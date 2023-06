Lenovo Tab Extreme e Smart Paper: due tablet a tutta produttività

Lenovo Tab Extreme e Lenovo Smart Paper sono stati presentati dal colosso di Hong Kong al CES 2023, ma solo oggi i due prodotti di nuova generazione dell'azienda sono finalmente arrivati in Italia.

Lenovo Tab Extreme e Smart Paper sono prodotti diversissimi tra loro, anche se mirano alla stessa fascia di pubblico: quella del business e degli studenti universitari, puntando su un utente-tipo che non deve fare un uso troppo intensivo del proprio tablet o lettore e-ink ma che necessita comunque di una proposta affidabile e di design per il lavoro di tutti i giorni.

Sotto questo punto di vista, la proposta di Lenovo centra in pieno il suo obiettivo: nonostante le specifiche, le funzionalità e le feature diverse tra loro, infatti, Lenovo Tab Extreme e Smart Paper sono due tablet dal design curatissimo, realizzato senza lesinare su hardware e materiali, ma soprattutto mettendo al centro, insieme alla pura estetica, anche la versatilità e l'ergonomia dei dispositivi.

Noi di Everyeye abbiamo avuto la possibilità di testare con mano Lenovo Tab Extreme e Smart Paper al concept store di Spazio Lenovo: ecco le nostre prime impressioni.



Un tablet "estremo" sotto ogni punto di vista

Lenovo Tab Extreme è un tablet di fascia altissima, che punta a rivaleggiare ad armi pari con le proposte dei grandi nomi del settore, come Apple e Samsung.

Sin dal primo utilizzo, il feeling del dispositivo è premium: parliamo infatti di un display da ben 14,5", con risoluzione 3K da 3000 x 1876 pixel e aspect ratio 16:10. Lo schermo vanta la tecnologia OLED, un refresh rate fino a 120 Hz e il supporto per Dolby Vision e HDR10+.

La luminosità arriva fino a 500 nit, mentre il device ha ottenuto la certificazione TÜV Eye Care.

Proprio lo schermo è la componente del tablet su cui Lenovo ha puntato di più: il Direttore del Product Marketing dell'azienda, Federico Carozzi, ci spiega infatti che "lo schermo OLED del Tab Extreme garantisce una profondità di colori incredibile, che si unisce agli otto speaker targati JBL con supporto a Dolby Atmos montati su tutti i lati del dispositivo per garantire un'esperienza di intrattenimento di qualità elevatissima. È vero che Lenovo Tab Extreme è un device pensato per la produttività, ma vogliamo che anche l'esperienza dei nostri utenti sui social e con le app di streaming sia la migliore possibile. Le ricerche di mercato dimostrano che sono in tantissimi ad usare il tablet per guardare film e serie TV, spesso preferendolo al televisore: con il nostro schermo puntiamo a offrire una qualità visiva senza precedenti".



La seconda caratteristica di Lenovo Tab Extreme che salta subito all'occhio è il bellissimo chassis in alluminio riciclato del tablet, privo di plastica in ogni sua parte, a partire dalla confezione: "realizzare prodotti senza l'uso di plastica, oggi come oggi, è difficile e fa lievitare i costi, ma siamo sicuri che gli utenti per cui abbiamo pensato il Tab Extreme, come avvocati, notai e professionisti con una particolare attenzione al design, apprezzeranno la nostra proposta", riporta Carozzi.

La scelta dei materiali e la dimensione dello schermo (il più grande sulla piazza, almeno per ora) non incidono eccessivamente sul peso del device, che si maneggia senza troppe difficoltà grazie anche ad un ottimo bilanciamento della massa.

In termini numerici, Lenovo Tab Extreme pesa 740 grammi, che salgono fino ad 1,5 kg quando viene collegato alla Lenovo Keyboard, la tastiera proprietaria di Lenovo pensata in esclusiva per il Tab Extreme.

Il tablet, in realtà, viene venduto insieme alla custodia Folio e alla Precision Pen 3, lo stilo di nuova generazione dell'azienda che garantisce 4.096 livelli di tocco diversi, a un prezzo di 1.299 Euro. Invece, la Lenovo Keyboard andrà acquistata separatamente a un prezzo di 399,99 Euro.



Spostandoci sotto la scocca del device, abbiamo un ottimo processore MediaTek Dimensity 9000, un Octa-Core con un Core Cortex-X2 a 3,05 GHz, tre Core Cortex-A710 a 2,85 GHz e quattro Core Cortex-A510 a 1,8 GHz.

