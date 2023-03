Lenovo lancia i notebook LOQ, i notebook da gaming per tutti con RTX 4060

Lenovo Legion è diventato un brand simbolo del gaming in mobilità, con notebook che nel corso degli ultimi anni si sono letteralmente imposti per solidità e affidabilità, ma soprattutto inquadrati al giusto prezzo e senza particolari fronzoli. Se l'essenzialità e le performance sono stati i capisaldi della gamma fino a oggi, Lenovo punta a convincere anche i giocatori alle prime armi a prendere parte alla battaglia, lanciando al fianco di Legion un brand completamente nuovo. Lenovo LOQ è una nuova gamma che punta ai "nuovi giocatori" proponendo armi affilate a prezzi accessibili.

Nel corso di un evento stampa a porte chiuse, Lenovo ha svelato le sue ultime proposte per il segmento Slim di Lenovo Legion e presentato i primi prodotti della lineup LOQ, che sarà composta da notebook e desktop. Ecco tutte le novità per il 2023.



Lenovo LOQ: il gaming per tutti

"Il gaming non è fatto solo per essere giocato su PC di fascia alta": con questa frase, Lenovo vuole racchiudere tutto il significato del suo nuovo sub-brand LOQ, che guarda ai gamer in erba alla ricerca del loro primo dispositivo da gioco.

Senza tradire l'identità di Legion, in cui affonda le sue radici soprattutto in termini di design, la gamma LOQ sarà inizialmente composta da due notebook su piattaforma Intel e altrettanti basati su tecnologia AMD, oltre a un PC tower per chi preferisce la comodità di un sistema desktop.

I nuovi laptop Lenovo LOQ saranno proposti sia per Intel che per AMD in versioni da 15 e da 16 pollici. I modelli Lenovo LOQ 16IRH8 e 15IRH8 sventoleranno bandiera blu, mentre Lenovo LOQ 16APH8 e 15APH8 saranno basati su piattaforma AMD.

A livello estetico si tratta praticamente delle stesse macchine, ma non potrebbero essere più diversi: si potrà scegliere tra i processori Intel di tredicesima generazione (Raptor Lake con architettura ibrida) e i potenti AMD Ryzen Serie 7000.



Le performance grafiche saranno garantite dalla NVIDIA GeForce RTX 4060, scheda video di nuova generazione basata su architettura Ada Lovelace e che, oltre a offrire una straordinaria efficienza energetica, mette a disposizioni armi cruciali come il DLSS3.

La grafica potrà comunicare direttamente con il display bypassando completamente la iGPU grazie alla presenza di uno switch MUX, che andrà a migliorare la latenza complessiva.

Il sistema di dissipazione messo a punto da Lenovo per la serie LOQ vanta fino a 4 heatpipe e due ventole da 85 mm, per garantire temperature adeguate anche a basso regime di rumorosità.

Quanto ai display, si tratta di pannelli con luminosità fino a 350 nit e refresh rate a 165 Hz. I modelli da 16 pollici con risoluzione WQXGA potranno vantare un rapporto 16:10 per massimizzare anche la produttività, mentre i notebook da 15 pollici avranno display dal più tradizionale formato 16:9 con risoluzione WQHD. In entrambi i casi ci sarà pieno supporto a NVIDIA G-Sync e VRR.

Oltre all'estetica, i notebook LOQ ereditano dai fratelli maggiori della gamma Legion anche il chip neurale Lenovo LA AI che alimenta il Lenovo AI Engine+ per la regolazione del sistema e del bilanciamento energetico, andando ad apprendere nel tempo le abitudini e le necessità dell'utente per adattarsi a ogni scenario d'utilizzo.

Quanto all'autonomia, Lenovo promette fino a 7 ore di autonomia sui modelli a diagonale più ampia, mentre per i 15 pollici ci si potrà spingere fino a un massimo di 6 ore. Per tornare in pista in tempi rapidi, c'è il supporto alla ricarica rapida Super Rapid Charge tramite USB-C.



