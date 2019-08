Le nebulose, le opere d'arte dell'Universo

Da qualunque punto di vista lo si guardi, il nostro pianeta riesce sempre a stupire per la sua maestosa bellezza. Verdi praterie, terre aride e incontaminate, montagne innevate e luoghi estremi, alternati dal fuoco e dal gelo. Insomma, non manca davvero niente. Nonostante non si conosca (ancora) un posto tanto unico nell'intero Universo, il cosmo riesce ad essere altrettanto maestoso.

Non è difficile trovare panorami mozzafiato in un luogo così tanto incredibile e - quasi - infinito. Negli anni infatti abbiamo osservato centinaia di "spettacoli extraterrestri", dalle supernove ai buchi neri a stelle grandi quanto il sistema solare. Alcune delle più grandi opere d'arte dell'intero cosmo sono, senza ombra di dubbio, le nebulose. Pennellate di colori cosmici che riempiono il grande freddo vuoto lasciato dall'Universo, ed ecco i migliori "quadri" che ci ha regalato il miglior pittore di sempre: la natura. Prima però, è giusto spiegare cos'è una nebulosa.

Cos'è una nebulosa?

Bastano semplicemente 7 parole: agglomerato interstellare di polvere, idrogeno e plasma. La maggior parte di queste opere d'arte si formano grazie al collasso gravitazionale del gas, altre sono invece il risultato dell'esplosione di una supernova. Ma ne esistono di diversi tipi, e possono essere:

PLANETARIA

Le nebulose planetarie sono nebulose che si formano dal gas espulso dalle stelle a bassa massa (come il Sole) quando si trasformano in nane bianche.

PROTOPLANETARIA

La nebulosa protoplanetaria si presenta nelle ultime fasi dell'evoluzione stellare, ovvero quando l'astro si trova tra la fase gigante rossa - nana bianca.

SUPERNOVA

Una supernova si forma quando una stella di grande massa raggiunge la fine della sua vita. Al termine della fusione nucleare che avviene nel nucleo, la stella collassa su se stessa. Il gas dell'esplosione andrà poi a formare uno spettacolo cosmico.

NEBULOSE A EMISSIONE E A RIFLESSIONE



Le nebulose a emissione contengono gas ionizzato (per la maggior parte idrogeno ionizzato) che emette luce di vari colori. Quelle a riflessione non producono una propria luce visibile a sufficienza, ma riflettono invece la luce delle stelle nelle vicinanze, si formano quando le stelle (o la stella) vicine non sono calde abbastanza per causare la ionizzazione del gas.

NEBULOSE OSCURE

Le nebulose oscure sono grandi nubi contenente in gran maggioranza gas (idrogeno ed elio) ed una piccolissima frazione (circa 1% in massa) di polvere; sono tra gli oggetti più freddi conosciuti in campo astrofisico, con temperature interne dell'ordine di 10 Kelvin (-263,15° C vicino allo zero assoluto), e quindi molto difficili da osservare a temperature così basse.

Fatte le dovute presentazioni, di seguito potete osservare alcuni dei "quadri" più suggestivi dell'intero cosmo.

Nebulosa elica



La nebulosa elica è una delle più vicini alla Terra, chiamata anche l'Occhio di Dio, è di tipo planetario e si è formata alla fine della vita di una stella di tipo solare. La nebulosa si trova a circa 650 anni luce dal nostro pianeta, nella costellazione dell'Aquario, e ha una dimensione di circa 2.5 anni luce.

Sulla base della velocità di espansione, di circa 31 chilometri al secondo, si stima che abbia 10.600 anni.

Pensate che questo magnifico spettacolo si è formato quando una stella, ormai al suo ultimo respiro, ha rilasciato i suoi strati più esterni nello spazio. Il minuscolo punto blu visibile al centro dell'immagine è una nana bianca, una stella grande quanto la Terra, ma con all'incirca la stessa massa della stella precedente. Uno dei più spettacolari esempi di morte stellare.

Nebulosa Anello

Pilastri della creazione

Nebulosa Omuncolo

Nebulosa Eschimese

Barnard 68

