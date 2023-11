Lenovo Legion, come funziona il sistema a liquido per notebook Coldfront?

Sono ormai passati poco più di due mesi dall'IFA di Berlino 2023, dove Lenovo ha dato spettacolo mostrando al mondo le sue più avanzate soluzioni per il gaming in mobilità, a partire dal reveal di Legion Go, la sua prima console handheld.

A lasciare a bocca aperta, però, è stato il nuovo Legion 9i, il primo notebook da gaming da 16 pollici dotato di un sistema di dissipazione unico nel suo genere, una tecnologia ibrida coi pregi del raffreddamento ad aria e i punti di forza dei sistemi a liquido.



Unico, in tutti i sensi

Raccogliendo l'eredità dei precedenti sistemi Coldfront, il nuovo meccanismo Legion Coldfront Tempest offre un raffreddamento "ibrido" sviluppato da Legion e coingegnerizzato con Cooler Master, pensato per supportare l'hardware più avanzato e potente sulla piazza, con possibilità di dissipazione per design fino a 230W di TDP.

Questa struttura rende il nuovo Legion 9i il primo della sua specie, l'unico a vantare un sistema di raffreddamento a liquido che non ha bisogno di una pompa e di un radiatore esterni, quindi di ingombranti accessori esterni da collegare per ottenere il massimo del potenziale di dissipazione.

In questo caso, è chiaro che ci troviamo davanti a una situazione di mezzo, che punta a raccogliere quanti più benefici possibile dall'utilizzo del liquido come tramite per il trasporto del calore pur cercando di contenere le dimensioni e di garantire al contempo la portabilità e l'affidabilità.

In totale parliamo di una superficie raffreddata che occupa più della metà della scocca inferiore, con tre ventole tangenziali e ben 6.333 prese d'aria che dovranno contribuire ad abbassare la temperatura di una lunga heatpipe che abbraccia le principali componenti della macchina, in questo caso un Intel Core i9-13980HX e una RTX 4090, il meglio attualmente sulla piazza, attraversando anche le memorie del processore grafico per non lasciare nulla al caso.



Il sistema ibrido, a sua volta, è studiato per entrare in funzione in maniera complementare, scatenando le prestazioni del liquido solo quando il processore grafico supera una determinata soglia, pari a 84 °C. Così facendo, la GPU saprà di poter spingere ancora più in alto in termini di risorse e potrà ottenere ulteriori 10W di potenza sia per il gaming che per pesanti lavori di grafica, progettazione o modellazione 3D.

Per beneficiare al massimo delle potenzialità di questo tipo di tecnologia, Lenovo ha anche studiato e perfezionato il suo sistema di ottimizzazione neurale con il chip Lenovo LA-2.

Dotato di Intelligenza Artificiale, questo processore è il cervello del sistema Lenovo AI Engine+, esclusivamente dedicato alla gestione della macchina in maniera autonomia per tirare fuori fino all'ultimo fps dall'hardware a disposizione, ma è pensato anche per ottimizzare consumi, prestazioni e bilanciamento tra performance, temperatura e rumorosità. In questo modo, il Legion 9i promette di offrire anche un elevato comfort sia termico che acustico anche nelle battaglie più complicate.

L'intelligenza artificiale sarà dunque il fulcro dell'intera esperienza e andrà ad analizzare in tempo reale le performance tramite Smart FPS, un sistema che traccia il framerate interfacciandosi direttamente con l'output, ovvero il display. In questo modo, avrà sempre a disposizione il dato finale di ciò che CPU e GPU sono in grado di produrre, convogliando il giusto quantitativo di energia a entrambe per efficientare i consumi e al tempo stesso senza scendere a patti con gli FPS.



Guardando alle altre specifiche del Legion 9i, il top di gamma assoluto di casa Lenovo offre un brillante display Lenovo PureSight 3.2K (3.200 x 2.000 pixel) con tecnologia MiniLED, in formato 16:10 e con un refresh rate fino a 165Hz. Perfetto per giocare, questo display non teme la luce del giorno grazie a una luminosità fino a 1.200 nit ma non ha paura neanche di un uso più professionale, grazie anche alla copertura completa dello spazio colore DCI-P3.

Garantito il supporto Dolby Vision, così come quello a NVIDIA G-Sync e ad AMD Freesync.

Altra caratteristica chiave del Legion 9i è certamente il coperchio esterno in Carbonio forgiato, una lavorazione particolare che crea forme uniche sulla scocca: ogni notebook sarà diverso dagli altri e a suo modo unico al mondo, oltre a vantare una elevata resistenza.

Parlando poi di consumi, la batteria scelta da Lenovo è da 99 Wh ed è dotata di sistema di ricarica rapida Super Rapid Charge, che consente al notebook di arrivare al 70% di carica in poco più di un'ora (80 minuti).

Chi vuole spingere al massimo sull'acceleratore potrà sfruttare il caricatore da ben 330W in dotazione. Se preferite una ricarica più rilassata a fronte di una maggiore portabilità, però, potrete sfruttare l'adattatore USB Type-C che spinge fino a 140W. Niente paura: sono entrambi in dotazione.

I prezzi non sono chiaramente per tutte le tasche, ma sul portale ufficiale Lenovo è possibile configurare la propria macchina a partire da 4.659 euro per il modello con RTX 4080.