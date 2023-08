Lenovo Legion 7i Pro: l'intelligenza artificiale al servizio del gaming

L'intelligenza artificiale è ormai entrata a far parte della nostra vita quotidiana e non c'è giorno che passi senza l'arrivo di qualche novità relativa al mondo degli algoritmi e dell'apprendimento automatico. Le IA stanno rivoluzionando il nostro modo di vivere sotto molteplici punti di vista, incidendo sul nostro lavoro e anche sul nostro divertimento.

Tra i settori che hanno accolto a braccia aperte queste tecnologie c'è sicuramente quello dell'intrattenimento videoludico, non solo sul versante dello sviluppo di videogiochi ma anche, e con sempre maggiore coinvolgimento, sul fronte dell'hardware dedicato al gaming.

L'IA applicata ai notebook secondo Lenovo

Tra i produttori più attenti in questo segmento c'è Lenovo, azienda che lavora da anni all'implementazione dell'IA nei propri dispositivi ed in particolare negli ormai celebri laptop da gaming della gamma Legion: presentati al CES 2023, i nuovi portatili di ottava generazione delle serie Lenovo Legion Pro 7, 7i, 5, 5i e Lenovo Legion Slim 7, 7i, 5, 5i, portano in dote il primo chip dedicato alla gestione dell'intelligenza artificiale che prende il nome di Lenovo LA2-Q AI Chip, accompagnato dal software Lenovo Ai Engine+.

Questo mix di soluzioni hardware e software promette di ottimizzare le prestazioni di gioco gestendo dinamicamente le componenti del laptop e regolando in tempo reale consumo energetico, voltaggio, frequenze, sistema di raffreddamento e tanto altro per offrire la migliore esperienza possibile. Cerchiamo allora di scoprire insieme i segreti dell'IA targata Lenovo e quali sono i vantaggi per i videogiocatori.



Cervello di silicio e cuore di dati

Come accennato in apertura, il cuore pulsante dei nuovi laptop Legion è il Lenovo LA2-Q AI Chip: questo innovativo processore dedicato alla gestione dell'IA lavora in sinergia con i componenti hardware, permettendo al laptop di analizzare i pattern di gioco e ottimizzare le impostazioni di sistema in tempo reale.

Ciò si traduce in una fluidità senza precedenti durante le sessioni di gioco più intense.

Una delle caratteristiche più interessanti del chip AI è la sua capacità di adattarsi al giocatore: ogni utente ha uno stile di gioco unico e i laptop Lenovo Legion sono in grado di riconoscerlo e personalizzare l'esperienza di gioco per massimizzare le prestazioni.



Con il tempo il chip AI diventa sempre più preciso nell'anticipare le esigenze del giocatore e, di conseguenza, nell'ottimizzare le impostazioni. Tutto questo grazie a Lenovo Ai Engine+, una piattaforma di elaborazione AI che combina il Lenovo LA2-Q AI Chip con altri componenti hardware e software: CPU, GPU, memoria, storage, sistema operativo, driver e librerie grafiche, tutto viene regolato dinamicamente per garantire la massima potenza di calcolo a fronte del minimo rumore e del consumo ridotto.



Come se non bastasse, chip e algoritmo si coordinano automaticamente con il sistema di raffreddamento Lenovo Legion ColdFront 5.0, che usa un sistema con doppia ventola e camera di vapore per placare i bollenti spiriti di CPU e GPU. L'assistenza dell'IA permette al processore Intel Core i9-13900HX di esprimere tutta la sua potenza e di scatenare i 24 core e i 32 thread a sua disposizione, sfruttando appieno la frequenza massima di 5.40 GHz di cui è capace: grazie a questa combinazione di hardware e software, i nuovi laptop della serie Legion promettono infatti di offrire un TDP superiore fino al 15% rispetto alle generazioni precedenti.

Controllo e gestione di Lenovo LA2-Q AI Chip e Lenovo Ai Engine+ sono demandati al software Lenovo Vantage, un vero e proprio hub che offre ai giocatori diverse funzionalità e impostazioni personalizzabili: con pochi passaggi è possibile attivare l'ausilio dell'intelligenza artificiale o scegliere liberamente la combinazione energetica a proprio piacimento.



Machine Learning al servizio del gaming

Il team dietro a Lenovo AI Engine+ ha iniziato ad addestrare l'algoritmo di apprendimento automatico oltre tre anni fa: in questo frangente il team di ricerca e sviluppo ha prima analizzato i giochi AAA più popolari selezionando ben 17 titoli e ha poi iniziato l'addestramento del modello basandosi su questi.

Così facendo gli sviluppatori sono riusciti a creare profili personalizzati del TDP di CPU e GPU per assegnare il corretto rapporto di potenza grafica a seconda del gioco utilizzato.

Una volta affrontata questa fase, il team ha integrato l'engine con il Lenovo LA2-Q AI Chip, sostituendo i vecchi controller integrati per consentire all'hardware di implementare l'algoritmo, offrendo al contempo vantaggi generali per l'esperienza utente per altre funzionalità del dispositivo, come il rilevamento degli scenari o il potenziamento del sistema di ventole, tutti fattori che hanno contribuito a migliorare la durata della batteria e le prestazioni generali.



Per capire in maniera pratica come funziona il sistema IA sviluppato da Lenovo, la funzionalità di rilevamento degli scenari è particolarmente indicata. Supponiamo di aver giocato dieci volte ad un gioco e che in due di queste occasioni gli FPS siano saliti da 144 a 165. L'AI Engine+ di Lenovo e il chip Lenovo LA2-Q AI rileveranno lo scenario specifico e cercheranno di capire quali sono i parametri che hanno permesso di ottenere quell'incremento di prestazioni, per poi cercare di riprodurlo nelle future sessioni di gioco per ottenere un aumento costante delle prestazioni stesse.

Sui nuovi Legion Pro e Slim di ottava generazione equipaggiati con il chip LA2-Q, anche il sistema RGB si muove in simbiosi e in modo intelligente con la scena sullo schermo e adatta i colori di conseguenza: quale che sia il vostro titolo del momento, l'AI Engine+ sincronizza i colori a schermo con la tastiera e la striscia luminosa frontale per creare un unico, dinamico, effetto ambientale. Le potenzialità dell'IA non si fermano qui e possono espandersi anche alla gestione dell'audio di gioco e dell'HDR.



Insomma, al di là della qualità costruttiva e delle specifiche tecniche di livello che caratterizzano la nuova gamma di laptop da gaming Lenovo Legion, l'integrazione dell'intelligenza artificiale è un vero e proprio valore aggiunto dei dispositivi di ottava generazione.

Lenovo LA2-Q AI e Lenovo AI Engine+ possono incidere sull'esperienza di gioco in generale, adattando dinamicamente le prestazioni in base alle esigenze del giocatore e offrendo una serie di funzionalità complementari degne di nota.