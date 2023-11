Legion Gaming Community: l'hub di videogiochi al servizio dei legionari

Se c'è una verità conclamata nel mondo dei videogiochi, è che l'esperienza di gioco si eleva ad un livello completamente nuovo quando viene condivisa con una community: nella vastità del cyberspazio infatti, esistono aree dove i giocatori si ritrovano per discutere strategie o raccontare storie, per celebrare vittorie, sconfitte e in generale per mettere in mostra le proprie passioni.



Tra questi "rifugi" virtuali, ce n'è uno che ha saputo conquistare il cuore degli appassionati: la Legion Gaming Community. Lenovo Legion infatti non è solo sinonimo di potenti dispositivi hardware ma è anche un luogo, una realtà alternativa dove i giocatori possono diventare una vera e propria famiglia.

Come si trasforma un brand tecnologico in una comunità di persone, in un contenitore di esperienze capace di connettere singoli individui legati da un PC, da un laptop o da una periferica? Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi la storia della Legion Gaming Community.



Una legione di videogiocatori

Nel mondo sempre più interconnesso del gaming, Lenovo si è affermata come un pioniere nell'arte di creare community appassionate e collaborative. Con una visione che va oltre il mero intrattenimento, nel 2021 il colosso della tecnologia ha lanciato la Legion Gaming Community, un regno digitale dedicato ai propri clienti (e non solo), dove i giocatori possono divertirsi, imparare e crescere insieme.

La visione di Lenovo, come accennato in apertura, è semplice: non solo produrre hardware performanti ma anche impegnarsi attivamente a costruire e sostenere una comunità che si basa sulla condivisione e sull'apprendimento reciproco. Una missione di non facile attuazione che a distanza di due anni ha dato i suoi frutti.

Legion Gaming Community è oggi una solida realtà che si sviluppa su più livelli, uno internazionale e l'altro locale, che conta più di 220 mila iscritti e supera le 160 mila interazioni, avendo superato 21 milioni di visualizzazioni dopo appena un anno dall'inizio dell'attività. Al centro di questa innovativa impresa c'è la collaborazione con Standing on Giants che è riuscita a trasformare una community relativamente ristretta in un luogo di ritrovo per i giocatori ma anche in una fucina di talenti, un punto d'incontro dove il sogno di diventare un pro player può diventare realtà: tra le altre cose, Legion Gaming Community è un ambiente in cui i giocatori possono perfezionare le proprie abilità grazie a una vasta gamma di risorse formative, che spaziano da articoli dettagliati a workshop interattivi.



Nel corso del tempo Lenovo ha stretto una serie di partnership con alcuni giganti degli esports, offrendo ai propri iscritti l'accesso esclusivo a consigli, strategie e analisi di gioco direttamente da parte di giocatori professionisti.

Questa sinergia non solo ha ampliato gli orizzonti della community stessa, ma ha anche ispirato migliaia di giocatori, facendo del brand Legion un faro per i giovani aspiranti giocatori che vogliono fare del loro amore per i videogiochi una professione. La Legion Gaming Community è insomma il segno tangibile che il gaming non è solo uno svago, ma anche un mondo in cui i talenti possono sbocciare e Lenovo sta guidando la carica verso questo futuro.



Tante sezioni, un solo obiettivo: il gaming

Legion Gaming Community, avrete ormai capito, è un vero e proprio hub dedicato al gaming e ai giocatori. La pagina italiana in particolare offre migliaia di contenuti suddivisi in comode sezioni.

Si inizia ovviamente dal thread dedicato al benvenuto e alle presentazioni che aiuta i nuovi utenti a familiarizzare con il resto della community, per poi passare alle "Notizie e annunci", una vetrina per tutte le novità in arrivo nel mondo Legion. La sezione gaming è invece uno degli "angoli" principali del blog: qui si possono trovare interessanti contenuti relativi ai giochi più recenti e notizie sull'industria del gaming in generale, commentando e scambiando le proprie opinioni con gli altri membri.



"Eventi e attività" mette in mostra tutte le iniziative organizzate da Legion e dalla community: tornei, workshop, eventi virtuali e dal vivo, sfide a premi, giveaway, sondaggi e tanto altro. Non mancano poi due intere sezioni dedicate ai feedback e ai consigli sui prodotti Legion dove mettere a disposizione degli altri le proprie conoscenze tecniche o più semplicemente trovare la soluzione ai propri problemi.

Infine, l'angolo degli "offtopic", perchè giocare è importante ma ogni tanto non guasta uscire dagli schemi e chiacchierare di tutto il resto.

Legion Gaming Community offre poi delle vere e proprie rubriche con cadenza regolare, organizzate non solo da Lenovo ma spesso ideate e gestite dagli stessi utenti, che trattano di giochi e tanto altro.

Insomma, Legion Gaming Community è un'estensione naturale dei prodotti targati Legion, un luogo dove i "legionari" più fedeli possono incontrarsi e scambiare le proprie esperienze su quello che il nostro medium preferito. Per iscriversi e trovare maggiori informazioni sulla Legion Community potete cliccare su questo link.