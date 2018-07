Le 5 migliori videocamere di sicurezza smart: da Yi Dome Camera a Lighthouse AI

Uno dei mercati che è stato maggiormente rivoluzionato dall'arrivo dei prodotti Smart è sicuramente quello delle videocamere di sicurezza. Se fino a qualche anno fa era molto difficile trovare soluzioni economiche e allo stesso tempo funzionali, ora grazie alle nuove tecnologie è possibile installare questi dispositivi senza spendere un patrimonio e con la massima semplicità.

Si parte infatti da una cinquantina di euro come prezzo di ingresso per un cam di qualità, salendo poi di conseguenza in base alla funzionalità offerte. Andiamo, dunque, a stilare una sorta di "classifica" non numerata delle 5 migliori videocamere di sicurezza Smart attualmente disponibili sul mercato.

Netgear Arlo Pro 2

Arlo Pro 2 è una videocamera resistente alle intemperie, grazie alla certificazione IP65 . La massima risoluzione supportata è di 1080p ed è possibile zoomare il video sullo schermo direttamente dall'app Arlo per dispositivi mobili. Il campo visivo è di 130 gradi. Non mancano ovviamente la visione notturna e una tecnologia avanzata di rilevazione del movimento. Arlo Pro 2 integra anche un altoparlante e un microfono per una comunicazione a due vie, e una base station con sirena che può essere azionata da remoto o in modo da farla scattare automaticamente quando viene rilevato un movimento o un rumore.

Per non perdersi neanche un instante e avere una registrazione video continuata (CVR), è possibile sottoscrivere un abbonamento a un piano cloud, che registra video senza sosta 24/7. Arlo Pro 2 è compatibile con piattaforme come IFTTT e Samsung SmartThings. Il kit di 2 telecamere Netgear Arlo Pro 2 è attualmente venduto al prezzo di 569,99 euro su Amazon.it.

Nest Cam Indoor

Nest Cam è in grado di girare video a 1080p a 30fps con un campo visivo di 130 gradi. La visione notturna è potenziata da otto LED ad infrarossi integrati nella fotocamera. La scocca è composta da una lega di zinco, che la rende molto robusta ed allo stesso tempo facile da posizionare. Sulla base è presente un magnete che la trasforma in calamita per attaccarla sugli elettrodomestici o superfici di metallo, ma c'è anche un treppiedi standard qualora si volesse posizionarla altrove. Nest Cam supporta lo streaming con dispositivi dotati di iOS 8 o Android 4.0 (e superiori).

Le clip possono essere salvate anche su un servizio cloud chiamato Nest Aware, disponibile però solamente in abbonamento a partire da 5 euro al mese. Nest Cam dispone di una funzione chiamata Activity Zones, che consente di evidenziare delle parti specifiche dell'inquadratura della telecamera, inviando poi notifiche al passaggio di un soggetto in quell'area. La videocamera è perfettamente integrata con gli altri prodotti Nest. Il prezzo è attualmente di circa 185 euro su Amazon.it.

Lighthouse AI

Questa videocamera è attualmente disponibile solamente in USA e in Canada, ma potrebbe presto arrivare anche da noi. Si tratta sicuramente di una delle cam più Smart prodotte. Infatti, Lighthouse AI fa uso di sofisticati algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per ottenere un riconoscimento facciale 3D e un sistema di motion detection decisamente più affidabile rispetto alla maggior parte delle soluzioni in commercio. Oltre a questo, la videocamera riesce a distinguere movimento inorganico (automobili, alberi, ecc) da quello organico (animali, adulti, bambini, ecc). In merito a quest'ultimo, Lighthouse AI riesce addirittura a capire se si tratta di un animale o di un uomo. E' possibile poi far riconoscere alla videocamera i membri della famiglia.

Lighthouse AI è in grado di inviare notifiche al concretizzarsi di un determinato scenario. Ad esempio, possiamo farci inviare una notifica quando la videocamera inquadra un volto sconosciuto mentre siamo fuori casa, oppure in un certo orario. Inoltre, il prodotto è in grado di registrare video a 1080p per 24 ore al giorno, arrivando a mantenere fino a 30 giorni di registrazioni sul cloud, se si dispone dell'apposito abbonamento da 10 dollari al mese (oppure 200 dollari a vita). Non mancano ovviamente la visione notturna e l'applicazione per smartphone per gestire al meglio la videocamera. Tutto questo è attualmente venduto a un prezzo di circa 200 dollari sul sito ufficiale dell'azienda.



Yi Dome Camera

Yi Dome Camera è un prodotto dalle dimensioni contenute: 110 mm di altezza, con un diametro massimo, alla base, di 93 mm e un peso di 230g. Questo significa che è possibile celare facilmente la cam alla vista, su una libreria o su uno scaffale. Il piccolo motorino può muovere tutta la parte superiore, ruotando la cam di 345 gradi in orizzontale e di 115 gradi in verticale. Una caratteristica interessante è data dal fatto che, una volta spenta la cam, l'ottica viene girata all'indietro automaticamente, impedendo così di catturare immagini senza il permesso dell'utilizzatore. Lungo la scocca si può scorgere l'obiettivo e lo slot per microSD, affiancato a quello micro USB per l'alimentazione. Per lo storage dei video e delle foto è possibile affidarsi anche al servizio cloud proprietario dell'azienda.

Yi Dome Camera utilizza un sensore in grado di catturare video in Full HD, con un angolo di visione di 112 gradi. Le immagini non vengono distorte ai lati durante la registrazione, grazie alla tecnologia LDC (Lens Distortion Correction) che restituisce un'immagine senza la tipica "sfericità" ai lati. Il sensore è dotato anche di visione notturna, in grado di rendere facilmente visibili anche ambienti piuttosto grandi nel buio totale. Yi Dome Camera offre meno funzioni rispetto ai concorrenti, ma offre comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è attualmente venduta a un prezzo di circa 60 euro su Amazon.it.

Logitech Circle 2

Logitech Circle 2 è una videocamera di sicurezza che può essere posizionata ovunque si voglia, dall'esterno per visualizzare chi bussa alla porta, all'interno per tenere sotto controllo la casa quando si è fuori. Circle 2 è l'evoluzione del modello Logitech Circle ma con un design waterproof e la possibilità di essere gestita tramite app iOS/Android. La videocamera è disponibile in due modelli, con cavo e senza. La protezione della propria casa può essere estesa, con Circle 2 che funziona con accessori per il montaggio che personalizzano ancora di più l'esperienza d'uso. Non manca il supporto ad assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant. I video vengono registrati dal sensore grandangolare a 180 gradi in una risoluzione fino al Full HD. La distanza massima della visione notturna è di 4.5 metri. Anche qui è presente l'immancabile servizio cloud. Logitech Circle 2 è attualmente venduta a un prezzo di circa 172 euro su Amazon.it.