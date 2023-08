Legion Pro 7i: Ratchet & Clanck Rift Apart provato sull'ammiraglia Lenovo

Presentata inizialmente durante il CES 2023 di Las Vegas, la nuova gamma di laptop da gaming Lenovo Legion è equipaggiata con il meglio della componentistica attualmente disponibile sul mercato e, per la prima volta in questo segmento, con un processore integrato completamente dedicato alla gestione dell'intelligenza artificiale che prende il nome di LA2-Q AI Chip: questo, abbinato all'algoritmo di apprendimento automatico Lenovo AI Engine +, è in grado di settare tutti i parametri hardware e software del portatile per garantire sempre le massime prestazioni di gioco (qui trovate il nostro approfondimento sull'IA di Lenovo Legion).



Abbiamo passato le ultime settimane in compagnia Legion Pro 7i - l'ammiraglia della nuova proposta targata Lenovo - un laptop dotato di processore Intel Core i9 e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090.

Quale occasione migliore per metterlo alla prova se non la recente uscita di Ratchet & Clank: Rift Apart, la perla di Insomniac Games portata su PC da Nixxes, un gioco in grado di sfruttare tutti gli ultimi ritrovati tecnologici del nostro Legion a partire dal DLSS 3.0 per arrivare a RTX IO. Ecco com'è andata la nostra esperienza, buona lettura!

Numeri e forme

Prima di passare all'analisi delle prestazioni è bene sottolineare la dotazione tecnica e design del nuovo Lenovo Legion Pro 7i.

Sul fronte dell'hardware il top di gamma della serie Legion è equipaggiato con un processore Intel Core i9-13900HX con 24 core e 32 threads e una frequenza di picco pari a 5.40 GHz, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB di RAM DDR6 dedicata e un TDP da 175 W con supporto a DLSS 3.0 e a Frame Generator, 32 GB di RAM DDR5 e 2 TB di memoria NVMe SSD con supporto a PCIe 4.0.

Il display da 16 pollici offre una risoluzione di 2560 x 1600 pixel con refresh rate fino a 240 Hz e ben 500 nit di picco luminoso, con tanto di certificazione VESA DisplayHDR 400 e pieno supporto a Dolby Vision.

Il sistema audio è affidato agli Harman Super Linear Speakers con il sistema di virtualizzazione Nahimic 3D Audio. Non mancano le porte DisplayPort 1.4 con alimentazione fino a 140 W, la porta HDMI 2.1, due porte USB-A 3.2 laterali, due porte USB-A posteriori, una porta USB-C 3.2 sempre sul lato posteriore, porta Ethernet e ingresso jack per cuffie e microfono.

Merita una menzione il sistema di raffreddamento Legion Coldfront 5.0 con camera di vapore e ventole ottimizzate, il tutto sapientemente gestito dall'IA.

Se sul versante delle specifiche siamo al cospetto di un vero e proprio top di gamma, il design non è da meno: il nuovo Legion Pro 7i torna con aspetto rinnovato e al contempo immediatamente riconoscibile, sobrio, minimale e dallo stile inconfondibile grazie alle linee squadrate ed eleganti interrotte solo dalle immancabili grate di areazione laterali a nido d'ape, alla barra RGB frontale e all'incisione sulla scocca superiore che mette in risalto il brand.

Il tutto con dimensioni di 25,9 mm x 363,4 mm x 262,15 mm e un peso totale di 2.8 Kg. Insomma, sulla carta il Lenovo Legion Pro 7i è in grado di sopportare agilmente qualsiasi carico di lavoro e di spingere al massimo del dettaglio anche i giochi più esigenti.

Due vecchi amici più in forma che mai

Continua l'operazione targata PlayStation che vede arrivare i migliori titoli dei propri studi interni su PC. Per mettere sotto pressione Lenovo Legion Pro 7i non potevamo che scegliere Ratchet & Clank: Rift Apart, il gioco di Insomniac Games il cui porting è stato affidato a Nixxes in grado di sfruttare tutte le funzionalità del DLSS 3.0 e le librerie Direct Storage e RTX IO che sfruttano al massimo le capacità degli SSD.

Per testare il gioco abbiamo impostato il profilo di risparmio energetico bilanciato ottimizzato da Lenovo, attivando l'ausilio di Lenovo AI Engine +, l'intelligenza artificiale in dotazione alla nuova gamma Legion.

Per quanto riguarda Ratchet & Clank: Rift Apart abbiamo impostato la risoluzione massima di 2560 x 1600 pixel con il profilo Qualità di DLSS 3.0, utilizzando i settaggi Super predefiniti e attivando il Ray Tracing su tutti i parametri, anche questi su Super.

Nel primo test, effettuato senza attivare il Frame Generator di NVIDIA, ci ha permesso di spremere le capacità del laptop Legion e soprattutto di sfruttare tutte le funzionalità di cui è dotato.

Rift Apart gira alla perfezione e senza il minimo accenno di fatica, mantenendo una media di 96.2 fps costanti sostanzialmente per tutta la durata della prova e con picchi che hanno toccato i 136.1 fps. I caricamenti sono praticamente istantanei e nel passaggio da un mondo all'altro attraverso i portali, caratteristica che ha reso celebre il titolo in questione, Legion Pro 7i mostra i muscoli senza alcuna esitazione.

La resa grafica, che con tutti i parametri al massimo è di per sé spettacolare, viene esaltata ancora di più dalla qualità del pannello: una volta attivato l'HDR e calibrata l'immagine, Ratchet & Clank: Rift Apart è un vero splendore per gli occhi, con modelli dettagliati, animazioni fluide e un bilanciamento di colori e contrasti al vertice della categoria.

Le prestazioni della perla di Insomniac diventano addirittura sbalorditive una volta attivato il Frame Generator: nel secondo test, grazie all'aiuto della magia di NVIDIA, il Legion Pro 7i è stato in grado di spingere Rift Apart su una media di 135 fps, ancora una volta stabili, con picchi di 192 fps.



Da ultimo va segnalato l'intervento di Lenovo AI Engine +: l'algoritmo basato su intelligenza artificiale migliora le prestazioni di gioco nel tempo, imparando letteralmente i parametri che hanno portato a picchi di performance e cercando di replicarli nelle sessioni di gioco successive. In questo modo le prestazioni diventano più stabili verso l'alto, garantendo sessioni sempre più spettacolari.



Lenovo Legion Pro 7i, nella configurazione da noi testata, è insomma un laptop da gaming ai vertici assoluti della categoria che non teme alcun tipo di sfida: il nuovo top di gamma di Lenovo è in grado di macinare fps al massimo del dettaglio e senza scendere a compromessi con i dettagli, garantendo prestazioni di livello con i giochi più esigenti già disponibili e con un ampio margine di sicurezza per quelli che verranno in futuro.