Accanto alla CPU abbiamo poi la RAM LPDDR5X da 12 GB e lo storage UFS 3.1 da 256 GB.

Punti bonus per la memoria espandibile tramite scheda SD fino a 1 TB, decisamente poco comune sui tablet di questa fascia di prezzo.

La batteria è una cella Li-ion da 12.300 mAh con un'autonomia stimata fino a 12 ore di riproduzione video e fino a 15 ore di navigazione sul web.

Insomma, un hardware che non ha nulla da invidiare alle proposte della concorrenza: Carozzi, infatti, ci conferma che "Lenovo Tab Extreme è un prodotto pensato per una nicchia di utenti che non sono disposti a scendere a compromessi. Il MediaTek Dimensity 9000 è un processore di fascia alta, e permetterà a studenti e professionisti di dormire sonni tranquilli: non incontreranno lag e altri problemi durante qualsiasi attività produttiva standard. Con una scheda tecnica simile, Lenovo Tab Extreme risulta particolarmente versatile, prestandosi tanto a usi business quanto alla fruizione di intrattenimento, al gaming leggero e a carichi di lavoro più elevati della media, senza per questo sostituirsi ai nostri laptop".



Colpiscono infine anche le fotocamere di Lenovo Tab Extreme, che nella nostra breve prova si sono dimostrate di alta qualità, specie a confronto con gli altri tablet della medesima fascia.

Parliamo infatti di una fotocamera posteriore da 13 MP accompagnata da un sensore TOF e da un flash LED, affiancata da una doppia selfie-camera frontale 13 + 5 MP, con due obiettivi f/2.4 e f/2.2: "abbiamo implementato queste fotocamere nell'ottica di offrire un prodotto di fascia alta capace di dare il massimo sotto ogni punto di vista, comparto fotografico compreso. In più, sfruttiamo le funzionalità di imaging legate all'IA di Android 13 per garantire feature come una scansione dei documenti di alta qualità ai professionisti che dovessero richiederla", confermano da Lenovo.

Infine, completano il pacchetto le connessioni Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e la porta USB 3.2 Gen1 per la ricarica rapida fino a 68 W.

Con un device simile, Lenovo punta a consolidarsi nel mercato andando a occuparne anche la fascia alta: conclude infatti Carozzi che "noi di Lenovo siamo entrati nel settore tablet in ritardo rispetto ai principali competitor, buttandoci soprattutto nel mainstream. Piano piano ci siamo imposti anche nella fascia media e in quella medio-alta, che ci hanno permesso di crescere negli ultimi anni. Oggi, invece, introduciamo un prodotto diverso da tutti gli altri, che si colloca in una fascia più alta rispetto a quella degli altri device che abbiamo mostrato finora. Questa sfida ci permette di mostrare cosa sappiamo fare dal punto di vista delle nuove tecnologie".



A metà tra digitale e cartaceo

L'altro device che abbiamo potuto testare a Spazio Lenovo è il blocco note digitale Lenovo Smart Paper. Si tratta di un tablet con un ottimo schermo e-ink da 10,3", con risoluzione da 1872 x 1404 pixel e densità di pixel di 227 ppi. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 195 x 226 x 5,5 millimetri, mentre il suo peso è di 408 grammi.

Insomma, si tratta di un prodotto pensato per scomparire nelle tasche dello zaino di uno studente, magari un universitario, ma anche in quelle della valigetta di un lavoratore: "abbiamo pensato a Lenovo Smart Paper guardando proprio agli studenti che frequentano l'università e a determinati tipi di professioni, come architetti, liberi professionisti e designer, che hanno la necessità di disegnare o scarabocchiare spesso su carta. Con Smart Paper, queste figure non avranno più bisogno di quaderni e blocchi per gli appunti, ma potranno disegnare, scrivere e progettare direttamente sullo schermo del tablet, avendo anche la certezza che i loro appunti sono al sicuro grazie alla sincronizzazione dei dati tramite l'app Lenovo Smart Paper", ci spiega Carozzi.

Nella confezione del device abbiamo, oltre al tablet, anche la Lenovo Folio Case e la Smart Paper Pen, due perfetti complementi per il tablet e-ink dell'azienda di Hong Kong. Il costo del bundle è di 499 Euro.



