Lenovo lancia le Spring Promo: sconti sui Legion ed Ideapad

Con l'arrivo della Primavera, Lenovo ha lanciato le Spring Promo sul proprio store ufficiale.

Le nuove offerte primaverili, come scopriremo nell'approfondimento di oggi, propongono tantissimi sconti su un'ampia gamma di prodotti del marchio.

Tra i protagonisti, infatti, troviamo non solo i notebook da gaming Legion, ma anche gli IdeaPad e gli Yoga, su cui è possibile godere di sconti particolarmente interessanti.

Offerte di primavera sui computer Legion

Non potevamo non partire in questo nostro speciale dalle promozioni della Spring Promo sui notebook della gamma Legion, su cui si può risparmiare un'ottima somma rispetto ai prezzi di listino.



Partiamo dal Lenovo Legion 7i 15 che, come suggerisce il nome, sfoggia uno schermo da 15 pollici. A livello di specifiche tecniche e configurazione siamo di fronte ad un processore Intel Core i7-10875H vPro, con 32GB di RAM DDR4 a 3200MHz e SSD da 2 terabyte, affiancato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2080 Super con 8GB di memoria dedicata GDDR6. Il prezzo proposto da Lenovo è di 2.991,12 Euro, in calo del 12% rispetto ai 3.399 Euro di listino, con uno sconto pari a 407,88 Euro.

In offerta segnaliamo anche il Lenovo Legion 5 Pro 16, un notebook da gaming con schermo da 16 pollici QHD e refresh rate di 165 Hz, basato sul processore AMD Ryzen 5 5600H, con 16GB di RAM DDR4 e scheda grafica GeForce RTX 3060 Ti con 4GB di memoria GDDR6, che viene proposto a 1.259,10 Euro, in calo del 10% rispetto ai 1.399 Euro di listino.



Disponibile a prezzo ridotto anche il Legion 5i 15 da 15 pollici con schermo WQHD. La scheda tecnica ci parla di un laptop dotato di processore Intel Core i7-11600H Tiger Lake, accompagnato da 16GB di RAM e da una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria. Lenovo propone uno sconto del 10% che fa calare il prezzo a 1.619,10 Euro, 179,90 Euro in meno dai 1.799 Euro di listino.

Fino al 25% di sconto sui Lenovo IdeaPad e Lenovo Yoga

Parallelamente, sempre nell'ambito della Spring Promo con cui Lenovo saluta la nuova stagione, sono arrivate delle offerte molto interessanti sulla gamma IdeaPad 5i, su cui è possibile risparmiare fino al 25% rispetto al prezzo di listino.

Il Lenovo IdeaPad 5i 14, con processore Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione e schermo Full HD da 14 pollici, può essere acquistato a 899 Euro, inserendo il coupon "SPRING22" che dà diritto in questo caso ad una riduzione del 10%. In offerta, segnaliamo anche il modello IdeaPad 5i da 15 pollici, sempre con Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione ma con schermo più ampio e supporto Dolby Audio, al prezzo di 909,88 Euro sempre con l'eCoupon "SPRING22", che fa calare il prezzo di 168,16 Euro.



Sempre restando in ambito IdeaPad, è presente anche uno sconto del 15% sull'IdeaPad 5i Pro da 14 pollici, con processore anche in questo caso fino all'Intel Core i7-1165G7, che può essere portato a casa a 1019,15 Euro, il 15% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino.

Protagonisti della promozione sono anche i Lenovo Yoga.

In questo frangente, segnaliamo il 2-in-1 Yoga 7i 14 da 14 pollici con processore Quad-Core Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione e scheda grafica Intel Iris Xe a 907,70 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1080,40 Euro di listino. Se si opta per il modello Yoga 7 da 14 pollici, che adotta configurazioni con APU AMD Ryzen Serie 5000 fino al Ryzen 7 5800U con grafica AMD Radeon integrata, altoparlanti Dolby Atmos e autonomia dichiarata in grado di garantire una giornata di autonomia, invece, il prezzo sale a 1239,22 Euro, comunque l'11% in meno rispetto ai 1380,40 Euro, con uno sconto pari a 141,26 Euro.