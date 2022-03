Lenovo ThinkPad 2022: dalla serie Z alla serie X1, tutti i nuovi modelli

Lenovo torna alla carica nel 2022 con la sua nuova gamma ThinkPad: come vi abbiamo raccontato nel nostro ultimo speciale sulla storia dei Lenovo Thinkpad, si tratta di un brand da sempre sinonimo di innovazione e affidabilità, e per questa annata si rinnova in molteplici configurazioni al fine di soddisfare le esigenze di tutti i clienti, dal segmento aziendale, dove è richiesta la giusta combinazione tra solidità nel design e prestazioni elevate, alla fascia consumer, per cui l'importante è acquistare un laptop di fascia alta, che duri a lungo e "faccia un buon lavoro".

Scopriamo, quindi, i portatili presentati da Lenovo nel contesto della kermesse di Las Vegas tenutasi a gennaio, ricordando già in apertura che approderanno nei negozi tra marzo e aprile 2022.

ThinkPad Z: sostenibilità e alta qualità

La prima gamma presentata al pubblico dalla società asiatica è la linea ThinkPad Z, composta dal duo Lenovo ThinkPad Z13 e ThinkPad Z16. Essi racchiudono l'essenza del laptop pensato per aziende, con un pizzico di ecosostenibilità in più nella scelta dei materiali utilizzati.

Lenovo ha difatti ponderato attentamente le varie opzioni per ridurre l'impatto ambientale nella produzione e commercializzazione dei ThinkPad, arrivando infine all'utilizzo di alluminio riciclato per la scocca e bambù e canna da zucchero per le confezioni. I 30 anni di ThinkPad sono stati celebrati mantenendo sempre le iconiche caratteristiche della gamma, specialmente l'innovazione: una delle scelte di design più importanti riguarda la lieve estensione superiore della scocca a ospitare una webcam Full HD al fine di migliorare la qualità delle videochiamate di lavoro, ulteriormente potenziate dal sistema Dolby Voice attivabile tramite menu rapido accessibile con doppio tocco dello schermo - sebbene valga solamente nella variante Touchscreen del prodotto.



Come anticipato, i modelli a disposizione sono due: Z13 e Z16. Il primo si propone con processore AMD Ryzen™ PRO 6000 serie U, dove le opzioni disponibili sono R5 PRO, R7 PRO e R7 PRO Z, fino a 32 GB di memoria RAM LPDDR5, SSD fino a 1 TB e tre possibili display: WQXGA 2.8K + OLED 2800 x 1880 da 13,3 pollici, IPS WQXGA (1920 x 1080) touch a basso consumo da 13,3 pollici o IPS WQXGA (1920 x 1080) a basso consumo da 13,3 pollici. Il pannello viene sempre coperto dal Glass ForcePad, al fine di garantire la protezione più completa e affidabile possibile. Sul fronte audio, troviamo il sistema Dolby Atmos, mentre tra le funzionalità legate alla sicurezza troviamo il riconoscimento facciale con webcam a infrarossi, webcam con otturatore elettronico, lettore di impronte digitali e Discrete Trusted Platform Module (dTPM).

La variante Z16 varia leggermente nei pannelli e nelle soluzioni sotto la scocca, dato che può dotarsi di un processore della gamma AMD Ryzen™ PRO 6000 serie H tra R5 PRO, R7 PRO e R9 PRO, SSD fino a 2 TB, scheda grafica opzionale AMD Radeon RX 6500M e schermi da 16 pollici con differenza esclusivamente nella versione WQXGA 4K + OLED (3840 x 2400) dotata della tecnologia Dolby Vision.

In entrambi i modelli si nota il supporto a WiFi 6E con Bluetooth 5.2, e la dotazione di Windows 11 Pro. Importante poi è la presenza del chip Microsoft Pluton per garantire maggiore protezione chip-to-cloud, oltre alla certezza del design MIL-Spec 810H per resistere alle condizioni più ostiche.

ThinkPad X1: la tipica, solida offerta di punta

La serie ThinkPad X1 si compone invece di tre varianti: Carbon, Yoga e Nano. Il leggendario notebook Carbon di decima generazione si innova con una nuova barra per le comunicazioni, implementata sulla scocca superiore e caratterizzata dalla dotazione di webcam Full HD con funzioni di visione artificiale e a infrarossi (IR) opzionali, otturatore, 3 microfoni a 360 gradi con cancellazione del rumore e Dolby Voice. Inoltre, c'è stata una riprogettazione della tastiera ThinkPad per consentire un migliore flusso d'aria. Immancabili il sensore di impronte digitali integrato, come anche il software di riconoscimento facciale e lo schermo opzionale PrivacyGuard.