"Lenovo Smart Paper presenta dei vantaggi precisi sia rispetto all'uso di carta e penna che rispetto ai tablet economici presenti sul mercato. A confronto con le proposte dei competitor, per esempio, la tecnologia e-ink di Lenovo Smart Paper fornisce il vero feeling della carta, che i tablet tradizionali non garantiscono. Abbiamo sviluppato lo schermo con l'obiettivo di renderlo quanto più simile ai fogli di un quaderno", aggiunge il Direttore del Product Marketing di Lenovo.

Dalla nostra breve prova, possiamo dire che Lenovo Smart Paper restituisce davvero il feeling del cartaceo con il suo schermo e-ink: pur trattandosi di un dispositivo senza troppi fronzoli, il blocco note digitale ci è parso un efficace sostituto dei tablet convenzionali grazie alla sua capacità di navigare in rete tramite Mozilla Firefox e di aprire documenti di testo, presentazioni e tabelle (benché in modalità di sola visualizzazione) con WPS Office.

Il browser può poi essere utilizzato per installare dal web altre applicazioni sull'e-reader, oppure per connettersi a servizi come ebook.com (la cui app è preinstallata sul device) per sincronizzare, scaricare i propri ebook e leggerli comodamente in treno, in metropolitana o - perché no - in spiaggia sotto all'ombrellone. Per di più, tutti i libri digitali potranno essere sottolineati e appuntati esattamente come quelli cartacei: gli appunti verranno poi salvati su un layer separato dal testo, che così resterà "pulito". Una feature davvero utile per gli studenti e per i lettori incalliti.



Sempre per studenti, illustratori, architetti e designer è pensata l'app per gli appunti, che vanta una quantità di penne, matite e pennelli invidiabile e che, in combinazione con la ROM da 64 GB del device, permette di salvare fino a 50.000 pagine sul device, le quali possono poi essere trasferite sul PC o sullo smartphone via cloud.

Proprio il cloud è di grande importanza per un'altra delle feature presenti su Smart Paper e che torneranno sicuramente utili agli studenti: stiamo parlando della possibilità di registrare note vocali e convertirle in testo proprio mediante i servizi online di Lenovo. In questo caso, la trascrizione non è simultanea, ma avviene dopo la registrazione dell'audio e quando si è connessi al web: una manna dal cielo per le "sbobine" di molti universitari. A favore del blocco note digitale di Lenovo, poi, depone anche la trascrizione on-device del testo in tempo reale, che permette di convertire quanto scritto a mano libera in testo digitale, facilmente consultabile e condivisibile con altri senza rischi di incomprensioni. "Sia la traduzione del testo scritto che la trascrizione degli audio sono estremamente precise", conferma Carozzi, che aggiunge: "ho avuto Smart Paper in mano per diverso tempo, e raramente i tool di Lenovo hanno sbagliato una parola".

Ovviamente, però, il vantaggio maggiore rispetto alla carta stampata è la possibilità di non avere fogli e biglietti sparsi nello zaino, ma anzi di poter catalogare tutti i propri appunti su un solo device e condividerli, al bisogno, con i propri altri dispositivi e con colleghi di università e lavoro.



La scheda tecnica di Lenovo Smart Paper è quella che ci si aspetterebbe da un tablet e-ink che deve badare più alla stabilità e alla durata della batteria che alle massime performance. Per questo, l'azienda ha implementato un processore Rockchip RK3566 con quattro Core a 1,8 GHz, insieme a 4 GB di RAM.

Il sistema operativo del device è Android AOSP 11.0, mentre tra le opzioni di connettività e di I/O abbiamo il Wi-Fi 802.11 a 2,4 e 5 GHz e il Bluetooth 5.2, nonché una porta USB-C e un doppio microfono.

Attenzione, però: Lenovo Smart Paper non ha speaker integrati, perciò non potrete riprodurre gli audio catturati dal device se non trasferendoli via USB-C a un altro dispositivo.

Questa scheda tecnica minimale viene completata da una batteria Li-ion da 3.550 mAh, che garantisce una durata prolungata al device, pari alla lettura di 8.500 pagine con una sola ricarica o alla scrittura di 170 pagine di note. Insomma, una volta caricato il device potrete tranquillamente mettere l'alimentatore da parte per qualche settimana.

Ottimo anche il supporto offerto da Lenovo per lo stilo integrato nella confezione, che arriva con cinque punte ufficiali di ricambio da utilizzare in caso di cadute o urti per la Smart Paper Pen.