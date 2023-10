Legion, cosa non vi dicono sui notebook: affidabili, assicurati e ecologici

Quando si acquista un nuovo notebook, soprattutto dopo la crisi che ha portato a un'importante impennata dei prezzi in tutti i settori della tecnologia e dell'elettronica di consumo, un utente da più di due zeri si aspetta non solo performance ma anche altri elementi imprescindibili, che vadano a garantire longevità nel tempo per la macchina sia sul fronte prestazionale che dell'integrità.

I servizi di post-vendita di Lenovo Legion sono tra i più apprezzati che potrete trovare acquistando sugli scaffali dei negozi di elettronica, con la promessa di affidabilità, supporto dedicato e anche un occhio all'ambiente.



Premium Care

Da quando è approdata sui nostri scaffali con i suoi primi notebook da gioco e da lavoro, a contraddistinguere Lenovo e a convincere un pubblico di anno in anno sempre più folto è stato principalmente un aspetto: l'affidabilità.

Con tassi di accesso in garanzia tra i più bassi nel segmento consumer, Lenovo scommette e rilancia sulla sua capacità di produrre dispositivi privi di problemi tecnici con il programma esteso Affidabilità Garantita: in altre parole, "non si rompe, ma se si rompe te lo ripago!".

Prima di tutto, però, facciamo un passo indietro per parlare di Premium Care, il servizio esclusivo, come suggerisce il nome, dedicato ai dispositivi Lenovo venduti con questo tipo di copertura inclusa nel prezzo.

Si tratta, appunto, di una garanzia che si spinge ben oltre gli obblighi sanciti per legge e, per i due anni di supporto incluso, Lenovo rilancia con un sistema di assistenza di livello superiore, offrendo non solo la solita assistenza telefonica. Con la Premium Care di Lenovo, il cliente ha sempre diritto a un contatto diretto tramite telefono, chat o e-mail. In aggiunta, però, si potrà contare su un supporto iniziale che guiderà i neofiti nell'impostazione del proprio nuovo PC e, ancora meglio, sull'assistenza on-site da parte di tecnici specializzati che, invece di farci aspettare spedizioni e tempi biblici di riparazione, verranno direttamente a riparare PC e notebook in caso di problemi.

Molto interessante è anche il check-up annuale gratuito garantito dal servizio premium di Lenovo, una sorta di tagliando con cui i tecnici di Lenovo andranno a verificare il corretto funzionamento della macchina andando a prevenire i problemi prima che possano capitare.



Gli "sbadati" in cerca di un servizio di assistenza ancora più importante potranno sottoscrivere l'estensione di garanzia Premium Care Plus, che andrà a coprire il PC per tutta la durata dell'abbonamento anche contro danni accidentali di qualunque natura.

Si parte dalla classica rottura fisica del device (cadute, liquidi, sovratensioni, ecc.), ma il supporto esteso consente anche di ottenere una copertura potenziata in termini di sicurezza software, con rimozione completamente automatizzata di virus o malware, e la garanzia sulla durata della batteria per ben tre anni, con una sostituzione inclusa per batteria esausta o autonomia deteriorata. Dulcis in fundo, tutto ciò avverrà con un accesso prioritario ai canali di supporto per parlare con il personale qualificato di Lenovo.



Affidabilità Garantita

Passiamo dunque ad Affidabilità Garantita, un'estensione ulteriore del programma di supporto post-vendita di Lenovo che suona come una vera e propria scommessa di Lenovo sulla qualità dei suoi prodotti.

Con questo programma esteso, il brand promette fino a 1.000 euro di rimborso per difetti di conformità o guasti tecnici rientranti in garanzia, oltre all'intervento gratuito per la riparazione del prodotto.

La copertura con rimborso vale dal trentesimo giorno di vita e fino a 365 giorni dall'acquisto, previa iscrizione al programma entro i primi 15 giorni da quando è stato comprato: per il primo anno di vita, quindi, se avrete problemi, oltre a ripararvi il PC, Lenovo vi pagherà anche "il disturbo".

Questo servizio aggiuntivo vale per tutti i prodotti consumer, tra cui PC, monitor e tablet acquistati entro il 31 marzo 2024.

Nello specifico, il programma prevede fino a 1.000 euro di rimborso per problematiche su PC desktop, notebook e all-in-one, mentre sui tablet e i monitor il rimborso massimo sarà di 350 euro.



Ah... anche ecologici!

Oltre a offrire uno dei servizi post-vendita tra più ricchi del settore in quanto a possibilità offerte, Lenovo ha anche intrapreso un importante percorso di riduzione dell'impatto ambientale della propria filiera produttiva, con compensazione delle proprie emissioni e dell'impronta di carbonio delle proprie attività.

Il programma di compensazione delle emissioni di Lenovo è partito nel 2021 per poi essere esteso nel 2022 a tutti i suoi prodotti commerciali più blasonati, inclusi i PC Lenovo Legion da gaming e Lenovo Yoga.

Pensate che dal suo avvio, gli utenti Lenovo hanno compensato oltre 1 milione di tonnellate metriche di CO2 con il solo acquisto di prodotti della gamma "Think", tra desktop, notebook e workstation, l'equivalente di gas serra emessi da oltre 215.000 automobili in un anno.

Qualche altro esempio? L'Università di Birmingham, dalla sua iscrizione al programma di compensazione Lenovo, nell'arco di sei mesi ha compensato 1.313 tonnellate di carbonio, sostenendo indirettamente progetti di sostenibilità ambientale.

Tra i progetti realizzati grazie al programma di compensazione Lenovo CO2 Offset Service troviamo la Centrale a Biomassa di Nueva Aldea e il Parco Eolico di Monte Redondo, entrambi in Cile. In Cina, invece, è stato realizzato un progetto per l'utilizzo della biomassa ad Anhui Shouxian e infine in Messico il Parco Eolico di Piedra Larga.