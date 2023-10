Legion Pro 7i: 5 giochi con grafica da urlo per sfruttare la RTX 4090

Nel corso delle nostre prove abbiamo più volte sottolineato come la distanza in termini di prestazioni tra i più recenti laptop e i desktop da gaming si sia sempre più assottigliata, fino ad estinguersi del tutto.

Questa conclusione emerge chiaramente dalla nostra recensione di Legion Pro 7i, il nuovo portatile targato Lenovo dedicato ai videogiocatori (e non solo), una macchina che non teme alcun carico di lavoro grazie ad una dotazione tecnica che può contare sugli ultimi processori Intel di 13a Gen e sulle GPU NVIDIA GeForce RTX 4000.



Mettere alle strette Legion Pro 7i non è un'impresa semplice e per sfruttare al massimo tutte le funzionalità che porta in dote, abbiamo selezionato alcuni tra i migliori giochi con un comparto tecnico in grado di spremere a dovere l'hardware dell'ammiraglia Lenovo. Mettetevi comodi e preparatevi a scoprire una delle migliori esperienze gaming disponibili oggi sul mercato.



Nato per macinare frame

Prima di intraprendere il nostro viaggio alla scoperta dei migliori titoli da giocare su Legion Pro 7i, è bene dare una rapida occhiata alle specifiche tecniche del top di gamma di casa Lenovo.

Nella configurazione da noi messa alla prova, Lenovo Legion Pro 7i è equipaggiato con un processore Intel Core i9-13900HX con 24 core e 32 threads e una frequenza massima di 5.40 GHz, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB di RAM DDR6 dedicata e un TDP da 175 W con supporto a DLSS 3.5 e a Frame Generation. 32 GB di RAM DDR5 e 2 TB di memoria NVMe SSD con supporto a PCIe 4.0 completano la dotazione.

Tutta la potenza espressa da tanto bendidio è tenuta sotto controllo dal sistema di raffreddamento Legion Coldfront 5.0, con camera di vapore e ventole ottimizzate.

Il display da 16 pollici offre una risoluzione di 2560 x 1600 pixel con refresh rate fino a 240 Hz e ben 500 nit di picco, con certificazione VESA DisplayHDR 400 e supporto a Dolby Vision.

L'audio è affidato agli speaker Harman Super Linear con sistema di virtualizzazione Nahimic 3D Audio. Sul fronte della connettività Legion Pro 7i è equipaggiato con due porte DisplayPort 1.4 con alimentazione fino a 140 W, una porta HDMI 2.1, due porte USB-A 3.2 laterali, due porte USB-A posteriori, una porta USB-C 3.2 sempre sul lato posteriore, porta Ethernet e ingresso jack per cuffie e microfono.

Vero punto di forza di Legion Pro 7i è infine il chip dedicato alla gestione dell'IA che sostiene Lenovo Ai Engine +, un sistema proprietario in grado di ottimizzare hardware e software, così da bilanciare consumi e prestazioni in base a specifici scenari di gioco.

Insomma, il nuovo laptop della gamma Legion è un vero e proprio mostro di potenza, capace di spingere anche l'engine più ostile senza troppa fatica.

Nelle prossime righe elencheremo cinque titoli che possono sfruttare al massimo le capacità di Lenovo Legion Pro 7i e della sua NVIDIA GeForce RTX 4090, fornendo la migliore qualità grafica e in generale un'esperienza di gioco di livello assoluto.

Cyberpunk 2077

Il primo gioco della lista non può che essere Cyberpunk 2077: il kolossal sci-fi targato CD Project RED è tornato a nuova vita grazie al recente Update 2.0 che, oltre a introdurre una serie di importanti novità di gameplay, ha ulteriormente tirato a lucido il comparto tecnico.

Il celebre RPG è infatti una vera e propria vetrina per le ultimissime tecnologie grafiche di NVIDIA, che ha scelto il titolo dello studio polacco per mostrare le capacità della RTX 4090 e soprattutto del Path Tracing: la Modalità Overdrive di Cyberpunk 2077 mette in campo la migliore illuminazione in tempo reale che è possibile trovare in un videogioco, trasformando completamente il volto di Night City e fornendo un'esperienza che non fatichiamo a definire incredibile. Insomma, quanto di più vicino al concetto di next-gen che si possa immaginare.

Tutto questo ha ovviamente un costo piuttosto importante in termini di richieste hardware ma Lenovo Legion Pro 7i è in grado di rispondere alla chiamata senza timore: grazie al pieno supporto a DLSS 3.5 e a Frame Generation, Cyberpunk 2077 gira ben al di sopra dei 60 fps con tutte le impostazioni al massimo e senza il minimo segno di cedimento anche nei momenti più concitati. Non c'è modo migliore di vivere le avventure di V.