Il primo desktop della gamma Lenovo LOQ, invece, è il LOQ Tower 17IRB8, una macchina compatta con un ampio intake frontale per tenere al fresco le componenti interne. Basato su piattaforma Intel, potrà essere configurato con processori Intel Raptor Lake fino all'i7-13700 e con schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 40. La memoria RAM per il momento sarà solo di tipo DDR4-3200 e potrà essere scelta fino a 32GB, mentre l'archiviazione sarà garantita da un HDD SATA da 2TB oppure da un'unità NVMe ad alte prestazioni da 1TB.

Ovviamente la connettività è completa e, oltre alla solita porta da 2,5GHz, ci sarà anche il WiFi 6E.

Gli unici dispositivi di cui abbiamo informazioni certe sulla disponibilità in Italia sono il notebook Lenovo LOQ 15IRH8 con processori Intel, che arriverà sul mercato da giugno 2023 a partire da 1399 euro, e il desktop LOQ Tower 17IRB8, che sempre da giugno 2023 verrà proposto a partire da 1199 euro.



Sottili e affilati: i nuovi Legion "Slim"

Oltre alla presentazione del marchio LOQ, c'è stato spazio per arricchire la gamma Lenovo Legion 2023 con ulteriori proposte, soprattutto per quel che riguarda il notebook da gaming di tipo "Thin and Light". Si tratta di macchine ad alte prestazioni con un occhio alle dimensioni, che puntano a offrire un giusto mix tra potenza e portabilità.

Si parte dai "piccoli" Legion Slim 5i e 5, con display da 16 pollici e uno chassis compatto, ma ci sarà anche una interessante variante da 14 pollici OLED per il Legion Slim 5.

Come sempre, i modelli Slim 5i saranno basati su piattaforma Intel con processori di tredicesima generazione fino all'i7-13700, mentre i Legion Slim 5 saranno alimentati dai Ryzen Serie 7000 fino al Ryzen 9 7840HS. Sul fronte grafico, nonostante le dimensioni saranno garantite performance di livello assoluto, grazie alla possibilità di inserire RTX Serie 40 fino alla RTX 4070.

Immancabile il chip neurale del sistema Lenovo AI Engine+, che garantirà adattamento assoluto della macchina al suo proprietario. I pannelli scelti da Lenovo sono delle unità Lenovo PureSight da 16 pollici WQXGA con rapporto 16:10 e frequenza di aggiornamento fino a 240Hz con VRR. Quanto ai tagli di memoria, ci si potrà spingere fino a 32GB DDR5 ma è garantito il supporto per upgrade aftermarket fino a 64GB. Infine, anche qui troviamo la tecnologia Super Rapid Charge per non rimanere mai a secco di autonomia.



I Lenovo Legion Slim 7i e 7 alzano ulteriormente l'asticella delle prestazioni pur mantenendosi nello spettro dei 16 pollici di diagonale. Ottimizzati anch'essi tramite IA, potranno essere regolati automaticamente per massimizzare la resa termica e prestazionale dell'hardware a disposizione. A bordo troviamo CPU Intel fino all'i9-13900H o AMD fino al Ryzen 9 7940HS. Lato GPU, invece, anche qui si potrà salire fino all'ottima RTX 4070 di NVIDIA. A scelta anche la memoria, configurabile fino a 32 GB di RAM DDR5, mentre i display saranno anche in questo caso dei Lenovo PureSight da 16 pollici. In particolare, si tratta di pannelli 16:10 con risoluzione WQXGA con supporto VRR e refresh rate fino a 240Hz.

Lenovo dichiara fino a 10 ore di autonomia a seconda del tipo di utilizzo, ma la ricarica Super Rapid Charge garantisce una carica completa in appena 80 minuti tramite USB-C con adattatore originale.

Concludono la scheda tecnica la connettività wireless WiFi 7 e la tastiera TrueStrike con illuminazione RGB Lenovo Legion Spectrum.

Prezzi e disponibilità per l'Italia sono già noti per tutta la serie, tranne per il piccolo OLED da 14 pollici.

Lenovo Legion Slim 7 e 7i saranno disponibili a partire da maggio 2023, rispettivamente da 1899 e 1999 euro. Legion Slim 5i, invece, da maggio 2023 a partire da 1399 euro. Infine, il Legion Slim 5 da 16 pollici potrà essere acquistato da luglio 2023 a partire da 1349 euro.