni che, pensate, sono apparse anche all'inizio del film "Blade Runner 2049".

La Piramide di Giza

Ebbene sì, anche una struttura costruita all'incirca nel 2550 a.C. può essere vista anche dallo spazio. Composta da circa 2 milioni e 300 mila blocchi, ciascuno mediamente dal peso di circa 2,5 tonnellate, la Piramide di Giza ha stregato tutti coloro che hanno potuta osservarla a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Così come ben sappiamo, le piramidi venivano costruite per servire come tombe reali per i faraoni. Anche quelle che si trovano in zona, ovviamente, non sono da meno: la piramide più settentrionale e più antica del gruppo fu costruita per Cheope, il secondo re della IV dinastia; chiamata la "Grande Piramide", è la più grande delle tre.

La piramide centrale, invece, fu costruita per Chephren, il quarto degli otto re della IV dinastia. Mentre la piramide più meridionale e ultima ad essere costruita fu quella di Mykerinus, il quinto re della IV dinastia. La Grande Piramide aveva un'altezza, al momento della costruzione, di 146,6 m, ridotta ai 138,8 attuali a causa dei fenomeni atmosferici e per oltre 3 800 anni è stata la più alta struttura artificiale del mondo.

Nel caso ve lo stesse chiedendo no, la Grande Muraglia Cinese non può essere vista dallo spazio. Il motivo è semplice: si tratta di una struttura che, nonostante sia lunga migliaia di chilometri, è larga meno di dieci metri. Molti astronauti della NASA hanno affermato di non aver visto nulla, nonostante ci abbiano provato.