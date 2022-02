Lenovo Legion 7: la RTX 3080 alla prova con Dying Light 2

Dying Light 2 era uno dei titoli più attesi di questa stagione videoludica. Purtroppo le elevate ambizioni di Techland non sono state rispettate appieno, soprattutto sul versante narrativo, ma resta il fatto che su quello ludico Dying Light 2 riesce comunque a funzionare a dovere. A proposito di aspettative, sul fronte tecnico la presenza massiccia del Ray Tracing aveva lasciato intendere un comparto grafico di prim'ordine, anche qui tuttavia non tutto è andato per il verso giusto, soprattutto per quanto riguarda la mole poligonale e l'ottimizzazione.

Proprio su quest'ultimo aspetto ci concentriamo nella prova di oggi, che vede Dying Light 2 utilizzato in un contesto un po' di verso dal solito, un portatile Lenovo Legion 7 equipaggiato con un processore Ryzen 5900HX e una RTX 3080.

Requisiti tecnici e impostazioni

Abbiamo provato il titolo Techland sia prima che dopo l'uscita della patch del day one (a tal proposito, non perdete la nostra recensione di Dying Light 2). Dobbiamo ammettere che il primo impatto con il titolo Techland è stato discreto sul fronte grafico, grazie a un sistema di illuminazione basato sul Ray Tracing che esalta gli ambienti cittadini.

Peccato solo per i limiti nella mole poligonale, che mostrano chiaramente l'anima cross-gen del titolo. Alti e bassi insomma, ma prima dell'arrivo del DLSS erano le prestazioni l'elemento meno convincente: anche su un PC dotato di processore Intel i9-12900K e di RTX 3080 Ti il frame rate faticava a rimanere sopra i 30 fps in 4K. Un valore troppo basso se rapportato all'impatto grafico generato dal C-Engine, che pur brillando nell'effettistica non è altrettanto capace di rappresentare un'elevata mole poligonale.

Il C-Engine non è un motore grafico leggero da gestire e anche i requisiti tecnici non lo nascondono. Techland consiglia, come sistema di gioco minimo, un PC basato su processore Intel i3-9100 o Ryzen 3 2300X, con 8 Gb di RAM e una GPU a scelta tra la GTX 1050 Ti o una Radeon RX 560 con 4 GB di RAM. Un hardware di questo tipo però permette solo un'esperienza basilare sul fronte grafico, meglio salire a quello consigliato per il 1080p a 60 fps.

Questo comprende un processore Intel i5-8600K o Ryzen 5 3600X, 16 GB di RAM e una RTX 2060 da 6 GB - Radeon RX 56 da 8 GB.

Nel caso in cui si voglia attivare il Ray Tracing in 1080p a 30 fps gli sviluppatori consigliano una RTX 2070, mentre per il 1080p a 60 fps si passa addirittura alla RTX 3080. Il fatto che la RTX 3080 venga consigliata per il 1080p la dice lunga sulla pesantezza del titolo, che poteva e doveva essere ottimizzato meglio.

Fortunatamente l'introduzione del DLSS con la prima patch del gioco ha migliorato molto la situazione, sulla nostra configurazione di prova siamo arrivati a 51 fps medi in 4K e con tutte le impostazioni al massimo, compreso il DLSS su Qualità.

A proposito di impostazioni, il menù del gioco da accesso a numerosi parametri, che possono davvero cambiare le carte in tavola. Se non avete un hardware di fascia alta meglio puntare alle DirectX 11, che tolgono il Ray Tracing ma permettono un frame rate più elevato. Oltre al DLSS c'è poi l'FSR di AMD, efficace nell'aumentare il frame rate, meno nel mantenere alta la qualità dell'immagine, e troviamo diversi parametri dedicati al Ray Tracing. Dying Light 2 supporta quasi tutti gli effetti in Ray Tracing oggi disponibili, e questo spiega anche l'impatto di questa tecnologia sul frame rate del gioco. Troviamo i riflessi, le ombre e l'illuminazione globale, un pacchetto che rende l'effettistica davvero convincente. Come abbiamo visto in 4K è possibile giocare al massimo del dettaglio con il PC di prova che abbiamo usato, a patto di non pretendere i 60 fps. Ma come si comporta Dying Light 2 su un hardware e su una piattaforma differente come il Legion 7 di Lenovo?

Dying Light 2 alla prova su Legion 7

Tutte le informazioni sul portatile di Lenovo sono disponibili nella nostra recensione del Legion 7. Questo laptop offre un processore Ryzen 9 5900HX con 8 Core e 16 Thread, una delle migliori CPU attualmente sul mercato.

Il clock base è di 3,3 Ghz ma può spingersi fino a 4.6 Ghz. Troviamo poi 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB dalla buona velocità complessiva. La GPU è invece una RTX 3080 con 16 GB di RAM e un TGP di 165 W. Si tratta di una configurazione di fascia alta pensata per il gaming ad elevato frame rate, senza però dimenticare la qualità, grazie anche allo schermo da 16" con risoluzione di 2560x1600 pixel, refresh rate di 165 Hz e supporto al G-Sync. Insomma, una piattaforma perfetta per il gioco, e che si è dimostrata altrettanto valida con Dying Light 2. Nel nostro scenario di prova, a risoluzione di 2560x1600 pixel, con DLSS su qualità e con tutti gli effetti del Ray Tracing attivi abbiamo registrato 50 fps. Considerata la pesantezza del titolo, poter giocare con tutti i dettagli al massimo non è cosa da poco, ma chi desidera un frame rate più solido può sempre disattivare il Ray Tracing. Una volta spento e mantenendo il DLSS attivo si arriva a 88 fps, un valore elevato ma che fa perdere buona parte dell'appeal grafico al titolo Techland.

Insomma, nonostante un'ottimizzazione ancora da rivedere Dying Light 2 è perfettamente giocabile sul Legion 7, sia da chi predilige il massimo dettaglio grafico sia per chi invece preferisce un frame rate più solido. Il merito va all'hardware del portatile ma anche al DLSS, una tecnologia che col passare del tempo è diventata sempre più indispensabile per poter sfruttare il Ray Tracing.