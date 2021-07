Lenovo Legion Phone Duel 2: 5 giochi per Octa-Trigger e Dual HaptiX

In seguito alla pubblicazione della recensione di Lenovo Legion Phone Duel 2, in cui abbiamo analizzato lo smartphone in tutte le sue sfaccettature, è giunta l'ora di approfondire le possibilità offerte dal dispositivo, focalizzandoci sul gaming. Non sono in pochi infatti coloro che, magari non avendo mai iniziato a giocare costantemente in mobilità, si chiedono quali siano le produzioni da giocare con smartphone di questa caratura. Legion Phone Duel 2 risponde praticamente da solo alla domanda, dato che presenta due precise tecnologie peculiari, ovvero il sistema Octa-Trigger e la vibrazione semi-reale Dual Haptix. Risulta dunque interessante approfondire i principali titoli che supportano queste funzionalità.



PUBG Mobile

PUBG Mobile è sicuramente uno dei titoli più validi per sfruttare come si deve le caratteristiche peculiari di Lenovo Legion Phone Duel 2. Il titolo di Tencent Games dispone infatti di parecchi pulsanti a schermo, che possono essere abbinati come si deve al sistema Octa-Trigger. Per intenderci, una possibilità che abbiamo trovato molto interessante è quella di applicare le zone M1 e M2, ovvero quelle presenti sul retro del dispositivo, ai tasti per saltare e accovacciarsi. Infatti, per essere attivati come si deve, M1 e M2 richiedono una sorta di "swipe", azione che ben si sposa con le succitate attività in-game. Gli altri trigger invece possono tranquillamente essere abbinati a mira e sparo, così come a operazioni come la ricarica dell'arma e l'apertura rapida dell'inventario. Inoltre, PUBG Mobile supporta anche la vibrazione semi-reale, che cerca di immergere ulteriormente l'utente all'interno del contesto "bellico". Insomma, Legion Phone Duel 2 è sicuramente in grado di migliorare l'esperienza offerta dal titolo di Tencent Games.



Asphalt 9: Legends

Sinonimo di velocità e frenesia, Asphalt 9: Legends è il titolo perfetto per mettere alla prova Legion Phone Duel 2. Oltre a consentire all'utente di dare un'occhiata alle ottime prestazioni e all'elevato refresh rate dello schermo, il titolo di Gameloft supporta anche la vibrazione semi-reale. Quest'ultima sfrutta dei motori aptici situati negli angoli in basso dello smartphone posto in landscape, cercando di fornire all'utente una risposta simile a quella che in ambito console sta facendo "innamorare" sempre più utenti. La vibrazione si adatta al contesto offerto dal gioco, risultando sempre precisa. Se pensate che il feedback aptico sia importante per giocare come si deve, sicuramente Legion Phone Duel 2 non vi deluderà.



Call of Duty Mobile

Dal 2019 è possibile giocare da smartphone Call of Duty Mobile, capitolo per dispositivi mobili della storica serie di sparatutto di Activision. Si tratta del titolo che ha finalmente consentito agli utenti mobile di avere un COD giocabile come si deve sempre a portata di mano. Tra le miriadi di modalità multiplayer disponibili c'è anche quella Battle Royale. Sappiamo bene che in questo caso la prontezza di riflessi è particolarmente importante per cogliere alla sprovvista l'avversario. Per questo motivo, la possibilità di mirare e sparare più rapidamente, nonché di eseguire le altre classiche azioni all'istante, mediante il sistema Octa-Trigger rappresenta una manna dal cielo per coloro che vogliono essere il più competitivi possibile.



Real Racing 3

Quando si tratta di gare automobilistiche, Real Racing 3 non ha certo bisogno di presentazioni. Il titolo di Electronic Arts è infatti uscito originariamente nel 2013 e ancora oggi, nel 2021, riesce a tenere testa essenzialmente a tutte le altre produzioni di questo genere presenti sul Play Store. Si tratta di un grande classico che ormai conoscono un po' tutti, ma con Lenovo Legion Phone Duel 2 è possibile "riviverlo" in un'altra salsa. Infatti, il supporto alla vibrazione semi-reale rende le sessioni di gioco ancora più dinamiche e immersive, ponendo ulteriormente il giocatore al centro dell'azione. Se avete già giocato a Real Racing 3 in passato, tornare a farlo con Legion Phone Duel 2 non vi dispiacerà di certo.



Pascal's Wager

Un soulslike su smartphone. Sì, avete capito bene: Pascal's Wager rappresenta esattamente questo e non sono in pochi i fan del genere che hanno apprezzato questa produzione di Giant Games. Per combattere i boss, nonché i nemici base che incontrerete nei vari percorsi "intermedi", serve spesso essere "multitasking". Schivare, curarsi, attaccare: tutto questo mentre si cerca di comprendere appieno il pattern delle ostiche creature incluse nel gioco. Capite bene che in questo contesto il sistema Octa-Trigger di Legion Phone Duel 2 può tornare piuttosto utile. Abbinando i trigger ai giusti pulsanti, magari cercando di comprendere quali "combinazioni" sono più adatte al proprio stile di gioco, l'esperienza finale può giovarne. Vedrete che alcuni boss diventeranno d'un tratto più semplici da sconfiggere.