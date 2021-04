Lenovo Legion Phone Duel 2, smartphone da gaming devastante nei benchmark

L'ambito in cui la "forza bruta" di uno smartphone esprime il suo massimo potenziale è il gaming. I giochi per dispositivi mobili stanno infatti iniziando a puntare sempre più in alto in termini di comparto tecnico, basti pensare a titoli come Call of Duty Mobile o TauCeti Vulkan (piccola chicca sperimentale che sicuramente gli utenti più esigenti conosceranno). In questo contesto, alcuni giocatori non vogliono assolutamente scendere a compromessi, portandosi a casa il dispositivo più prestante possibile.

Qui entra in gioco Lenovo Legion Phone Duel 2, venduto a un prezzo di partenza di 899 euro sul sito ufficiale (c'è l'accessorio charging dock incluso). Per completezza d'informazione, dovete in ogni caso sapere che generalmente il prezzo è di 999 euro per la variante da 16/512GB, mentre più avanti arriverà sul mercato anche un modello da 12/256GB a 799 euro.

Lenovo Legion Phone Duel 2 si piazza al top su AnTuTu

Al netto dell'analisi completa, che trovate nella nostra recensione di Lenovo Legion Phone Duel 2, la scheda tecnica del dispositivo per certi versi "parla da sola". Il processore è infatti un prestante Qualcomm Snapdragon 888, ovvero il meglio che si può trovare sulla piazza, affiancato da una GPU Adreno 660 e fino a 16GB di RAM LPDDR5. Stando ai dati forniti da Qualcomm, CPU e scheda video sono in grado di garantire prestazioni migliorate rispettivamente del 25% e del 35% rispetto alla generazione precedente.

D'altronde, uno smartphone da gaming di questo calibro ha bisogno di puntare in modo deciso alle performance, in modo da offrire all'utente finale un'esperienza senza compromessi con essenzialmente tutti i titoli disponibili sul Play Store (e oltre per i più "smanettoni", visto che il sistema operativo consente di installare APK). Le prestazioni del dispositivo non si possono dunque mettere in dubbio, ma risulta interessante analizzare dei dati concreti.



Lenovo Legion Phone Duel 2 ha fatto segnare ben 743451 su AnTuTu Benchmark (versione 8.4.5) durante la nostra prova. Si tratta di numeri devastanti, che superano di fatto qualsiasi altro risultato abbiamo visto finora, altri smartphone da gaming compresi. Non si tratta di una casualità, dato che tutto viene confermato anche da GeekBench, altro strumento particolarmente popolare: 1130 punti in single-core e 3762 punti in multi-core sono i risultati fatti registrare dallo smartphone. Effettuando un rapido confronto, in modo da contestualizzare il prodotto, OnePlus 9 Pro, noto dispositivo di recente uscita venduto a un prezzo di partenza di 919 euro, in fase di recensione si è "fermato" a 712899 punti su AnTuTu. Insomma, lo scarto non manca di certo, ma la differenza si nota ulteriormente prendendo in esame altri dispositivi piuttosto popolari.

Samsung Galaxy S21, venduto a un prezzo molto simile, ha raggiunto 595205 punti su AnTuTu durante la nostra prova. C'è poco da fare: attualmente, in termini di "forza bruta", Lenovo Legion Phone Duel 2 non si batte.



Le prestazioni non sono però tutto, perchè il Legion Phone si difende molto bene anche sul fronte termico. Senza entrare troppo nel dettaglio (ma ci sarà modo di farlo in un altro speciale dedicato), Lenovo ha implementato un sistema che combina ventole e vapor chamber per mantenere le temperature sempre sotto controllo. Questo si fa sentire in positivo e la scelta di posizionare i componenti "caldi" solamente nella parte centrale, evitando così che il calore si faccia sentire nella zona dell'impugnatura, è sicuramente intelligente e funzionale. Tra l'altro, a tutto questo va ad aggiungersi un sistema a doppia ricarica, ovvero che utilizza entrambe le porte USB Type-C del dispositivo, che può arrivare persino a 90W nella versione cinese.

In questo modo, è possibile effettuare in tempi piuttosto rapidi la ricarica dell'ampia batteria da 5500 mAh, o meglio delle due batterie da 2750 mAh. Insomma, Lenovo Legion Phone Duel 2 mette in luce un misto di elevate prestazioni, basse temperature e autonomia granitica, offrendo ottime possibilità ai videogiocatori, compresi quelli che sono soliti muoversi spesso (vista anche la presenza del 5G).