Le follie degli IgNobel: ecco i vincitori del 2019

Il mondo della scienza è pieno di riconoscimenti, premi e concorsi autorevoli che spesso danno alle persone, e in particolare ai ricercatori, la forza e la volontà di continuare nel loro duro lavoro. Essere premiati dà una gratificazione personale non indifferente e spinge tutti a lavorare per il bene comune e per la nostra evoluzione. Alcuni di questi premi sono diventati molto famosi, come i Nobel, tra le più alte onorificenze che un team di scienziati possa ricevere.

Ve ne sono molti altri esistenti, tutti di ragguardevole stima e autorevolezza, ma quelli che hanno attirato il nostro interesse oggi sono di tutt'altra fattura. Gli IgNobel (gioco di parole inglese tra "ignoble" e "nobel") si concentrano sulle ricerche più stravaganti e insolite fatte nell'ultimo anno, tuttavia viene presa in considerazione anche l'utilità che tali ricerche possono avere nel futuro, quindi non è un premio fine alla sola ilarità (sebbene sia difficile crederlo). Se ne volete una prova mettetevi comodi, ecco tutti i vincitori di quest'anno!

Premio per la Medicina: la pizza italiana protegge dal cancro

Gli IgNobel si occupano di 10 categorie diverse, che bene o male coprono tutto lo spettro delle possibili azioni umane e per la Medicina in particolare il premio è andato ad uno studio italiano, in collaborazione con dei ricercatori olandesi che hanno dimostrato come la pizza, prodotta e consumata in Italia, possa prevenire il cancro all'intestino.

Ve ne abbiamo già parlato in una notizia dedicata quindi sembra inutile ripeterci; è giusto solo sottolineare quanto però gli IgNobel possano essere un buon apripista per la molto più influente "premiazione di Stoccolma" (uno dei tanti modi per chiamare i premi Nobel). Non a caso, lo stesso fisico che vinse il premio IgNobel del 2000, poi si ritrovò a vincere il Nobel per il 2010 (con un altro studio, ovviamente, ma a quanto pare gli ha portato bene). Sperare non costa nulla!

Premio per l'Educazione Medica: chirurghi provetti "ammaestrati"

Sappiamo tutti quanto sia bello insegnare ai nostri amici animali ad essere educati e disciplinati, ad eseguire i nostri ordini e soprattutto a non farci strappare le tovaglie stese dal balcone. Molto spesso, e questo vale per ogni genere di animale che si vuole addomesticare (persino pappagalli o delfini), si usano tecniche particolari con l'uso di gratificazioni personali come giochi e cibo prelibato.

Una delle tecniche più comuni e più efficienti è quella del "Clicker Training": consiste nel far capire all'animale di compiere una determinata azione quando sente il "click-clack" di un particolare strumento. Il nostro fedele amico quindi, conscio che ci sarà un premio, eseguirà il comando senza indugi e senza possibilità di fraintendere quale compito gli sia stato comandato.



Questo stesso procedimento è stato applicato - seguendo uno studio di Karen Pryor e Theresa McKeon (entrambe psicologhe comportamentali) - ad un insieme di chirurghi ortopedici e si è dimostrato come la tecnica in questione abbia fruttato esiti migliori in un gruppo di soggetti sottoposti a tale processo di apprendimento rispetto ad un altro gruppo che ha seguito il classico approccio didattico e dimostrativo; chissà se hanno tenuto conto anche dei recenti sviluppi nel campo dell'addestramento dei nuovi medici mediante realtà virtuale.

Premio per l'Anatomia: i testicoli hanno diverse temperature

Può sembrare una follia domandarsi della temperatura dei propri testicoli, eppure non è una cosa da sottovalutare, e chi ha studiato un po' di anatomia lo sa: uno dei parametri fondamentali per la corretta fertilità (e anche l'adeguato funzionamento) della zona riproduttiva è proprio la temperatura.

