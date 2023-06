Lenovo Legion 5 Pro: longevità alla prova con Hogwarts Legacy

Lenovo è presente ormai da anni nella scena gaming mondiale e, grazie alla gamma di prodotti targati Legion, ha saputo conquistare il cuore e i desktop dei giocatori. In particolare, poi, la linea di laptop da gaming Lenovo Legion propone ogni anno il meglio della componentistica disponibile sul mercato, abbinata alla qualità dei servizi messi in campo dall'azienda: arrivate all'ottava generazione, queste macchine da gioco sono equipaggiate con i nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione e con le soluzioni grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 40.

Facendo un passo indietro, oggi abbiamo però deciso di raccontarvi come si comporta un laptop Lenovo Legion 5 Pro sul lungo periodo, andando a testare la "longevità" di un laptop Legion di sesta generazione con uno dei giochi più esigenti degli ultimi mesi, Hogwarts Legacy.



Dotazione da maratoneta

Senza soffermarci sul design, di cui abbiamo ampiamente parlato nella nostra prova di Spider-Man Remastered su Lenovo Legion 5i Pro, è il caso di elencare le specifiche tecniche di questo Lenovo Legion 5 Pro di sesta generazione, sfornato quindi nell'annata precedente rispetto a quello con cui abbiamo svolazzato tra i grattacieli di Manhattan: il cuore pulsante del laptop è il processore Intel Core i7-11800H da 8 core e 16 thread, con frequenza base di 2.3 GHz e in grado di toccare i 4.6 GHz al massimo del carico.

Il comparto grafico, invece, è affidato alla NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8GB di memoria GDDR6 dedicati e un TGP di 140W.

Completano il quadro 16GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e un'unità a stato solido NVMe da 512GB con supporto PCIe Gen4.

Merita una menzione anche il display scelto da Lenovo per questo laptop: si tratta di un pannello IPS da 16 pollici con risoluzione WQXGA da 2560x1600 pixel, aspect ratio 16:10 e refresh rate fino a 165 Hz con G-SYNC.

Ottimi i picchi di luminosità, che arrivano a 500 nit e garantiscono la certificazione DisplayHDR 400 e il supporto a HDR10 e Dolby Vision, mentre la calibrazione dei colori è affidata a X-Rite Pantone.

Infine la connettività, con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 e una buona dotazione di porte: tre USB 3.2 Gen 1, una USB 3.2 Gen 1, una Thunderbolt 4, una Thunderbolt 4 con supporto alimentazione, una HDMI 2.1, una Ethernet RJ-45, un ingresso cuffie da 3,5 mm e un altro per il microfono. Nel complesso, quindi, una configurazione ancora attuale e sulla carta capace di durare ancora nel tempo.



Qualche numero

Prima di passare alla prova su strada con Hogwarts Legacy snoccioliamo qualche numero restituito dai benchmark sintetici.

Iniziamo dal processore Intel Core i7-11800H che, messo alla prova con Cinebench R23, totalizza 6602 punti in multi-core e 1301 in single-core.

La RTX 3070, che abbiamo fatto sudare nella suite di benchmark di 3DMark, fa registrare 10362 punti su Fire Strike Extreme, 9121 punti su Time Spy e ben 5868 punti con il Ray Tracing di Port Royal.

Anche l'SSD si difende più che bene con 4092 MB/s in lettura e 4803 MB/s in scrittura.

In generale, i numeri riflettono le performance di un hardware che è in grado di sostenere ottimi carichi di lavoro nonostante gli anni che pesano sulla configurazione: il Legion 5 Pro di sesta generazione può gestire anche i software più pesanti e le richieste multitasking senza problemi. Ma come girano i nostri amati videogiochi?



Sul binario nove e tre quarti

Per questo primo test di Lenovo Legion 5 Pro (sesta generazione) abbiamo scelto Hogwarts Legacy, ultima fatica di Avalanche Software nonché uno dei giochi più attesi e discussi degli ultimi mesi.

Il titolo che ci porta nelle magiche atmosfere di Harry Potter, con qualche decennio di anticipo rispetto alle vicende narrate nella saga letteraria e cinematografica, non scherza a livello di richieste hardware ed è in grado di mettere alla prova anche i sistemi più recenti.

Abbiamo allora provato con tre diverse configurazioni delle impostazioni grafiche, a partire dalla più esosa in termini di risorse: con preset "elevato", Ray Tracing completo impostato su "medio" e senza DLSS 2, risoluzione a 2560x1600 pixel, Hogwarts Legacy fa segnare una media di 30 fps, che variano dai 25 ai 35 fps a seconda della zona di gioco.

Il secondo profilo grafico che vi proponiamo prevede preset "elevato" con Ray Tracing completo su "medio" ma questa volta con l'ausilio del DLSS 2 impostato su "qualità": la media in questo caso sale a 50 FPS ma con un range più ampio che si muove tra i 40 e i 60 fps di picco.

Infine, i settaggi migliori per godersi appieno l'esperienza di gioco offerta da Hogwarts Legacy, al netto di qualche compromesso: con profilo "elevato" e DLSS 2.0 su "qualità" ma senza il peso del Ray Tracing, Lenovo Legion 5 Pro consente di giocare con una media di 60 FPS piuttosto stabili. In questo ultimo caso la forbice si allarga ulteriormente e, partendo da un minimo di 50 fps, si possono toccare addirittura i 130 fps in alcune particolari sezioni della mappa.

Le spettacolari sale del castello di Hogwarts, magnificamente riprodotte da Avalanche, possono mettere in crisi configurazioni ben più performanti e, nonostante questo, il Legion Pro di sesta generazione riesce a consegnare un'esperienza godibile con dettagli elevati, con e senza Ray Tracing. La bontà del display fa il resto, soprattutto in HDR, grazie alla profondità dei colori e all'elevata luminosità.

Va poi sottolineato che sul fronte delle temperature il Legion da noi testato non è mai andato incontro a problemi di throttling grazie a un ottimo sistema di dissipazione che ha sempre svolto egregiamente il suo lavoro.

Insomma, a quasi 2 anni dall'uscita, il nostro Legion 5 Pro se la cava ancora bene e consente di giocare anche ai titoli più recenti senza troppe rinunce, nel caso specifico anche grazie alle tecnologie portate in dote dalle schede grafiche NVIDIA come l'ormai irrinunciabile DLSS.