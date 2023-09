Legion 9i: il notebook con RTX 4090 e raffreddamento a liquido integrato

Ad aprire le danze nel corso della prima giornata di IFA 2023 a Berlino è stata Lenovo, che ha presentato al mondo la sua console portatile Legion Go e i primi occhiali con schermi micro-OLED Legion Glasses, ma c'è stato spazio anche per un'altra sorpresa a dir poco entusiasmante.

Stiamo parlando del reveal del nuovo Legion 9i, un notebook che guarda seriamente al futuro grazie all'Intelligenza Artificiale e ad un sistema di raffreddamento a liquido completamente integrato.



Unico in tutti i sensi

Già in passato ci siamo occupati di laptop da gioco dotati di sistemi di dissipazione esterni, ingombranti plugin spesso con costi aggiuntivi per l'utente finale. Lenovo ha voluto prendere un'altra direzione, integrando all'interno della scocca un sistema ibrido liquido + aria coingegnerizzato con Cooler Master.

Il risultato è il nuovo Legion Coldfront Tempest con la bellezza di 6.333 prese d'aria, una tecnologia che unisce tre ventole a una lunga heatpipe che attraversa la VRAM per garantire temperature sempre sotto controllo anche nelle situazioni più estreme. In particolare, questo sistema aggiuntivo entra in azione solo oltre gli 84 °C per tenere a bada la GPU e riportarla entro i range normali.

Lenovo è riuscita a racchiudere in una scocca tutto sommato compatta un hardware di fascia altissima, con Intel Core i9-13980HX e RTX 4090 con un TDP totale di 230W e un peso di appena 2,56Kg.

La GPU è accompagnata da 16 GB di memoria video e ha un TGP di 150W, mentre la memoria di sistema può arrivare fino a 64GB di RAM DDR5-5600. L'archiviazione arriva fino a 2 TB su unità a stato solido con supporto allo standard PCIe Gen4.



Oltre a essere il primo laptop con sistema di raffreddamento a liquido integrato al mondo, il Legion 9i è anche dotato di Intelligenza Artificiale tramite il chip proprietario Lenovo LA-2 AI, che gestisce l'ottimizzazione in tempo reale della macchina, temperatura e intensità della dissipazione inclusi.

Inoltre, è in grado di gestire in maniera dinamica anche i consumi per massimizzare l'efficienza, regolando la potenza della GPU sulla base del target prestazionale desiderato (ad esempio, 60 FPS su un determinato titolo). Questa funzione prende il nome di Smart FPS e potrebbe rappresentare una delle feature più apprezzate in futuro dai giocatori in mobilità.

Un'altra delle funzionalità del chip neurale di Lenovo riguarda la sua capacità di gestire in maniera sinergica l'illuminazione RGB tramite Legion Spectrum RGB, andando a sincronizzare con i colori delle immagini a schermo tutti gli accenti luminosi del portatile, dal logo LEGION sulla cover alla barra perimetrale, passando per la tastiera Lenovo TrueStrike RGB. Quest'ultima è dotata di illuminazione RGB per-key e anti-ghosting.

La terza peculiarità del notebook riguarda proprio la cover del display, pensata per garantire robustezza e il massimo della leggerezza, costituita di trucioli di Carbonio forgiato per creare un pattern unico nel suo genere e incredibilmente solido, oltre a essere esteticamente molto accattivante.



Sul frontale, invece, troneggia un ampio display PureSight 3.2K Mini LED, un pannello con rapporto d'aspetto 16:10 per massimizzare la produttività, risoluzione 3200x2000 e refresh rate fino a 165 Hz per giocare ad alto framerate e a bassa latenza. Uno spettacolo per gli occhi con supporto a Dolby Vision e che non teme gli ambienti particolarmente illuminati, grazie alla luminosità di picco di 1200 nit.

Molto interessante anche la gestione della copertura dello spazio colore, dato che grazie al software X-Rite i professionisti della grafica e i content creator possono passare agilmente dallo spettro DCI-P3 (copertura 100%) a sRGB con un clic.

Ovviamente, chi cerca un alleato per il gaming potrà contare sulla piena compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD Freesync.

Il comparto multimediale è supportato anche da due speaker Harman con Smart Amp e tecnologia Nahimic Audio.

La connettività è completa di Wifi7 e Bluetooth 5.3, mentre l'autonomia è supportata, oltre che dall'IA, da una batteria da 99,99 Wh con ricarica rapida Super Rapid Charge, capace di offrire una ricarica dallo 0% al 70% in appena mezz'ora e completa in circa 80 minuti. Molto interessante la dotazione in tal senso, dato che sono inclusi sia l'adattatore slim da 330W che il Type-C da 140W.

Come per Legion Go, anche in questo caso verranno inclusi tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate da riscattare una volta configurato Windows 11 sulla macchina. Preinstallato anche il software da gioco Lenovo Arena, che raccoglie in un'unica app tutti i propri client da gioco per rendere più semplice l'accesso ai titoli installati e ridurre la frammentazione dovuta all'utilizzo di cataloghi differenti.

Lenovo Legion 9i sarà disponibile in questa configurazione a partire da ottobre 2023 a un prezzo di partenza di 4.499 euro.



Ma come trasportarlo?

Al fianco del nuovo Legion 9i, Lenovo ha presentato anche due nuovi zaini da viaggio perfettamente compatibili con laptop da 16 pollici. Il nuovo Lenovo Legion GB400 è il più compatto ed essenziale, pensato per chi viaggia leggero ma sicuro.

Il contenuto è protetto sia da una chiusura magnetica antifurto che da una zip per avere accesso alla tasca direttamente dal dorso, anziché dal frontale. Presenti anche due cinturini a X per assicurare lo zaino a un trolley durante i viaggi. Il suo prezzo di partenza è di 59,99 euro e dovrebbe arrivare sul mercato a ottobre 2023.

Il nuovo Legion GB700, invece, rappresenta una soluzione più completa per chi ha bisogno di più spazio e di una robustezza ancora maggiore. Ottimo il rivestimento riflettente, per gli spostamenti urbani in bici, moto o monopattino, così come le fasce paraurti laterali per tenere al sicuro il portatile, mentre il vano interno è assicurato da una clip frontale e da una cerniera perimetrale.

L'interno è personalizzabile e permette di avere accesso a ben 12 tasche per caricabatterie, powerbank e altri accessori, fino a una capienza massima di 20 litri.

Anche lui dovrebbe arrivare sul mercato a ottobre, a un prezzo consigliato di 79,99 euro.