Legion Go, un mostro anche fuori casa: non solo un handheld ‘da divano'

Progettata per essere la più versatile sul mercato, la console handheld Lenovo Legion Go incarna lo spirito del gamer da scrivania e da divano, ma non solo. La sua ampia batteria e il formato mobile consentono di utilizzarla con soddisfazione anche fuori casa.

Abbiamo deciso di scoprire cosa ha da offrire proprio in questo frangente, senza rinunciare alle sue armi "segrete". Ma prima, qualora ve la foste persa, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Legion Go per farvi un'idea sulle sue potenzialità.



Un po' di "numeri"

Per quanto possa sembrare naturale, riuscire a giocare fuori dalle mura domestiche in maniera gratificante, magari a un titolo AAA, potrebbe non essere del tutto scontato.

Legion Go, oltretutto, rispetto alle "rivali" più o meno dirette, rappresenta un concept unico nel suo genere per via delle feature esclusive in dotazione, tra cui i pad che possono essere sganciati, lo stand incorporato per il gaming da tavolo, i tasti mappabili e il sensore ottico sul pad destro per farlo diventare un vero e proprio mouse per gli FPS. Ma partiamo dall'inizio.

Legion Go viene venduta a partire da 799 euro sul sito ufficiale e, in dotazione, avrete anche una comoda hard-cover da viaggio e il caricabatterie.

Da specifiche, il cuore pulsante di questo handheld è il processore AMD Ryzen Z1 Extreme, basato su architettura Zen4, con 8 Core e frequenze fino a 5.1 GHz. Si tratta di una APU dotata di grafica AMD Radeon 780M (RDNA3). Il piatto forte è chiaramente il display, che con i suoi 9 pollici ci accompagnerà in un'esperienza maggiorata rispetto a qualunque altra proposta sul mercato.

Il pannello scelto da Lenovo è di tipo IPS, con risoluzione WQXGA (2560x1600 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, ottimo per il gaming competitivo ma non solo, perché la copertura al 97% nello spazio colore DCI-P3 e la luminosità di picco fino a 500 nit lo rendono adatto a un utilizzo più trasversale. Particolarmente votato per la fruizione di contenuti multimediali, a colpire sono sia i colori che la nitidezza, frutto dell'elevatissima risoluzione su cui la compagnia non ha voluto accettare compromessi.

Altra caratteristica fondamentale e spesso molto chiacchierata su questo tipo di dispositivo è la batteria. Qui possiamo contare su un'unità da 2 celle da 49,2 Wh, che può accompagnarci anche per ore adattando bene il preset energetico sulla base di ciò che si intende fare e del tipo di gioco in esecuzione. In generale, aspettatevi comunque oltre due ore di gameplay vero e proprio, tenuto conto che il caricatore in dotazione da 65W richiede poco più di un'ora per una carica completa.

Chiudiamo con la connettività, altro aspetto essenziale per chi intende giocare online tramite il Wifi 6E, ma c'è anche il Bluetooth 5.1 per collegare dispositivi esterni come headset da gioco.

Abbiamo giocato davvero a qualunque cosa con Legion Go in queste settimane, compreso Horizon: Forbidden West, che abbiamo provato su PC e in mobilità in seguito al lancio del porting. Il secondo capitolo della saga di Aloy può essere giocato in modalità batteria, senza necessità di collegare il cavo, garantendo 30 FPS stabili complice la presenza di FSR 2.2. Giocare in mobilità a un gioco di questo genere è una gioia per gli occhi. Merito senza dubbio della qualità dello schermo e dei suoi colori, ma anche la dimensione stessa ha avuto la sua importanza nel rendere molto più piacevole giocare con Legion Go rispetto ad altri device.



È vero, Legion Go non è una cosole portatile che può essere definita totalmente portatile, ma neanche le altre lo sono: la sua borsa da viaggio, per intenderci, ha la stessa lunghezza e profondità di quella di Steam Deck (a parità di display IPS), da cui differisce solo per lo spessore, di poco più di un centimetro.

Di contro, però, abbiamo un display di ben due pollici più grande, più brillante e con un refresh rate massimo di oltre il doppio. Ciò che dovrebbe pesare di più nella scelta, quindi, secondo la nostra esperienza è proprio lo schermo.

Un tripudio di colori, che con Cyberpunk 2077 riesce a dare il meglio di sé grazie all'atmosfera unica del gioco e alla capacità del Ryzen Z1 Extreme di gestirlo senza soffrire particolarmente.