Non a caso i "gioielli di famiglia" possono assumere posizioni più prolassate (soprattutto quando fa caldo) o più rapprese, vicine al corpo, come quando fa freddo (e se avete seguito le vicende di Red Dead Redemption 2, questa ne è una sommaria spiegazione). La corretta temperatura è un aspetto fondamentale per la spermatogenesi. A tal proposito però, i francesi Roger Musset e Bourras Bengoudifa hanno condotto un'analisi sui testicoli di 30 uomini, per lo più postini e autisti di autobus e hanno dimostrato, grazie all'uso di rilevatori indossati per circa 90 minuti, che la gonade sinistra ha una temperatura sensibilmente più alta rispetto a quella di destra, in quasi tutte le situazioni.

I due scienziati hanno attribuito la causa principale di questa asimmetria al fatto che il testicolo sinistro è di natura più in basso rispetto alla posizione del corpo.

Premio per la Biologia: "scarafaggi magnetizzati"

Probabilmente lo studio un po' più complesso e meno buffo, ma sicuramente molto affascinante: mediante una particolare tecnica non invasiva di magnetizzazione si è rilevato come determinati scarafaggi (in particolare nello studio sono stati analizzati quelli americani) diano sostanzialmente risultati diversi a seconda che si tratti di scarafaggi vivi o morti. Dopo aver "magnetizzato" gli scarafaggi, si è scoperto che quelli vivi presentavamo un decadimento del campo magnetico molto più rapido rispetto a quelli non più in vita.

Questo esperimento ha portato alla conclusione che in questi insetti vi è la presenza di piccole particelle magnetiche, soprattutto nelle zone viscose. Senza addentrarci troppo in discorsi complessi sull' elettromagnetismo basti sapere che, nei vivi, l'agitazione dei fluidi porta ad un diverso andamento del campo elettromagnetico, cosa che non avviene una volta che i soggetti sono passati a miglior vita.

Il team di scienziati non ha voluto sbilanciarsi oltre con le loro conclusioni, e non hanno voluto affermare di aver trovato un'ulteriore conferma del biomagnetismo in quanto hanno ammesso che la presenza di materiale ferroso residuo nei tessuti potrebbe aver inficiato il test (ma solo per questa particolare conclusione, il resto dell'esperimento è pur sempre un successo).

Premio per la Chimica e per l'Ingegneria: la saliva dei bambini e il cambia-pannolini automatizzato

Scienziati ed esperti di tutto il mondo si sono chiesti: "ma quanta saliva produce al giorno un bambino di cinque anni?". Una domanda talmente importante meritava una risposta e un team di scienziati giapponesi -che non amano stare con le mani in mano - ha prontamente dato il suo contributo. Già nel 1995 questo studio fu reso pubblico: un pool di 30 bambini (15 maschi e altrettante femmine) fu analizzato costantemente per due giorni, sia nei periodi di attività che durante il sonno, calcolando in media una produzione di 496mL, arrotondata con margine di errore a 500mL.

Sempre in tema di infanzia rimane anche il premio per l'Ingegneria, che forse meritava davvero un a standing ovation: un macchinario capace di cambiare un pannolino e lavare il bimbo automaticamente, limitando quasi del tutto l'intervento umano, per la felicità dei papà e delle mamme che proprio non se la sentono.



Il macchinario fa un po' paura, e dubitiamo che qualcuno possa mai infilarci un neonato pur di non aver a che fare con i loro bisognini. Oltretutto, guardando il brevetto depositato, si nota come le istruzioni siano anche belle corpose. Forse, prima di entrare in commercio, necessiterebbe di una piccola rivisitazione, per renderlo meno scoraggiante. Speriamo che accada, perché sarebbe un investimento assicurato.

Premio per la Fisica: gli escrementi cubici dei Vombati

"Congratulazioni, un bel premio di m....". Speriamo non siano state queste le parole che hanno accompagnato la premiazione riguardo ad uno studio sui vombati (una specie di marsupiali quadrupedi, che vive nell'Australia orientale) davvero singolare: è risaputo che questi animali hanno la particolarità di produrre escrementi cubici o per lo più a forma di parallelepipedi, e finalmente grazie a questi ricercatori dell'Australia, Nuova Zelanda, Taiwan e USA, abbiamo la risposta: il loro intestino ha una conformazione piuttosto peculiare, soprattutto nell'ultimo tratto dove le feci da liquide diventano solide assumendo una conformazione cubica.

