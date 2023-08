Legion Pro 7i: l'avventura di Baldur's Gate 3 sul nuovo top di gamma Lenovo

La vita nel Faerûn può diventare dannatamente complicata, specialmente per gli aspiranti avventurieri costretti ad ospitare un corpo estraneo nella loro scatola cranica. Gli splendidi paesaggi naturali nascondono pericoli di ogni sorta e anche il sentiero più sicuro può rivelarsi irto di ostacoli.



Armi, pozioni e antica magia sono essenziali per districarsi dalle situazioni più complicate ma per vivere al meglio l'avventura messa in campo da Baldur's Gate 3 potrebbe tornare utile l'intervento della tecnologia moderna e di un hardware dedicato che sia all'altezza dell'epopea ruolistica sviluppata da Larian Studios.

Date le premesse, il nuovo laptop da gaming Lenovo Legion Pro 7i è il compagno ideale per affrontare anche il drago più letale. Lo abbiamo messo alla prova sulla via di Baldur's Gate e siamo pronti a raccontarvi le sue gesta, mettetevi comodi!



Forza, destrezza e un pizzico di IA

Proprio come i migliori eroi dei Forgotten Realms, la nuova ammiraglia targata Lenovo è equipaggiata di tutto punto con il meglio della tecnologia disponibile, questa volta del mondo reale.

Legion Pro 7i - nella versione da noi testata - porta in dote il processore Intel Core i9-13900HX con 24 core e 32 threads, in grado di raggiungere una frequenza di picco pari a 5,40 GHz e affiancato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16GB di memoria dedicata DDR6, TDP da 145W e con pieno supporto a tutte le tecnologie della casa californiana come DLSS 3.0, Frame Generator e DLAA. 32 GB di ram DDR5 e 2 TB di memoria NVMe con supporto a PCIe 4.0 completano il quadro delle specifiche tecniche.



Lenovo Legion Pro 7i ha poi dalla sua un piccolo asso nella manica, un vero e proprio "artefatto" capace di cambiare le carte in tavola con un bonus: stiamo parlando di Lenovo AI Engine+ e del chip dedicato alla gestione dell'intelligenza artificiale.

Questo processore dedicato è in grado di ottimizzare le varie componenti hardware e grazie alla magia del machine learning massimizza le prestazioni, adattando la gestione delle risorse in base alle richieste dei vari giochi.

Sul fronte del display Lenovo Legion Pro 7i offre un pannello da 16 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel e un refresh rate fino a 240 Hz con supporto a NVIDIA G-Sync. I picchi di luminosità fino a 500 nit garantiscono il pieno supporto a HDR 10 e a Dolby Vision con certificazione VESA DisplayHDR 400.

La gestione dell'audio è affidata agli Harman Super Linear Speakers con tanto di virtualizzazione Nahimic 3D Audio. Completo anche in comparto connettività grazie alle porte DisplayPort 1.4 con alimentazione fino a 140 W, la porta HDMI 2.1, due porte USB-A 3.2 laterali, due porte USB-A posteriori, una porta USB-C 3.2 ancora una volta sul lato posteriore e infine porta Ethernet e ingresso jack per cuffie e microfono.



Insomma dal punto di vista tecnico Legion Pro 7i è un laptop di prima fascia in grado di macinare frame e di affrontare a testa alta tutti i pericoli del Faerûn.



Baldur's Gate 3 alla prova: successo critico

A più di venti anni di distanza dal secondo capitolo, Baldur's Gate è tornato più in forma che mai, conquistando sin da subito i fan di vecchia data e i novizi avventurieri.

Sotto il profilo tecnico il lavoro svolto da Larian Studios è all'altezza della produzione e questo anche grazie alla versatilità del Divinity Engine arrivato alla sua quarta iterazione: i Forgotten Realms sono stati riprodotti con dovizia di particolari e il sistema di illuminazione fa brillare i paesaggi incantati del Faerûn, regalando veri e propri spettacoli pirotecnici durante gli scontri.

Per mettere alla prova Lenovo Legion Pro 7i abbiamo utilizzato il profilo energetico "bilanciato" portato in dote dal laptop, affidandoci alla gestione delle risorse di Lenovo AI Engine+. Per quanto riguarda i parametri di gioco, abbiamo impostato una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e il preset "Ultra", effettuando un doppio test: attivando l'antialiasing gestito da DLAA nel primo e con l'ausilio del DLSS nel secondo.



Con tutti i settaggi spinti al massimo e il Deep Learning Anti Aliasing attivo, Baldur's Gate 3 è una vera e propria goduria per gli occhi e il Legion Pro 7i è stato in grado di mantenere una media di 120 fps con picchi di 154 fps e senza mai scendere al di sotto dei 90 fps anche nei momenti più concitati.



Senza sacrificare troppo dal punto di vista della pulizia dell'immagine si possono ottenere risultati ancora migliori: attivando il DLSS (al momento disponibile nella versione 2.0) con profilo qualità le cose si fanno interessanti. L'ammiraglia targata Lenovo è stata infatti capace di toccare punte di 202 fps, con una solida media di 140 fps e senza mai concedere nulla al di sotto dei 97 fps.



La resa grafica di Baldur's Gate 3 viene impreziosita dalla qualità del pannello che, una volta attivato l'HDR, riesce ad esprimere colori bilanciati e contrasti profondi, brillando particolarmente in presenza di fonti luminose ed effetti particellari.

Una menzione merita infine il sistema di raffreddamento Legion Coldfront 5.0 che a fronte di una rumorosità che si attesta sulla media della categoria, riesce a tenere sotto controllo le temperature del laptop, anche grazie all'intervento della già citata IA.

Lenovo Legion Pro 7i super quindi la prova di Baldur's Gate 3 in maniera brillante e senza particolari sforzi. Utilizzando le connessioni messe a disposizione dal laptop e un buono schermo con risoluzione 4K, spingersi ancora più in alto è una possibilità concreta per il nuovo top di gamma targato Legion.