Lenovo Yoga 2023: potenti e versatili, anche con RTX Serie 40 e Raptor Lake

Dopo aver lanciato a sorpresa Lenovo LOQ, nuovo sub-brand dedicato interamente al gaming che andrà ad affiancare Legion nella porzione più accessibile del mercato, Lenovo è tornata alla carica per svelare tutte le novità del 2023 per la gamma Yoga, con prodotti come sempre trasversali, potenti e affidabili.

Tra i più attesi ci sono senza dubbio i nuovi Yoga Pro 9 e 9i, ma anche i modelli più compatti della serie Slim, tutti - o quasi - disponibili in configurazione Intel e AMD con le loro più recenti piattaforme, oltre alle potenti soluzioni grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 40 di ultima generazione: scopriamo insieme tutto ciò che ci attende nel corso dei prossimi mesi.



Sua Maestà, Lenovo Yoga Pro 9i

Il modello più all'avanguardia della lineup 2023 apre le danze con due possibili diagonali nella sua ottava generazione, a scelta tra 14,5 e 16 pollici con tecnologia Lenovo PureSight Pro, per garantire il miglior output visivo a creator e professionisti del settore grazie a una copertura completa DCI-P3, sRGB e Adobe RGB.

I pannelli scelti da Lenovo possono arrivare fino a risoluzione 3.2K con refresh rate fino a 165 Hz (per il modello da 16 pollici) e luminosità di picco 400 nit.

Sul fronte multimediale, spicca anche la compatibilità con Dolby Atmos, mentre la batteria da 75 Whr supporta la ricarica rapida, per 3 ore di autonomia in 15 minuti di ricarica (secondo i dati di Lenovo, per il modello da 16 pollici).

Il nuovo Yoga Pro 9i è basato su piattaforma Intel con processori di tredicesima generazione, affiancati sotto la scocca da una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, in grado di innalzare l'asticella delle prestazioni e dell'efficienza energetica rispetto alle RTX Serie 30 grazie all'architettura Ada Lovelace e ulteriormente ottimizzata grazie al sistema Lenovo AI Engine+ che apprenderà dalle nostre abitudini come e quando spingerla al massimo.

Lato comunicazione, sono presenti una webcam da 5MP e quattro microfoni con soppressione del rumore.

La connettività è completa di WiFi 6E e Bluetooth 5.1 e come sempre il dispositivo ha raggiunto i più importanti standard anche in termini di affidabilità, con certificazione militare MIL-STD 810H.

Lo Yoga Pro 9i dovrebbe arrivare in Italia da maggio 2023 a un prezzo a partire da 1899 euro a seconda della configurazione.



Lenovo Yoga Pro 7 e Yoga Pro 7i

I nuovi Yoga Pro 7 e 7i sono forse tra i dispositivi più attesi del lotto, grazie a un target di cartellino molto più contenuto. Per entrambi i modelli si parte infatti da 1299 euro con disponibilità da maggio 2023 in poi.

Il modello con la "i" sarà equipaggiato con le più recenti soluzioni Intel (i5-13500H o i7-13700H), mentre lo Yoga Pro 7, come sempre, sarà basato su piattaforma AMD Ryzen Serie 7000. In entrambi i casi si potrà scegliere tra una RTX 3050 e una RTX 4050, ampliando così anche il margine di personalizzazione per chi preferisce rimanere su Ampere invece di puntare sulle soluzioni NVIDIA di nuova generazione.

Anche qui la connettività è completa di WiFi 6E e di Bluetooth 5.1, con standard militari che garantiscono robustezza alla scocca. Il display è un PureSight Pro da 14,5 pollici con risoluzione fino a 3K, luminosità 400 nit e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Quattro gli speaker, con supporto Dolby Atmos, e altrettanti i microfoni con soppressione del rumore. La webcam è affiancata da un sensore IR per garantire l'accesso in sicurezza con il riconoscimento del volto su Windows Hello.



Lenovo Yoga 7 e Yoga 7i

Se sullo Yoga 7 Lenovo non si è sbottonata più di tanto, lo Yoga 7i ha sia un prezzo che una data d'uscita: si parla infatti di aprile 2023 per un cartellino che partirà da 1399 euro.

Entrambi i modelli offriranno una variante da 16 pollici e una più compatta da 14,5, rispettivamente fino a 2.5K e 2.8K, ma nel più piccolo avremo la possibilità di optare per un pannello OLED di ultima generazione con refresh rate fino a 90Hz e copertura completa DCI-P3.

Sotto la scocca prendono posto i processori Intel Raptor Lake Serie P e Serie U con grafica integrata Intel Iris Xe, affiancati da RAM LPDDR5 a 4800MHz (8 o 16GB) e unità a stato solido PCIe Gen4.

Anche in questo caso sarà presente un sistema di accesso in sicurezza con camera IR, webcam a 1080p e doppio altoparlante Dolby Atmos. La cerniera a 360 gradi consente di espandere al massimo le sue possibilità, mettendoci a disposizione un vero e proprio convertibile con una batteria a copertura giornaliera e supporto alla ricarica rapida.



Lenovo Yoga Slim

Il piccolo Yoga Slim 6 di ottava generazione vanta un robusto e compatto chassis in alluminio con standard militari ed è alimentato dai nuovi Ryzen Serie 7000. Lo Yoga Slim 6i, invece, sarà basato sulla tredicesima generazione di processori Intel P-Series con grafica integrata Intel Iris Xe

Si punta a un display da 14 pollici configurabile con opzioni fino a 2.8K (2880x1880 pixel), matrice IPS con rapporto 16:10 e refresh rate fino a 120 Hz. Completa la copertura colore su sRGB e svetta anche il supporto a Dolby Vision, così come Dolby Atmos per i due speaker presenti sul corpo. Connettività completa di WiFi 6E (anche Evo) e Bluetooth 5.1. Eventualmente, è possibile scegliere anche una variante con display OLED FHD+ con copertura 100% DCI-P3.

Il Lenovo Yoga Slim 7 non differisce molto dal piccolo Slim 6, offrendo però un display OLED PureSight da 14,5 pollici "fino a 3K" e una configurazione basata sui Ryzen Serie 7000. Racchiuso in una scocca di appena 13,9 millimetri, rappresenta una soluzione eccellente per il lavoro e l'intrattenimento in mobilità anche grazie a una batteria da 70 Whr con Rapid Charge Boost (Lenovo indica 2 ore di autonomia con appena 15 minuti di carica). L'audio è avvalorato da un sistema di speaker con subwoofer "back-to-back". Altre specifiche arriveranno sicuramente in seguito.

La disponibilità è segnata a partire da maggio 2023 per lo Yoga 6 su piattaforma AMD, mentre il prezzo partirà da 999 euro. I dettagli per gli altri modelli saranno comunicati in un secondo momento.