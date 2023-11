Lenovo Legion Pro 7i: il meglio della tecnologia video con Alan Wake 2

Come descritto nella nostra recensione di Alan Wake 2, il secondo capitolo della celebre IP targata Remedy è a tutti gli effetti un "mostro", senza alcuna accezione negativa, in particolare dal punto di vista tecnico.

Quale occasione migliore per mettere alla prova un laptop da gaming altrettanto dotato?

Lenovo Legion Pro 7i è infatti equipaggiato con il meglio della tecnologia attualmente disponibile, a partire dai processori Intel Core di 13a generazione e dalle schede video NVIDIA GeForce RTX 4000, con un chip dedicato alla gestione dell'IA.

Abbiamo messo alla prova l'ammiraglia targata Legion con l'ultima creazione di Sam Lake: grafica al top e prestazioni mostruose, ecco come gira Alan Wake 2 sul nuovo Legion Pro 7i.



Parole che diventano realtà

Prima di raccontarvi la nostra esperienza di gioco è bene riassumere brevemente le caratteristiche tecniche di Lenovo Legion Pro 7i, un elenco di specifiche che trova concretezza nelle prestazioni di questo laptop.

Legion Pro 7i è equipaggiato con un Intel Core i9-13900HX da 24 core e 32 threads, un processore capace di raggiungere una frequenza di picco di 5.40 GHz.Questo mostro di potenza è accompagnato da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 con 16 GB di VRAM DDR6 dedicata, che offre supporto avanzato a tecnologie come DLSS 3.5 e Frame Generation. Il fronte memorie è altrettanto performante con 32 GB di RAM DDR5 e un'ampia memoria NVMe SSD da 2 TB con supporto PCIe 4.0, garantendo velocità e spazio sufficiente per qualsiasi esigenza.

Il display da 16 pollici con rapporto 16:10 è ben calibrato, con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, un refresh rate fino a 240 Hz e una luminosità di picco che può toccare i 500 nit con HDR attivo. La certificazione VESA DisplayHDR 400 e il completo supporto a Dolby Vision garantiscono immagini nitide, dettagliate e realistiche, offrendo un'esperienza visiva straordinaria per i giocatori, con un occhio di riguardo anche per gli amanti di cinema e serie TV.



Il sistema audio è affidato agli Harman Super Linear Speakers con sistema di virtualizzazione Nahimic 3D Audio, una combinazione che offre un'esperienza sonora piuttosto dettagliata, specialmente considerando la media di categoria.

Le sessioni di gioco più intense sono tenute a bada dal sistema di raffreddamento proprietario Legion Coldfront 5.0, che incorpora una camera di vapore e ventole ottimizzate. Il sistema di raffreddamento, come tutto il resto dell'hardware, è gestito dal Lenovo AI Engine +, un algoritmo basato su intelligenza artificiale che è in grado di ottimizzare le prestazioni del laptop e di adattarle automaticamente ai singoli giochi, bilanciando dinamicamente potenza, temperature e consumi.

Insomma Lenovo Legion Pro 7i è a tutti gli effetti un laptop da gaming in grado di offrire prestazioni mostruose, senza alcun timore per i giochi più avidi di risorse e in generale per i carichi di lavoro più pesanti, proprio come quelli richiesti da Alan Wake 2.

Un'avventura vissuta al top

Il comparto grafico di Alan Wake 2 mette in campo le più recenti tecnologie video sviluppate da NVIDIA e offre ai giocatori uno spettacolo visivo che raggiunge vette inedite nel campo dei videogiochi.

Per spingere al massimo delle capacità la perla di Remedy serve una macchina potente e capace di dare supporto agli ultimi ritrovati tecnologici disponibili sul mercato. Legion Pro 7i risponde perfettamente a queste caratteristiche e i numeri registrati dai nostri test permettono di comprendere appieno le reali capacità del top di gamma Lenovo.

Abbiamo condotto le nostre prove utilizzando il profilo bilanciato offerto da Lenovo Vantage, demandando a Lenovo AI Engine + la gestione delle risorse.

Per i settaggi interni di Alan Wake 2, abbiamo invece alzato l'asticella al massimo, con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, andando oltre all'impostazione grafica Alta e dando sfogo a tutte le funzionalità di DLSS 3.5 con l'attivazione del Ray Tracing, DLSS Ray Reconstruction e il Path Tracing sulle fonti d'illuminazione indirette. Una configurazione in grado di far tremare la maggior parte delle macchine da gioco.

Nel nostro primo test abbiamo utilizzato il DLAA senza Frame Generation: sebbene con questo tipo di settaggi Alan Wake 2 richieda uno sforzo fuori dall'ordinario, Legion Pro 7i è stato in grado di generare un framerate medio di 33 fps con picchi di 38 fps, mantenendo una temperatura media di 92° senza il minimo cedimento in termini di performance.

Una volta attivato Frame Generation le prestazioni migliorano notevolmente e il gioiellino di Lenovo arriva a toccare una media di 59.6 fps con picchi di 68.8 fps. Le temperature non cambiano, attestandosi intorno ai 93°.

La vera magia si ottiene attivando il DLSS con profilo Qualità: in questo modo il celebre scrittore può muoversi liberamente con un framerate medio di 51.3 fps e picchi di 60 fps. La temperatura di 94° ancora una volta non determina alcun tipo di calo.

Con Frame Generation attivo Alan Wake 2 offre prestazioni e una qualità grafica "spaccamascella". Il framerate registra una media di 82.6 fps e raggiunge la vetta di 95.4 fps, a fronte di temperature medie che si attestano a 95°.



In conclusione, Lenovo Legion Pro 7i mostra i muscoli e permette ad Alan Wake 2 di esprimersi al meglio, offrendo uno spettacolo per gli occhi che difficilmente abbiamo trovato in un videogioco. L'ammiraglia targata Legion si dimostra ancora una volta all'altezza del compito, regalando prestazioni paragonabili ai migliori desktop. Il tutto con un rapporto qualità/prezzo tra i migliori sul mercato. Se volete visitare per bene Bright Falls, insomma, Lenovo Legion Pro 7i è il mezzo giusto.