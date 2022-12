Lenovo Tab P11 Pro Gen 2: ecco come va il chip Kompanio 1300T nel gaming

Di recente si è affacciato sul mercato un processore molto particolare, il Kompanio 1300T, che vuole a portare l'esperienza flagship anche in ambito tablet. Si tratta, più precisamente, del primo SoC MediaTek realizzato per tablet Android Premium, che sembra voler strizzare l'occhio in modo importante anche al rapporto prezzo/prestazioni. Questo processore è stato utilizzato finora in pochi modelli selezionati, tra cui Lenovo Tab P11 Pro Gen 2.

Nel periodo pre-natalizio abbiamo avuto modo di dare un'occhiata da vicino a questo modello, venduto a un costo di 499 euro sul portale ufficiale del brand per il modello Storm Grey Wi-Fi da 8/256GB). Possiamo dunque mostrarvi alcuni benchmark e raccontarvi qualcosa in più lato gaming, anche e soprattutto per comprendere come si comporta effettivamente questo nuovo processore per tablet.

Tra benchmark, gaming, multimedialità e produttività

Quale miglior modo per ottenere dettagli precisi sulle prestazioni della configurazione hardware se non tramite qualche ciclo di benchmark? Il Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 che abbiamo messo alla prova, oltre al SoC MediaTek Kompanio 1300T, è affiancato da 8GB di RAM LPDDR4x e 256GB di memoria interna UFS 3.1.

Abbiamo messo sotto stress il dispositivo con AnTuTu Benchmark v.9.4.2, Geekbench 5 e 3DMark. Nel primo caso il tablet ha fatto registrare 614.906 punti, mentre nel secondo sono stati raggiunti 775 punti in single-core e 2.519 punti in multi-core.

Il Wild Life Stress Test di 3DMark ha toccato un massimo di 4.304 punti, nonché una stabilità del 99,1%.

La "sfida" da 20 minuti del Wild Life Extreme Stress Test, a prova di thermal throttling, ha raggiunto invece un punteggio massimo di 1.262 punti e uno minimo di 1.253 punti, facendo registrare una stabilità del 99,3%.

In cosa si traducono, all'atto pratico, questi numeri? Installando Diablo Immortal, uno dei titoli più esigenti in termini di risorse in ambito mobile, risulta possibile godersi l'esperienza con risoluzione Alta e framerate impostato su 60 FPS.

Il titolo di Blizzard Entertainment ci da un'indicazione di massima sulle prestazioni che possono essere prodotte dal chip, dato che poi i titoli più casual risultano meno impegnativi in termini di risorse, anche grazie a un diverso grado di ottimizzazione.

Per intenderci, su Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 un gioco come Call of Duty Mobile è tranquillamente giocabile con Qualità Grafica su Molto alta e Frequenza di Fotogrammi su Max.

Per quel che riguarda un titolo come Apex Legends Mobile, che di recente ha vinto il premio come gioco migliore del Play Store del 2022, il tablet di Lenovo consente di giocare con Qualità Grafica impostata su HD estremo e Frequenza Fotogrammi su Molto alto.

Da notare che il dispositivo confezionato da Lenovo presenta uno schermo OLED 2.5K (2560 x 1536 pixel) da 11,2 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz: il risultato è un'alta qualità dell'immagine che con il suo refresh rate elevato può giovare sia in termini di gaming che di fluidità di sistema.

In campo multimediale, un aspetto altrettanto importante, per il gaming e non, è il reparto audio.

In questo caso, sono presenti quattro altoparlanti JBL con Dolby Atmos, per un audio a 4 canali che può essere sfruttato per l'intrattenimento a 360 gradi, quindi anche per riprodurre i propri contenuti preferiti delle piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime Video.

A questo proposito, sono presenti i DRM Widevine L1 per la riproduzione in Full HD dei contenuti.

Andando oltre a benchmark e prestazioni sui singoli giochi, Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 dispone dell'Entertainment Space di Google, che fa da aggregatore di contenuti di intrattenimento presenti sulle varie piattaforme: non si fa solamente riferimento a contenuti come film e dirette streaming, in quanto basta spostarsi sull'icona del controller presente in alto per accedere alla sezione Giochi. Quest'ultima, oltre a consentire di esplorare i titoli presenti sul Play Store e avviare al volo giochi istantanei (che non richiedono alcuna installazione), funge da hub per i titoli installati, garantendo un veloce accesso a tutto ciò che ruota attorno al mondo del gaming.

Allontanandoci per un momento dai videogiochi e dall'intrattenimento, le prestazioni del tablet sono pensate anche per la produttività, soprattutto in tandem con Lenovo Precision Pen 3 (acquistabile separatamente a 59 euro), pennino che si aggancia magneticamente al dorso del tablet, collegamento che consente anche la ricarica dello stesso.

Tra gli accessori, vale la pena dare un'occhiata anche al Lenovo Keyboard Pack (sempre venduto separatamente: include una tastiera e una cover magnetica che fa anche da supporto per mantenere "in piedi" il tablet).

Ovviamente c'è un supporto software a questi accessori, dato che basta collegare la tastiera a Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 per entrare automaticamente nella cosiddetta modalità produttiva.

Da qui è possibile utilizzare applicazioni in più finestre e controllarle con l'input di mouse e tastiera, garantendo dunque un'esperienza d'uso tramite trackpad e cursore del mouse che compare a schermo.

In definitiva, Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 non teme l'utilizzo trasversale che spazia tra i campi più disparati, dal gaming alla produttività, grazie a un processore potente e in grado di spingere la grafica ai massimi nei più popolari giochi Android, senza dimenticare gli accessori che lo trasformano in un utile compagno di lavoro.