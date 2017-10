Le schede video più vendute della settimana su Amazon

Torna su Everyeye.it l'appuntamento con i prodotti più venduti su Amazon nella categoria d'informatica ed elettronica al consumo. Il nostro viaggio continua, dopo aver parlato di smartphone e monitor, nel settore del gaming, e questa volta ci siamo concentrati sulle schede grafiche, andiamo a vedere insieme le cinque più vendute della settimana.

Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 3G

Primo posto per la Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE OC 3G, una scheda grafica performante ed equilibrata, l'ideale secondo molti per configurazioni budget. Il rapporto qualità prezzo (222,83 Euro) è quindi ottimo. Siamo di fronte ad una scheda grafica da 3 GB GDRR5 con sistema di dissipazione Windforce 2X, che riparerà i computer da temperature elevate, soprattutto durante le sessioni di gaming. L'overclock, a quanto pare, sarà anche estremamente semplice e a portata di click anche per i meno esperti. La ventola, con pale a rotazione alternata, garantirà una certa longevità. Amazon garantisce la spedizione gratuita ma, essendo venduto e spedito da un rivenditore di terze parti, viene generalmente spedito in 4-5 giorni lavorativi.

Prezzo: 222,83 Euro

Zotac GeForce GTX 1050 Ti

Secondo posto per una scheda grafica di fascia bassa. La Zotac 1050 Ti, infatti, integra la GPU INVIDIA con capacità di 4 GB GDDR5 a 128bit, con ingressi DVI, HDMI e DisplayPort, oltre all'interfaccia PCi-Express 3.0 x16. Si tratta della soluzione ideale per i MOBA ma anche per giocare a titoli più pesanti dal punto di vista grafico, a patto di fare però qualche rinuncia in termini qualitativi. In questo caso il prodotto è venduto e spedito da Amazon e beneficia della spedizione Prime senza costi aggiuntivi.

Prezzo: 151,20 Euro

Msi GeForce GT710

Scendiamo di posto e anche di prezzo. Al terzo posto troviamo la MSI GeForce GT710, presentata nell'ormai lontano Gennaio 2015 ma che, nonostante ciò, sembra comunque essere ancora popolare tra gli utenti. A soli 39,85 Euro, infatti, è possibile portare a casa una scheda grafica onesta, che fa il proprio lavoro e che al prezzo per cui è venduta garantisce prestazioni accettabili. Si tratta di una soluzione buona per l'utilizzo quotidiano e normale dei computer, vale a dire la navigazione su internet e le varie suite di produttività, mentre risulta inadeguata per gestire i giochi di oggi. Siamo, comunque, di fronte ad una scheda grafica dal costo molto contenuto e che viene utilizzata per configurazioni low budget, o in PC non da gioco.

Prezzo: 39,85 Euro

GIGABYTE NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

Al quarto posto, appena fuori dal podio, troviamo la NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, anch'essa disponibile da circa un anno ma che nonostante ciò è ancora in grado di fornire buone prestazioni ad un prezzo contenuto, andandosi a posizione tra la RX 460 e la RX 470 di AMD. Capita la fascia di riferimento, non ci resta che andare a snocciolare le specifiche tecniche di questa scheda grafica GDDR5. Anch'essa, come la GTX 1060, include il sistema di raffreddamento Windforce 2X, una buona soluzione per il gaming. A livello di specifiche tecniche, sono presenti ben 4 GB di RAM DDR4 e il processore è in grado di raggiungere una frequenza di Clock di 1468 GHz. Particolarmente degna di nota è anche la scarsa rumorosità, un punto che trova d'accordo tutti coloro che l'hanno acquistata.

Prezzo: 176,36 Euro

MSI GeForce GTX 1080

Chiusura di questa settimana col botto. Il quinto posto, nella classifica delle schede video più popolari su Amazon nel corso della settimana, se lo prende la potentissima MSI GeForce GTX 1080, una scheda grafica da 562 Euro. Come suggerito appunto dallo stesso prezzo, siamo di fronte ad un prodotto rivolto ai gamer, con 8 GB di RAM GDDR5X, che richiede almeno 500 watt di potenza. GeForce GTX fornisce prestazioni veloci e potenti anche con i giochi di ultima generazione ed è anche in grado di fornire esperienze in realtà virtuale. La tecnologia NVIDIA Game Works, invece, fa il resto e assicura un gameplay estremamente fluido, anche a risoluzioni più elevate, il tutto combinando anche una straordinaria efficienza energetica.

Prezzo: 562,49 Euro

