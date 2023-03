Lenovo Legion Tower 7: sfida 'atomica' con la RTX 3080 Ti

Ormai punto di riferimento per il gaming in tutte le sue declinazioni, dagli smartphone ai dekstop, Lenovo con il suo brand Legion ha portato sul mercato una linea di prodotti capaci di offrire prestazioni e affidabilità, oltre a un discreto margine di personalizzazione, soprattutto in campo PC, dove per ogni linea è possibile scegliere tra diverse configurazioni per venire incontro alle proprie esigenze di performance e di portafogli.

Dopo esserci divertiti tra i grattacieli di Manhattan mettendo alla prova il potente notebook Lenovo Legion 5i Pro su Marvel's Spider-Man, non c'era modo migliore per declinare la nostra esperienza più recente se non con il titolo del momento: abbiamo avuto l'occasione di mettere le mani sul Lenovo Legion Tower 7, un desktop solido e brillante che abbiamo deciso di mettere alla prova su Atomic Heart, titolo d'esordio dei talentuosi ragazzi di Mundfish.



L'arsenale di Lenovo

Prima di proiettarci in questo particolare sparatutto ucronico - a questo proposito, vi invitiamo anche a recuperare la nostra recensione di Atomic Heart - è opportuno dare un'occhiata "sotto il cofano" del potente Lenovo Legion Tower 7.

Proposto nei principali store fisici specializzati a un prezzo variabile dai 3.800 ai 4.200 euro, il T7 nella sua migliore configurazione è equipaggiato con l'ottimo Intel Core i9-12900K, processore top di gamma della dodicesima generazione di Intel e dotato di architettura ibrida, affiancato da 32 GB di memoria RAM DDR5 e dall'apprezzata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti in versione custom OEM, disegnata e sviluppata da Lenovo per i suoi prodotti con un design essenziale ed efficiente a livello termico.

In termini di design, il Legion Tower 7 è un desktop in formato ATX di medie dimensioni, che riesce a ottimizzare la clearance interna riducendo al contempo l'ingombro sulla scrivania. Il frontale a mesh consente un abbondante ingresso per l'aria fresca ed è impreziosito dal logo del brand Legion retroilluminato.



Il piano superiore ospita l'hub I/O con quattro USB-A e due jack da 3,5 mm (in e out), oltre al tasto power. Sempre sul top è presente una generosa finestra di uscita per l'aria calda che, di serie, ospita due ventole RGB da 120mm ma che volendo può accoglierne fino a tre e fino a un radiatore slim da 360mm: si tratta di un upgrade assolutamente non necessario, dal momento che l'i9-12900K è tenuto egregiamente a bada da un poderoso dissipatore ad aria a 8 heatpipe con ventola da 120mm, delle cui prestazioni parleremo più avanti.

Completano la scheda tecnica la connettività ad alte prestazioni garantita da un ingresso Ethernet 2.5G, dal WiFi 6 e dal Bluetooth. Sul retro, infine, troviamo sette ingressi USB-A e una USB-C, oltre a un ingresso ottico per l'audio.

Senza troppe sorprese, a bordo troviamo Windows 11 con i classici software di gestione sviluppati da Lenovo, tra cui l'ottimo Legion Arena, un client di gioco che si pone come obiettivo quello di racchiudere in un unico posto tutti i titoli installati e presenti nella propria libreria, filtrati per piattaforma, per tempo di gioco e per apprezzamento. Inoltre, è incluso nel prezzo un mese di Xbox Game Pass Ultimate, che potrete riscattare direttamente dal Microsoft Store. Proprio grazie a questa iniziativa abbiamo avuto accesso all'enorme catalogo Microsoft per PC per scaricare senza costi aggiuntivi il nuovo Atomic Heart: ecco com'è andata.



Una macchina pronta a tutto

Per alimentare il coloratissimo mondo di gioco creato da Mudfish, i requisiti consigliati parlano di almeno una RTX 3080 con Intel Core i7-8700K per giocare in 4K. Come da dichiarazioni, in effetti, il Lenovo Legion Tower 7 è in grado di soddisfare ampiamente le raccomandazioni della software house e superare le aspettative di chi pensava di doversi sporcare le mani tra le impostazioni di gioco per ottimizzarne la resa.

Senza toccare alcun valore e puntando su preset "Atomico", a risoluzione 2160p il Legion T7 riesce a produrre un framerate medio di 68 FPS con picchi fino a 100 fotogrammi al secondo e minime intorno ai 60. Bloccando quindi il gioco al valore di 60 si otterrà un'esperienza pressoché granitica ad altissima risoluzione e con qualità grafica massima, lasciandoci deliziare dal particolare approccio stilistico del team di sviluppo, a cavallo tra la cosiddetta Space Age e il più classico degli steampunk.

Attivando il DLSS su Qualità è possibile ottenere una media di 105 FPS anche in 4K, numeri simili a quanto si ottiene a risoluzione nativa 1440p, dove il Lenovo Legion Tower 7 riesce a offrire un'esperienza che non scende mai al di sotto dei 100 FPS, con un framerate medio di 112 e picchi fino a 148 fotogrammi al secondo.



Infine, in FullHD è possibile toccare cime fino a 240 FPS nelle aree più vuote, ma in generale in-game si viaggia in una forbice tra i 125 e i 180 fotogrammi al secondo con un framerate medio di 142. Attivando il DLSS su Qualità, il punteggio medio sale a 151 FPS a 1440p e a 166 FPS in FullHD.

Il comportamento acustico della macchina anche nelle fasi più concitate rimane molto equilibrato, senza mai risultare rumoroso e utilizzando le ventole sempre a regimi minimi. Con una rumorosità ambientale di circa 30 dB, in fase di gioco il Legion Tower 7 non supera i 55 dB ponendo il microfono in prossimità del frontale del PC: più silenzioso di una conversazione.

Quanto alle temperature, parlavamo della particolare scelta di Lenovo di puntare su un dissipatore ad aria per la CPU. Ebbene, come abbiamo già visto questo non va a impattare particolarmente sulla rumorosità totale del sistema, che resta molto silenzioso anche in momenti complicati. In termini di calore, la gestione del processore è a dir poco stupefacente, tenendolo a bada sempre al di sotto dei 60 °C, mentre la scheda video non supera in nessun caso i 72 °C.

In definitiva, si tratta di una macchina perfetta per giochi di questo tipo, anche ad alta risoluzione, che consente di giocare in totale tranquillità anche ai titoli più recenti con grande soddisfazione, aumentando oltretutto la longevità grazie al DLSS e alla compatibilità con FSR.