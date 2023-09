Lenovo a tutto gaming: ufficiali Legion GO e gli occhiali Micro-OLED!

Al centro dei rumor ormai da settimane, i nuovi prodotti da gaming di Lenovo finalmente non hanno più segreti. L'azienda ha scelto il palcoscenico dell'IFA 2023 di Berlino per presentare al mondo la sua ultima creazione, la console portatile Legion GO che andrà a sfidare a viso aperto Steam Deck e ROG Ally con la sua potenza e delle feature esclusive che la rendono unica nel suo genere.

Al suo fianco, la kermesse tedesca ha ospitato anche il reveal di altri prodotti da gioco e per l'intrattenimento molto interessanti, tra cui gli occhiali Lenovo Legion Glasses con schermi micro-OLED e le nuove cuffie in-ear Lenovo Legion E510 con sonoro surround 7.1.



La nuova declinazione del gaming portatile

Il protagonista assoluto della fiera non poteva che essere l'handheld da otto pollici su cui si sono riversate le attenzioni degli appassionati nel corso di questa calda estate: dopo settimane di rumor su Legion GO, finalmente è arrivato il momento dell'ufficialità.

Lenovo Legion GO è una console portatile pensata per offrire il massimo delle prestazioni in mobilità grazie all'utilizzo del processore AMD Ryzen Z1 Extreme, come già emerso nei giorni precedenti al lancio, basato sulle architetture Zen4 e RDNA3 per offrire la miglior resa grafica possibile e a supporto una buona efficienza termica ed energetica.

Al suo fianco, fino a 16GB di memoria RAM LPDDR5X da 7500 MHz e unità di archiviazione PCIe Gen4 ad alte prestazioni (fino a 1TB) con possibilità di ulteriore espansione fino a 2TB tramite slot MicroSD.

Sarà molto interessante scoprire come si comporterà all'atto pratico in termini di temperature, dal momento che Lenovo ha scelto di equipaggiarla con il sistema di dissipazione proprietario Coldfront, con ventola a 76 pale e capacità di raffreddamento superiore in piena silenziosità (Lenovo parla di appena 25 dB in modalità silenziosa).



Ad animare la console ci penserà Windows 11, dunque non ci sarà praticamente alcun limite alle proprie esigenze, con la possibilità di installare qualunque client di gioco e di avere accesso a tutte le librerie digitali attualmente a disposizione. Grazie a Legion Space, oltretutto, potremo raccogliere in un unico spazio tutto il catalogo di giochi installati sulla console e beneficiare anche di tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate.

Ovviamente, Legion Space consentirà di avere accesso anche alle impostazioni rapide della console in modo da regolarla "al volo" anche durante le sessioni più intense.

Le feature che più di tutte hanno attirato l'attenzione del pubblico, però, sono state due. A differenza di ROG Ally e di Steam Deck, infatti, in questo caso avremo a disposizione un generoso display da 8,8 pollici con risoluzione QHD+ e rapporto 16:10 (risoluzioni supportate 1600p e 800p, con un refresh rate massimo di 144Hz) con tecnologia Lenovo PureSight. La visibilità è assicurata da una luminosità di picco di 500 nit, mentre la copertura colore è del 97% (DCI-P3).

L'autonomia è assicurata da una batteria da 49,2 Wh, supportata dalla tecnologia di ricarica rapida Super Rapid Charge (da 0 a 70% in appena mezz'ora).

Il secondo aspetto, in un certo senso il più curioso del lotto, riguarda il sistema di controllo, dal momento che i pad non fanno parte della scocca della console ma possono essere sfilati proprio come i joycon di Nintendo Switch, per consentirci di giocare anche a distanza o su schermo esterno senza la necessità di portarsi dietro anche un controller dedicato.

I controller Legion TrueStrike offrono un set completo per il controllo dei movimenti e dell'azione, ma anche un trackpad, una rotella del mouse e ben 10 tasti dorsali mappabili a proprio piacimento.

Nessun limite neanche lato espansioni, dal momento che Legion GO vanta la presenza di due porte USB-C con DisplayPort 1.4 e PowerDelivery 3.0.

Lato connettività, invece, troviamo sia il WiFi 6E che il Bluetooth 5.2.

La disponibilità di Legion GO è fissata per ottobre 2023, a un prezzo di partenza di 799 euro.



Giocare ovunque con un maxischermo micro-OLED!

La seconda sorpresa di Legion sono stati senza dubbio i nuovi occhiali Lenovo Legion Glasses, perfettamente compatibili con Legion GO ma anche con Android, Windows e MacOS tramite USB-C. Non si tratta affatto di un comune paio di occhiali smart ma di una vera e propria periferica da gioco, pensata per offrire un'esperienza di ultima generazione anche in totale mobilità.

Con questi occhiali si potrà avere accesso a un maxi schermo portatile grazie ai suoi schermi micro-OLED.

Grazie a Lenovo Legion Glasses ci si potrà immergere in un mondo virtuale che solo noi possiamo vedere, con risoluzione FullHD, refresh rate di 60 Hz e un sonoro naturalmente integrato nel device.

Al suo fianco, Lenovo ha presentato anche le nuove cuffie Legion E510. Si tratta di auricolari in-ear cablati con terminale USB-C per un'offerta in alta definizione e con surround 7.1. Trattandosi di auricolari da gioco, sono assolutamente imprescindibili i LED RGB a corredo.

I nuovi innesti dell'ecosistema da gioco Lenovo Legion arriveranno sul mercato a ottobre 2023. Gli occhiali micro-OLED Lenovo Legion Glasses saranno proposti a un prezzo di partenza di 499 euro, mentre le cuffie in-ear Legion E510 verranno vendute a partire da 49,99 euro.