Venendo alle specifiche, ThinkPad X1 Carbon presenta una CPU Intel Core i7 vPro fino alla dodicesima generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 a 5200 MHz, SSD fino a 2 TB, supporto a Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.2 e sistema audio Dolby Atmos. Quanto allo schermo, abbiamo una vasta serie di possibilità:



• IPS WQUXGA (3840 x 2400) AOFT touch a basso consumo energetico da 14 pollici con Dolby Vision e 100% della gamma di colori DCI-P3, per 500 nit di luminosità

• IPS WQUXGA 4K (3840 x 2400) a basso consumo energetico da 14 pollici, sempre con Dolby Vision e100% DCI-P3

• OLED 2.8K (2880 x 1800) da 14 pollici DCI-P3 a 400 nit

• IPS WUXGA (1920 x 1200) touch a basso consumo energetico da 14 pollici con PrivacyGuard

• IPS 2.2K (2240 x 1400) da 14 pollici

• IPS WUXGA (1920 x 1200) touch a basso consumo energetico da 14 pollici

• WUXGA (1920 x 1200) a basso consumo energetico da 14 pollici.



Secondo in analisi, ma non per importanza, il notebook 2-in-1 touch ThinkPad X1 Yoga di settima generazione.

Si tratta di un prodotto dotato alla stessa maniera dei processori Intel Core i7 vPro di dodicesima generazione e degli stessi tagli di memoria RAM della serie Carbon, come anche delle medesime opzioni lato sicurezza (dal dTPM 2.0 al Kensington Lock, passando per il supporto al tracciamento con Tile), barra delle comunicazioni migliorata e audio Dolby Atmos, ma con differenze chiave nel form factor e nelle scelte sul display. Abbiamo a disposizione quattro pannelli: l'opzione top di gamma IPS WQUXGA OLED (3840 x 2400) touch da 14 pollici con HDR 400, Dolby Vision e 100% DCI-P3, o una tra le tre alternative IPS WUXGA (1920 x 1200) touch da 14 pollici con differenze relative soltanto alla presenza di PrivacyGuard, certificazione Eyesafe per la luce blu e trattamento antiriflesso/antimacchia.

Conclude il trio degli ultimi ThinkPad della gamma X1 il nuovo X1 Nano dove la caratteristica chiave è la leggerezza, dato che si parla di solamente 970 grammi di peso. Alla luce della compattezza, si nota l'assenza di certi espedienti tecnici trattati in precedenza per gli altri modelli. Il processore Intel Core i7 vPro fino alla dodicesima generazione non manca, come la RAM LPDDR5 fino a 32 GB e l'SSD ad alte prestazioni fino a 1 TB di capienza. C'è il sistema di comunicazione avanzato, ma manca la tecnologia Dolby Voice. Interessante il supporto al 5G sub-6GHz, mentre, in chiave sicurezza, mancano il Kensington Lock e il supporto avanzato alle Tile. Infine, i display a disposizione sono solamente due: 2K (2160 x 1350) da 13 pollici Dolby Vision 100% sRGB, e AOFT 2K (2160 x 1350) touchscreen da 13 pollici con Dolby Vision e 100% sRGB.

Quando Lenovo sperimenta: ThinkBook Plus con tablet incorporato!

Sebbene non rientri nella serie ThinkPad, dedichiamo anche qualche riga a un prodigio della tecnica in casa Lenovo: il ThinkBook Plus Gen 3, un computer portatile con schermo ultrawide e tablet incorporato come schermo secondario. Qualcuno potrebbe definirlo un eccesso, ma per le aziende e per i clienti più esigenti si tratta di una soluzione estremamente intrigante dedicata alla produttività in ottica multitasking.

Lo schermo in dotazione è un ultrawide 3K (3072 x 1440) da 17,3 pollici 21:10 con refresh rate fino a 120Hz e qualità Dolby Vision, accompagnato a destra della tastiera da un tablet multitouch da 8 pollici (800 x 1280). Il processore arriva fino all'Intel Core i7 di dodicesima generazione, seguito sotto la scocca da 32 GB di RAM LPDDR5 massimo e fino a 2 TB di SSD. Anche qui troviamo un sistema audio Dolby Atmos, con due speaker Harman Kardon. C'è, inoltre, la compatibilità con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Con il ThinkBook Plus chiudiamo la nostra carrellata sulla nuova offerta 2022 pensata da Lenovo per la serie ThinkPad. Non ci resta che attendere il rilascio primaverile per sapere tutti i dettagli ufficiali su prezzi e disponibilità in Italia.