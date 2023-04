Lenovo Go: abbiamo provato l'ecosistema per l'ufficio ibrido!

Lenovo negli ultimi mesi ha lavorato su una serie di accessori pensati per creare un vero e proprio ecosistema ufficio dentro casa, tra mouse, auricolari e speaker. Un intero universo di accessori e periferiche che gravita attorno alla postazione da lavoro su PC o notebook.

In queste settimane abbiamo avuto modo di mettere le mani su ciascuno dei nuovi prodotti dell'ecosistema Lenovo Go e siamo pronti per raccontarvi qualcosa in più sulla nostra esperienza con questa nuova idea di ufficio ibrido.



Lenovo Go Wireless Multi Device Mouse

Partiamo dal Lenovo Go Wireless Multi Device Mouse, un mouse multi-dispositivo che si presenta con un design molto pulito, semplice e che si sposa perfettamente con la gamma ThinkBook e con il resto dell'ecosistema Lenovo Go.

La sua particolarità è proprio quella di potersi connettere con tre dispositivi contemporaneamente, due tramite bluetooth e uno con ricevitore. In questo contesto, troviamo due tasti in più rispetto a un mouse tradizionale: uno che ci permette di switchare da un device all'altro e uno retroilluminato programmabile tramite il software Lenovo Go Central, centro nevralgico per la gestione delle periferiche, attraverso il quale possiamo regolare i dpi, fino a un massimo di 2.400.

A livello di autonomia si può arrivare alla cifra record di tre mesi e il mouse si può ricaricare tramite porta USB Type-C (collocata nella parte frontale e che può essere chiusa con una protezione in silicone) oppure tramite tecnologia wireless Qi per dire addio ai cavi. Una soluzione, questa, veramente rara da trovare sui mouse non da gaming.

Il sensore ottico con luce blu funziona praticamente su tutte le superfici e scorre molto bene, con una buona precisione: insomma, un mouse adatto per la produttività e il multitasking.



Lenovo Go Wired Speakerphone

Passiamo al Lenovo Go Wired Speakerphone, un dispositivo studiato per offrire il massimo delle prestazioni di ascolto in ambito professionale, per un audio cristallino nelle conversazioni più che nell'intrattenimento.

Non a caso, c'è un tasto dedicato a Microsoft Teams che ci permette rapidamente di interagire con questa applicazione, ormai fondamentale nel mondo dello studio e del lavoro.

Troviamo poi altri tasti funzione dedicati, con cui è possibile mutare il microfono, rispondere o mettere giù la chiamata. La sua particolarità, però, è quella di essere uno speaker plug and play con cavo incorporato, che può essere arrotolato sul fondo in una struttura creata apposta per poterlo riporre in modo ordinato. Quando si intende utilizzarlo, basta connetterlo e funziona in un istante.

Altra chicca riguarda la regolazione del volume tramite una ghiera dedicata, con un LED che la segue. Lo speaker è dotato anche di un doppio microfono omnidirezionale, in grado di sopprimere i rumori ambientali tramite Intelligenza Artificiale e, altro aspetto molto interessante, i microfoni hanno un raggio d'azione di un metro e mezzo, quindi la voce sarà chiara anche a distanza.



Lenovo Go In Ear Headphone

Infine, gli auricolari Lenovo Go In Ear Headphone. Sì, lo sappiamo, potrebbe non sembrarvi una grande idea un paio di cuffie col cavo nel 2023, ma aspettate di saperne qualcosa in più.

Se ci pensate bene, infatti, gli auricolari True Wireless non sempre possono garantire l'affidabilità di un set cablato tradizionale, che sarebbe davvero opportuno iniziare a portarsi dietro perlomeno come backup. Ciò acquista un significato maggiore in casa, dove non ha quasi alcun senso rischiare di dover rimanere a terra con la batteria, magari proprio durante una call di lavoro.

Queste cuffie In Ear sono dotate di connessione tramite USB Type-C e si è rivelata la scelta migliore, non solo per il discorso dell'autonomia, ma anche per la compatibilità e la qualità, molto elevata.

Ma non finisce qui: collegandole alla porta USB Type-C del nostro dispositivo principale i tasti della pulsantiera si illuminano, rivelando le sue funzionalità dedicate all'ufficio, tra cui un bottone anche in questo caso pensato per Microsoft Teams, con la sua tipica retroilluminazione viola.

Gli altri tasti sono dedicati al microfono, che quando viene mutato diventa rosso, e alla chiamata, che invece si tinge di verde.



Molto interessante è anche il fatto che, quando siamo in chiamata, sulle cuffie si illumina un altro led rosso e questo è davvero comodo per i colleghi, che con un colpo d'occhio possono capire se siamo liberi o impegnati.

Le Lenovo Go In Ear Headphone, tra l'altro, supportano la Cancellazione Attiva del Rumore, isolano molto bene dall'esterno e quindi possiamo lavorare in tutta tranquillità, anche quando non ci troviamo a casa.

Per quanto possa sembrare banale, una serie di accessori così fortemente indirizzata al mondo del lavoro, soprattutto nell'insieme, può davvero fare la differenza nella produttività di tutti i giorni.