Se proprio volete sbizzarrirvi, vi diciamo che in treno o altri mezzi dotati di tavolini abbiamo provato anche a uscire dalla comfort zone, per così dire. Abbiamo deciso di impugnare il pad destro in modalità FPS per avere una maggiore precisione rispetto agli analogici con risultati sorprendenti in termini di comodità, per quanto il contesto di viaggio non fosse proprio dalla nostra parte.

Allo stesso modo, vale la pena sottolineare anche la comodità di poter contare sul piedistallo integrato e sui pad sganciabili, ideale per sessioni prolungate durante un viaggio senza sentire il peso sulle braccia, ancor meglio con un paio di cuffiette wireless e con lo schienale reclinato, in totale relax. Un consiglio di gioco? Forza Horizon 5, con preset identificato in automatico: una gioia per gli occhi a 60 FPS granitici.



Non solo potenza bruta

Ciò che più di tutto può diventare determinante durante l'utilizzo in movimento di un device di questo formato è il software. Legion Go arriva sul mercato con una versione completa di Windows 11, che per gli utenti più "smanettoni" rappresenta una vera e propria manna dal cielo, ma anche per via della compatibilità totale con i client di gioco, da Steam a Battle.net, passando per GOG, Epic Games Launcher e il client di Rockstar.

Il supporto al gaming PC è completo perché Windows, del resto, è la piattaforma di riferimento anche per gli sviluppatori.

Inoltre, chi ha un abbonamento a servizi di cloud gaming, potrà massimizzare autonomia e qualità di gioco scaricando le proprie app preferite, a partire dalla preinstallata Xbox, ma c'è anche la possibilità di installare, ad esempio, GeForce Now e PS Remote Play in maniera nativa, senza dover passare per applicazioni di terze parti o dalle meno comode versioni browser dei relativi servizi.

Non solo. Sempre parlando di viaggio, non dovrete fare a meno delle vostre app di streaming e on-demand preferite. Tutto è compatibile, da Disney+ a Netflix, ma pensiamo anche a servizi come Sky Go, che non prevede la possibilità di passare dal browser e che su Legion Go con Windows 11 può essere installato tranquillamente.



Software, però, significa anche personalizzazione. Su uno schermo da 9 pollici, del resto, basare la totalità della propria esperienza su un'interfaccia desktop potrebbe risultare scomodo. Se servizi come Steam offrono la possibilità di utilizzare direttamente la versione console del proprio client, Lenovo ha pensato anche a chi questa opzione non la offre direttamente, sviluppando Legion Space.

Si tratta di un vero e proprio hub dalla grafica essenziale a cui potrete accedere premendo un tasto dedicato (in alto, sul pad sinistro) in qualunque momento. In una sola interfaccia, pensata per l'uso in mobilità, è possibile racchiudere tutti i propri account di gioco e quindi i giochi installati, a prescindere dallo store di provenienza. Se la mobilità è ciò che stiamo valutando, la possibilità di navigare in maniera rapida e lanciare al volo i giochi è certamente un fattore da non sottovalutare.

Il pannello laterale per la gestione delle impostazioni è altrettanto importante. Accessibile tramite il tasto dedicato, in alto sul pad destro, è diviso in varie categorie e la più importante è quella dedicata al piano energetico in funzione, da cui si può regolare la luminosità del display, la rumorosità della macchina e passare da un profilo all'altro per limitare il consumo della batteria. TDP e risoluzione possono essere modificati tramite appositi comandi rapidi, ma c'è anche un'utile opzione per visualizzare a schermo un pannello OSD per ottenere informazioni sull'hardware in tempo reale durante il gioco.

In definitiva, Legion Go si è dimostrato un ottimo handheld da viaggio e più in generale per l'utilizzo outdoor. Le dimensioni sono ampiamente giustificate dalla qualità e dalla diagonale del display, ma anche dalle potenzialità offerte dalla modalità "tablet" con pad rimossi e utilizzati a distanza. L'autonomia si è dimostrata all'altezza del compito, consentendo di modularla a seconda del tipo d'uso e della potenza richiesta dal gioco.

Il concept di Lenovo rende unica e riconoscibile la sua proposta, non facendo leva solo ed esclusivamente sulla potenza bruta ma anche sulla versatilità nell'uso di tutti i giorni.