Lenovo pensa ai ragazzi: tablet e convertibili 2022 per la Dad e non solo

Il mondo dell'istruzione è ormai da tempo al centro di un'importante rivoluzione. Abbiamo trattato a più riprese su queste pagine le novità che stanno rinnovando il settore dell'educazione in Italia, ad esempio mediante i nostri reportage dalle varie edizioni della fiera Didacta di Firenze, ma risulta pressoché impossibile negli ultimi anni non fare riferimento alla cosiddetta Didattica a distanza (Dad).

In questo inizio 2022 sono ancora molti gli studenti a convivere con questa situazione, nonostante si stia cercando di fare il più possibile per tornare ai metodi in presenza. In ogni caso, che si tratti di Dad o no, avere un tablet o un computer portatile a disposizione è ormai diventata un'esigenza pressoché per tutti, anche per i più piccini. Per questo motivo, Lenovo ha presentato alcune soluzioni interessanti al CES 2022 di Las Vegas.

Lenovo 10w: il tablet sicuro per i più piccini

Spesso si pensa agli studenti già più grandi quando si fa riferimento al mondo dei dispositivi dedicati all'educazione. Tuttavia, coloro che vanno più seguiti da parte dei genitori in tempi di pandemia sono probabilmente i più piccini, che hanno bisogno di maggiori attenzioni per riuscire a rimanere concentrati sulle lezioni scolastiche.

In questo ambito, fornire ai ragazzi un dispositivo sicuro diventa essenzialmente una sorta di imperativo: perché allora non puntare a un tablet con protezioni rinforzate in gomma e uno schermo protetto secondo standard Gorilla Glass, in modo da combattere l'usura a cui prodotti di questo tipo vengono sottoposti nelle mani dei più piccoli? Questa è l'idea di Lenovo, che diventa realtà in un prodotto specifico: Lenovo 10w.



Supportato da un affidabile processore Snapdragon 7c e dal sistema operativo Windows 11, il tablet dispone di uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, nonché dell'eventuale supporto al pennino, che può consentire ai più piccoli di esprimere la propria creatività, ad esempio, attraverso il disegno digitale, anche a distanza. Il dispositivo è inoltre configurabile con fino a 8GB di RAM e fino a 128GB di memoria interna, a seconda delle esigenze prestazionali.



Non mancano anche la possibilità di aggiungere una tastiera removibile, in modo da aiutare gli studenti a prendere gli appunti più velocemente, e le videocamere, utili per le lezioni a distanza. La presenza del jack audio per le cuffie, di altoparlanti stereo, di una porta USB Type-C, del Wi-Fi 5 e del Bluetooth 5.1 completano il cerchio di un dispositivo che mira a offrire un'esperienza a 360 gradi ai giovani allievi. In ogni caso, il prodotto arriverà più in là nel corso del 2022, quindi rimanete sintonizzati.

Per il resto, risulta interessante notare che Lenovo ha a cuore la sicurezza dei più piccoli anche dal punto di vista delle scuole, dato che offre a queste ultime la soluzione Lenovo NetFilter, che si aggiunge al già esistente software LanSchool. Questa nuova possibilità è mirata a gestire come si deve l'ambiente scolastico, anche in termini di possibili minacce informatiche ed eventuali problematiche che potrebbero sorgere, puntando a individuare con anticipo, ad esempio, azioni di cyberbullismo.

Lenovo 13w Yoga: il convertibile che strizza l'occhio anche ai docenti

L'ambiente scolastico, tuttavia, non è composto solamente dagli studenti. Per questo, Lenovo ha presentato una soluzione che strizza l'occhio sia agli allievi che agli insegnanti: si tratta del convertibile Lenovo 13w Yoga con processori AMD Ryzen 5000 serie U. Già solamente il design garantisce un senso di flessibilità. Il mondo della scuola è frenetico e disporre di un portatile di questo tipo può tornare utile nei contesti più disparati.

Qui entrano in gioco anche gli eventuali imprevisti a cui uno studente distratto o un professore impegnato potrebbero andare incontro. Lenovo ha pensato anche a questo, implementando una tastiera resistente agli schizzi (che può salvare il computer portatile da caffè e acqua) e uno schermo da 13,3 pollici touch screen con risoluzione Full HD protetto secondo standard Gorilla Glass.

La memoria RAM può arrivare fino a 16GB, mentre l'archiviazione interna su SSD può raggiungere 512GB. Come avrete ben intuito, il brand ha intenzione di offrire molteplici opportunità a studenti e docenti. Per questo, è possibile scegliere funzionalità opzionali come il pennino, la tastiera retroilluminata, il supporto alla connettività dati LTE e il sensore di impronte digitali integrato nel pulsante d'accensione.

A supportare il portatile lato software troviamo un sistema operativo a scelta tra il recentemente annunciato Windows 11 SE e Chrome OS, entrambi ottimizzati per l'utilizzo a livello educativo. Per il resto, tra webcam Full HD, supporto al Wi-Fi 6, uscita HDMI 2.0, lettore di schede SD, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-C e jack audio da 3,5 mm, di certo Lenovo ha lasciato ben poco al caso. Si tratta di un dispositivo altamente personalizzabile e la sua commercializzazione inizierà ad aprile 2022 negli USA. Per maggiori dettagli sui prodotti citati in questa sede, consigliamo dunque di tenere monitorato il portale ufficiale di Lenovo.