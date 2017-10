Le tastiere da gaming sono davvero più veloci?

A volte la pubblicità inganna. O forse è proprio il suo scopo: sfruttare i tecnicismi per presentare un prodotto nel miglior modo possibile. Grafica accattivante, foto dalla giusta angolazione e dati presentati a metà, la metà migliore ovviamente. Non possiamo pretendere di essere esperti su qualsiasi argomento e ad un certo punto dovremmo fidarci di come ci viene presentato un prodotto, perché non è detto che abbiamo il tempo e le capacità per analizzarlo e trarre le nostre conclusioni. Dan Luu è un programmatore di New York e ha avuto sia il tempo e sia le risorse, oltre che le capacità, di rispondere ad una semplice domanda: le tastiere da gaming sono effettivamente più veloci? Sappiamo che la dicitura "da gaming" vuol dire tutto e niente, a volte si tratta di accorgimenti tecnici o tecnologici rivolti esclusivamente ai videogiocatori. Altre volte significa solo che hanno preso una cuffia e hanno aggiunto un paio di LED, altre volte ancora non ha alcun senso, né tecnico, né estetico. Quindi, in risposta ai caratteri cubitali in font fantasiosi che millantano tempi di risposta di 0.1 millisecondi, Dan Luu ha preso un analizzatore logico, una telecamera ad alta velocità, dieci tastiere e ha analizzato il tempo di risposta da quando viene premuto il tasto a quando il segnale raggiunge la presa USB.

Polling rate

Una delle più evidenziate caratteristiche è di solito il Polling Rate, ovvero il numero di volte che un dato viene inviato attraverso il cavo USB al PC. Un Polling Rate di 1000Hz, come pubblicizzato da molti, significa che il segnale viene inviato ogni millisecondo, questo vuol dire che la latenza indotta dal polling è 0.5 millisecondi. Quanto cambia se usiamo invece una USB low speed? Beh non molto. Per specifiche tecniche il minimo tempo che deve trascorrere tra l'invio di un pacchetto ed un altro è di 10ms, nonostante ciò molti dispositivi utilizzano la più vicina potenza di 2, ovvero inviano dati a 8ms portando una latenza di 4ms. Quindi tra un Polling Rate di 1000Hz e uno di 125Hz abbiamo una differenza in latenza di 3.5ms. La differenza è praticamente minima, anche se un essere umano può rilevare la latenza fino a circa 2ms siamo al limite della capacità di percezione umana.



I risultati

Detto questo quindi sembrerebbe che una tastiera da gaming con un Polling Rate da 1000Hz abbia dei vantaggi tecnici e quindi una giustificazione per il target a cui è dedicata. Ma i risultati finali di Dan Luu lasciano leggermente a bocca aperta. Nella tabella USB FS sta per il protocollo USB Full Speed in grado di sostenere un Polling Rate di 1000Hz, USB invece sta per il protocollo Low Speed da 100Hz. Vediamo subito che possono esserci differenze anche di 45ms tra le varie tastiere, molto più della semplice latenza di Polling. Ma a cosa è dovuta questa latenza quindi? Non è solo la velocità di aggiornamento che conta ma tutta una serie di caratteristiche che le tastiere moderne ormai hanno adottato. Infatti le tastiere anni '70 e '80, collegate ai PC dell'epoca, sarebbero tranquillamente in testa a questa classifica. Il motivo è che erano periferiche molto semplici, pochi processi logici e poche funzioni. Le tastiere moderne invece hanno circuiti integrati superiori a tutti i PC degli anni '70 e '80! Alla pressione del tasto quindi avvengono molti più processi di decodificazione e preparazione del pacchetto che influiscono sulla latenza finale.

Le tastiere da gaming sono più veloci?

A questa domanda Dan Luu non risponde del tutto. Infatti il campione è ancora troppo piccolo e non scientificamente accurato. Possiamo però trarre alcune conclusioni comunque in vista dei risultati. La principale causa della latenza reale (inizio a premere il tasto e il segnale viene ricevuto dal PC) è la corsa dei tasti, ovvero la distanza percorsa dalla pressione all'attuazione del comando. Per questo motivo la Apple Magic Keyboard è in testa, il design minimale permette un tempo di pressione molto minore rispetto ad una controparte meccanica standard. In secondo subentrano altri due fattori: lo scanning della matrice della tastiera e il debouncing. Il primo è dovuto al fatto che le tastiere moderne controllano ogni tasto con una frequenza definita dal produttore, quando ne trovano uno attivo inviano il segnale. A differenza delle vecchie tastiere in cui l'attivazione dello switch causava una chiusura del circuito istantaneamente, quelle moderne hanno più funzioni e hanno bisogno di questo scanning. In maniera più semplice: più la tastiera ha funzioni particolari (display, tasti aggiuntivi o macro) più questo processo sarà lungo. Il debouncing è causato invece dalla protezione che la tastiera attiva per evitare che ad una pressione del tasto corrispondano più invii del segnale. Questo è dovuto al fatto che facendo entrare in contatto due conduttori questi non aderiscono mai perfettamente e possono anche "rimbalzare" microscopicamente, chiudendo e aprendo il circuito decine di volte, prima di stabilizzarsi. Questo causa l'invio di molti segnali e la protezione è semplicemente un tempo di buffering in cui si verifica che il contatto sia stabile.



Nell'articolo di Dan Luu potrete anche trovare molte risposte alle domande tipiche, se volete dare un'occhiata lo trovate qui. La sua piccola ricerca è stata utile e crediamo che questi sforzi aiuteranno molti di voi a risolvere qualche dubbio e a porsi le giuste domande prima di spendere cifre esorbitanti. Dal punto di vista dei videogiocatori però dobbiamo considerare che non solo il lato tecnico conta. Infatti a fronte di 20ms di latenza in più alcune funzioni potrebbero farvi risparmiare istanti preziosi, quindi considerate bene i pro e i contro quando vorrete comprarvi una nuova tastiera.