Ratchet & Clanck: Rift Apart

Dopo aver messo in mostra le capacità tecniche di PS5, Ratchet & Clanck: Rift Apart è sbarcato su PC con una versione migliorata in grado di enfatizzare ulteriormente la qualità della perla di Insomniac Games.

L'ottimo lavoro di porting svolto da Nixxes ha infatti portato in dote il pieno supporto a DLSS 3.0 di NVIDIA e alle magie di Frame Generation, nonché un lifting grafico generale. Le utlime avventure di Ratchet & Clanck sfruttano poi a piene mani la velocità degli SSD più recenti e anche in questo frangente Lenovo Legion Pro 7i non delude: il combinato disposto della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 e delle memorie SSD NVMe con PCIe 4.0 danno pieno supporto a RTX IO, fornendo la migliore esperienza di gioco possibile.

Rift Apart su Legion Pro 7i è un vero e proprio spettacolo per gli occhi: con risoluzione e dettagli al massimo il gioco brilla senza offrire il fianco a rallentamenti di sorta. In particolare, il passaggio tra una dimensione e l'altra che ha reso celebre il titolo risulta sempre fluida e senza soluzione di continuità.

Forza Motorsport

L'ultima fatica motoristica di Turn10 e Microsoft è appena arrivata sul Game Pass in versione PC, accompagnata da un livello di dettaglio grafico mai raggiunto prima da un racing game. La più recente iterazione della saga automobilistica può contare su centinaia di vetture e decine di tracciati fedelmente riprodotti, con una qualità e un realismo senza precedenti: texture in alta risoluzione, modelli dall'alto contenuto di poligoni, meteo dinamico e nuvole tridimensionali, illuminazione in Ray Tracing e supporto a DLSS 2.0 (DLSS 3.5 arriverà con un futuro aggiornamento).

Grazie alla potenza di Intel Core i9-13900HX e di NVIDIA GeForce RTX 4090, Lenovo Legion Pro 7i è in grado di generare l'alto numero di frame necessario a restituire una sensazione di velocità realistica, il tutto con i settaggi spinti al massimo e potendo contare sull'ulteriore qualità messa in campo da NVIDIA DLAA, il sistema di anti-aliasing basato su deep learning esclusivo della gamma RTX.

Metro Exodus Enhanced Edition

Sebbene non più recentissimo, Metro Exodus Enhanced Edition merita un posto d'onore tra i titoli "spacca-mascella" di cui è possibile godere al meglio su Lenovo Legion Pro 7i.

Lo shooter in prima persona di 4A Games uscito in versione potenziata nel 2021 è infatti il primo titolo tripla A ad essere stato interamente costruito intorno al Ray Tracing e ad utilizzare al meglio i vantaggi offerti da DLSS 2.0.

Il sapiente mix di illuminazione globale e di riflessi in Ray Tracing offre ancora oggi una delle migliori esperienze grafiche disponibili sul mercato, il tutto ovviamente enfatizzato dalle spettacolari ambientazioni post apocalittiche messe in scena dalla produzione.

Va da sé che Legion Pro 7i può spremere al massimo tutta la qualità grafica del titolo e con l'ausilio di DLSS può facilmente superare la risoluzione massima concessa dal suo pannello: se avete a disposizione un monitor 4K vi consigliamo caldamente di utilizzare l'uscita HDMI 2.1 o la connessione Thunderbolt per alzare ancora di più l'asticella dell'esperienza visiva.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Con il rischio di diventare ripetitivi, non possiamo non menzionare Marvel's Spider-Man Miles Morales, punta di diamante del catalogo PlayStation targato Insomniac Games che espande l'universo del già ottimo Marvel's Spider-Man Remastered.

Anche in questo caso il porting su PC di Nixxes spinge il livello della qualità grafica oltre nuove vette, grazie al supporto di DLSS 3.0 e Frame Generation.

Saltare da un grattacielo all'altro per le strade di Manhattan è già di per sé un'esperienza emozionante, che diventa spettacolare con Lenovo Legion Pro 7i: il laptop da gaming spinge il framerate con la stessa agilità dell'amichevole Spider-Man di quartiere, ovviamente al massimo della risoluzione consentita e con i dettagli più alti disponibili. Se si attiva Frame Generation poi i livelli di fluidità raggiunti sono clamorosi e non c'è modo migliore per affrontare i pericolosi villain del gioco. Insomma, va bene avere i super poteri, ma noi ci accontentiamo di una RTX 4090.