Lenovo Legion Pro 7i: alla conquista delle stelle con Starfield

Starfield è finalmente arrivato e l'attesa esclusiva Xbox è pronta a trasportare i giocatori alla scoperta della volta celeste. Per viaggiare tra le stelle però è necessaria una macchina potente, in grado di sfidare le leggi della fisica e di piegarle al nostro volere, in particolare quando si ha a che fare con un gioco decisamente ambizioso e vorace di risorse.



Portate a termine tale impresa non è cosa da tutti e dopo aver testato Ratchet & Clank Rift Apart e Baldur's Gate 3, abbiamo deciso di provare il titolo di Bethesda sul nuovo laptop da gaming Lenovo Legion Pro 7i: l'ammiraglia di Lenovo porta in dote il meglio della tecnologia disponibile a partire dai processori Intel Core di 13a gen, per arrivare alla schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4000.

Indossate il casco e allacciate le cinture, il nostro viaggio con Starfield sull'"astronave" targata Legion sta per cominciare!



Il miglior equipaggiamento dell'universo conosciuto

Come accennato in apertura, Lenovo Legion Pro 7i nella configurazione da noi messa alla prova è equipaggiato con un processore Intel Core i9-13900HX con 24 core e 32 threads e una frequenza di picco pari a 5.40 GHz, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB di RAM DDR6 dedicata e un TDP da 175 W con pieno supporto a DLSS 3.5 e alle magie del Frame Generation.

Completano il quadro 32 GB di RAM DDR5 e 2 TB di memoria NVMe SSD con supporto a PCIe 4.0.



Il display da 16 pollici mette in campo una risoluzione di 2560 x 1600 pixel con refresh rate fino a 240 Hz e ben 500 nit di picco luminoso, con tanto di certificazione VESA DisplayHDR 400 supporto a Dolby Vision.

Il sistema audio è affidato agli Harman Super Linear Speakers con il sistema di virtualizzazione Nahimic 3D Audio. Sul fronte della connettività Legion Pro 7i porta in dote due porte DisplayPort 1.4 con alimentazione fino a 140 W, una porta HDMI 2.1, due porte USB-A 3.2 laterali, due porte USB-A posteriori, una porta USB-C 3.2 sempre sul lato posteriore, porta Ethernet e ingresso jack per cuffie e microfono.



Fondamentale il sistema di raffreddamento Legion Coldfront 5.0 con camera di vapore e ventole ottimizzate. Proprio come ci si aspetterebbe da una navetta spaziale, Lenovo Legion Pro 7i è anche sinonimo di innovazione: il nuovo laptop è infatti equipaggiato con un chip dedicato alla gestione dell'IA che muove il sistema proprietario Lenovo Ai Engine +, in grado di ottimizzare hardware e software, bilanciando consumi e forza bruta in base allo scenario di gioco, così da fornire sempre il massimo delle prestazioni.



Anche l'occhio vuole la sua parte e Legion Pro 7i torna con un design rinnovato e al contempo riconoscibile, minimale e dallo stile inconfondibile grazie alle linee squadrate ed eleganti e ai loghi in rilievo che risaltano sulla scocca superiore.

Il tutto con dimensioni di 25,9 mm x 363,4 mm x 262,15 mm e un peso totale di 2.8 Kg. Insomma, sulla carta il Lenovo Legion Pro 7i è in grado di sopportare agilmente qualsiasi carico di lavoro e di spingere al massimo del dettaglio anche i giochi più esigenti.



Un viaggio tra le stelle

Come evidenziato dalla nostra recensione di Starfield, l'universo creato da Bethesda e animato dal Creation Engine 2 offre ai giocatori una miriade di pianeti da esplorare e altrettante avventure da intraprendere.

Tutto questo si ripercuote sulle richieste hardware: l'esclusiva Xbox è infatti particolarmente avida di risorse e, va detto, non è sempre ottimizzata a dovere. Il titolo di Todd Howard inoltre non lascia spazio a settaggi particolarmente elaborati e manca del supporto ad alcune funzionalità ormai ritenute indispensabili come il DLSS di NVIDIA.

Nulla comunque che sia in grado di impensierire il Lenovo Legion Pro 7i: per mettere alla prova Starfield abbiamo utilizzato il profilo bilanciato offerto da Lenovo Vantage, ovviamente attivando l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Sul fronte del gioco abbiamo eseguito due prove, entrambe a partire dalla risoluzione di 1440p e dal preset Ultra: la prima con risoluzione nativa e la seconda con l'intervento di FRS2 e risoluzione scalata al 75%.

Nel primo test con risoluzione nativa Lenovo Legion Pro 7i è stato in grado di restituire una framerate medio di 55.3 FPS, con picchi fino a 72.5 FPS a seconda dello scenario mostrato su schermo.

Il secondo test con l'intervento di FSR2 di AMD e con una risoluzione scalata al 75% ha invece portato in dote 62 FPS di media, con picchi fino a 81 FPS.

Tutte e due le prove hanno però dimostrato come il top di gamma targato Legion sia in grado di macinare frame anche in presenza di un gioco piuttosto pesante come Starfield, regalandoci un framerate stabile e senza fastidiosi cali e con temperature medie che, seppure intorno ai 91 gradi, non hanno compromesso la piena fruibilità del titolo.



Dal punto di vista della grafica inoltre, la versione PC di Starfield offre una qualità visiva più alta rispetto alla controparte per console, a fronte di un framerate spesso più che raddoppiato. L'RPG spaziale di Bethesda brilla sul display del Legion Pro 7i, permettendoci di ammirare scorci mozzafiato anche senza l'intervento dell'HDR.

Ancora una volta Lenovo Legion Pro 7i si è messo in luce come il compagno di giochi ideale, rispondendo alla chiamata di Starfield senza mostrare difficoltà. Il nuovo top di gamma Legion è stato in grado di regalarci grandi soddisfazioni nello spazio aperto così come sulla terraferma: la conquista dello spazio non ci è mai sembrata così a portata di mano.