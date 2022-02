Lenovo Legion Phone: cosa aspettarsi dai prossimi smartphone da gaming?

Mentre si attendono dettagli ufficiali sulla prossima gamma di smartphone da gaming, Lenovo ha deciso di "scaldare i motori" attraverso alcuni spoiler su dispositivi per il momento indirizzati al mercato estero. Si tratta in ogni caso di una buona occasione per dare un'occhiata alle tecnologie che il popolare brand sta sviluppando in questo periodo, così da comprendere quanto l'azienda si stia impegnando nel settore degli smartphone da gaming, anche in seguito al ben noto Lenovo Legion Phone Duel 2 che abbiamo già recensito.

I dettagli emersi su Weibo, il social network utilizzato solitamente dal brand per comunicare i primi dettagli sui suoi nuovi prodotti, risultano interessanti. Andiamo dunque ad approfondire il lavoro che Lenovo sta svolgendo all'estero, in attesa di novità riguardanti l'Europa.



Lenovo Legion Y90 e Legion Y700: il brand lavora su più fronti

La principale questione su cui è bene soffermarsi è relativa al doppio focus di Lenovo sul fronte dispositivi mobili da gaming per quel che riguarda il mercato cinese. Infatti, il brand non ha solamente pubblicato alcuni teaser relativi allo smartphone Legion Y90, ma il pubblico di appassionati ha potuto apprezzare anche dei brevi video relativi a Legion Y700, un tablet pensato per i videogiocatori. La volontà di Lenovo di voler puntare su svariate tipologie di prodotti risulta interessante, soprattutto considerando il fatto che non è propriamente usuale vedere prodotti di questo tipo.

Ribadiamo che per il momento si tratta semplicemente di prodotti al centro di teaser destinati al mercato cinese, ma ciò che sta svolgendo Lenovo all'estero risulta sicuramente intrigante anche in vista di ciò che potrebbe arrivare in futuro in Italia.

Partendo dallo smartphone Legion Y90, il primo dettaglio che si nota nel teaser originale, che ha fatto il giro del mondo (e questo fa comprendere quanto gli appassionati siano attenti anche a ciò che Lenovo realizza all'estero), è la presenza di un display dal design privo di notch e fori per le fotocamere. Il look è quello tradizionale, che posiziona una piccola fotocamera in alto a destra, nella zona del bordo superiore, in modo da non infastidire l'utente più esigente, che vuole godersi i suoi titoli preferiti a schermo intero senza interruzioni di sorta.



L'immagine che si è fatta notare sul Web è però quella del retro del dispositivo, che dispone di una forma circolare con all'interno i sensori fotografici, il logo Legion e il flash LED. Il design sembra dunque la naturale evoluzione di quanto visto in passato in ambito smartphone da gaming, ma Lenovo mira a realizzare un look and feel sempre più Premium.

Un altro teaser ha poi rassicurato i fan relativamente alla presenza della doppia ventola interna, mostrando brevemente l'opzione per attivarla direttamente tramite software mediante un apposito toggle. Oltre a questo, risulta molto intrigante l'immagine che mostra un accessorio niente male: i trigger dorsali removibili, che dispongono di bassa latenza e mirano a offrire una risposta vicina a quella dei mouse da gaming.

Interessante anche la presenza della funzionalità 4D U-Touch: quest'ultima permette all'utente di effettuare delle operazioni rapide semplicemente scuotendo lo smartphone o effettuando dei tap sul retro. Ad esempio, un video mostra che un doppio tap di questo tipo può far aprire rapidamente la fotocamera dello smartphone. Insomma, un altro aspetto su cui Lenovo sta puntando è la semplicità d'uso dei suoi dispositivi. Non manca però un certo focus anche sulla privacy, considerando il fatto che in Cina il brand sta sviluppando svariate funzionalità da questo punto di vista per la sua personalizzazione ZUI 13.



A proposito di quest'ultima: sul mercato cinese viene utilizzata anche per il tablet Legion Y700. Lenovo ha fatto vedere alcuni teaser in merito a quest'ultimo, mettendo in luce un avanzato sistema di multitasking che permette di sfruttare al meglio l'ampio display del dispositivo. Per farvi un esempio concreto, premendo sull'apposita zona centrale, che divide le finestre delle due app aperte, è possibile spostare rapidamente i software da una parte all'altra dello schermo, così da risultare il più produttivi possibile.

Delle semplici gesture possono poi tornare utili per aprire al volo e sistemare le varie app. Tra l'altro, Lenovo mira al multitasking anche per quel che riguarda Legion Y90, consentendo all'utente di mettere in Picture in picture determinati giochi, così da fare anche altro nel mentre (senza perdere nemmeno un secondo della propria sessione gaming).



Insomma, i teaser di Lenovo pubblicati su Weibo dimostrano l'impegno che il brand sta mettendo in campo di mobile gaming. Probabilmente è ancora presto per vedere delle novità da noi in questi ambiti, ma l'azienda sembra essere più intenzionata che mai a puntare come si deve su questo mondo. D'altronde, la gamma Legion Phone è riuscita a competere ad alti livelli anche dalle nostre parti e non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro sotto questo punto di vista.

D'altronde, non è un caso che qualcuno abbia già iniziato a definire Legion Y90 come lo smartphone da gaming più potente di sempre. Cosa arriverà dalle nostre parti a livello di dispositivi mobili che strizzano l'occhio ai videogiocatori? Staremo a vedere, ma sicuramente alcune delle idee mostrate da Lenovo all'estero (vedere i trigger dorsali removibili e il tablet da gaming, ad esempio) risultano interessanti.