Inoltre, la loro digestione è molto lunga - dura tra i 14 e i 18 giorni - e in questo lungo lasso di tempo le sostanze degli escrementi diventano estremamente solide rendendo possibile una popò bella compatta e di facile stoccaggio. Sì, stoccaggio: la principale motivazione del perché i vombati fanno questo è data dal fatto che riescono a impilarla meglio e a conservarla con facilità. Ciò gli serve per comunicare con altri della propria specie o per accorgersi di eventuali predatori (essendo loro quasi ciechi si affidano ad un olfatto sviluppatissimo).

Premio per la Psicologia: il falso sorridere ed un "epic fail"



Una storia alquanto bizzarra quella del professore e psicologo Fritz Strack, che ha vinto il premio IgNobel per la psicologia grazie a una scoperta fatta nel 1988. Nel suo esperimento ha dimostrato che i ragazzi a cui veniva chiesto di tenere una penna in bocca erano più felici e sereni, a causa probabilmente del fatto che la tensione muscolare indotta facesse credere al cervello di sorridere, anche dopo che la penna veniva eliminata.

Nel corso di questi 30 anni di analisi e studi però, il professore ha dovuto ammettere che gli è sempre stato impossibile replicare quei risultati e che quindi il suo esperimento era da ritenersi non del tutto fondato. Anche per questa ritrattazione è stato scelto come vincitore, ma per amor del vero c'è da precisare che più di una ritrattazione si tratta di un approfondimento: Strack stesso ha ammesso che il suo primo lavoro potrebbe essere ritenuto un test "viziato", in quanto le risposte dei soggetti possono essere state indotte dalla presenza di telecamere o altro, oppure può essere ritenuto un esperimento non abbastanza dettagliato e che quindi necessitava di più accuratezza.

Premio per l'Economia e per la Pace: la sporcizia dei soldi e il sollievo da "grattini"

Che i soldi fossero sporchi è una cosa piuttosto risaputa, ma alcuni ricercatori hanno voluto concentrarsi su quanto effettivamente lo fossero e su quanto possano diventare un terreno fertile per i batteri. Ve ne abbiamo parlato in una notizia dedicata e ci sembra, anche qui, inutile ripeterci.

Passiamo quindi all'ultimo dei nostri premi, che riguarda quello per la Pace (intesa come "pace dei sensi personale", non come "pace nel mondo"). Lo studio, risalente al 2012, ha coinvolto persone da ogni angolo del mondo e l'équipe di scienziati si è prefissata il compito di analizzare quanto sollievo si possa trarre da una "bella grattata" e soprattutto di quantizzarla nel modo più preciso possibile: su varie persone sono stati indotti diverse tipologie di prurito (lieve, moderato, intenso e cosi via) e in zone diverse come la caviglia, la spalla e l'avambraccio.

Studiando i diversi valori di VAS (la scala visuo-analogica del dolore: uno strumento che permette di analizzare il livello di dolore/fastidio soggettivo che un paziente sta riscontrando) si è capito come alcuni grattini siano più gratificanti di altri: ad esempio quelli sulla schiena sono più apprezzati rispetti a quelli sull'avambraccio. Sebbene nell'esperienza di tutti i giorni siamo più che consapevoli di quali siano i nostri punti preferiti, adesso almeno abbiamo anche la scienza che ci dà ulteriore ragione, che sollievo!



Di premiazioni folli ce ne sono state tante e ce ne saranno altrettante, e su questo il mondo della scienza non ha di che lamentarsi: ci sono migliaia di scoperte e studi da fare, seri, buffi o esilaranti che siano, ma tutti con una loro utilità. Se volete ancora qualche altro aneddoto sugli IgNobel qui trovate quelli dell'anno passato, che di sicuro lasceranno un sorriso stampato sulle vostre facce per qualche minuto. Infine, come consiglio spassionato, vi consigliamo di cercare anche qualche "Darwin Awards", simili agli IgNobel ma con una differenza sostanziale: non servono assolutamente a nulla e anzi sono spesso nocivi e fatali per gli esseri umani. La scienza è davvero un luogo magico, anche quando non si prende sul serio.