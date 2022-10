Lenovo Yoga Slim 7 Carbon: un laptop leggerissimo e ultra resistente

Anche per il 2022 Lenovo propone una gamma di laptop davvero molto ricca con lo scopo di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di utenti. Nella lista troviamo anche il Lenovo Yoga Slim 7 Carbon, con cui abbiamo avuto modo di trascorrere qualche giorno e che rappresenta un buona soluzione sia per la produttività che per il lavoro in mobilità.

Un prodotto con la portabilità nel sangue, cha sa sfruttare bene il peso contenuto, meno di un chilo, ottenuto grazie alla sua scocca in magnesio e fibra di carbonio.

13 pollici pollici di leggerezza, e potenza

Cuore pulsante del Lenovo Yoga Slim 7 Carbon è il processore Intel Core i7-1260P, con scheda grafica integrata Intel Iris Xe e 16 gigabyte di RAM LPDDR5, mentre lo spazio di archiviazione è da 1 TB grazie all'SSD integrato, sebbene nei negozi sia possibile scegliere anche l'opzione da 512 GB, chiaramente sempre in formato M.2 NVMe.

La batteria è invece da 50Wh e può essere ricaricata attraverso il caricabatterie da 65W USB-C. Nei dati ufficiali diffusi in sede di presentazione, il produttore spiega che grazie a questa batteria e alle ottimizzazioni apportate, il Lenovo Yoga Slim 7 Carbon è in grado di garantire riproduzione video a 1080p per un massimo di 13,5 ore. Con quindici minuti di ricarica in modalità standby o da spento offre inoltre fino a tre ore di autonomia, grazie alla feature Rapid Charge Express, che è presente anche su altri laptop della gamma. Chiaramente questi dati vanno presi con le pinze, tutto dipende infatti dall'ottimizzazione e dal consumo di energia delle applicazioni utilizzate.



E' innegabile però che il cardine dell'esperienza sia rappresentato dallo schermo da 13,3 pollici IPS con risoluzione di 2560x1600 pixel (2.5K). Il pannello, che è in grado di raggiungere una luminosità di picco di 400 nit, sfoggia anche un rivestimento anti-fingerprint che non trattiene le impronte digitali, ed ha ottenuto la certificazione TUV Low Blue Light che garantisce una maggiore protezione dalle luci blu, un aspetto particolarmente utile per preservare la salute della vista.

La copertura dello spazio colore sRGB è al 100%, mentre il refresh rate massimo è di 90Hz: Lenovo non ha giustamente puntato sui 120Hz, poco utili visto il tipo di utente a cui è indirizzato questo Yoga, senza dimenticare che uno schermo con frequenza di aggiornamento più elevata sarebbe coinciso anche con un inevitabile incremento dei costi e dei consumo. Lo schermo supporta anche la tecnologia touch screen.



Restando in ambito produttività, segnaliamo anche la presenza di un ingresso USB-C 3.2 Gen 2 e di una porta Thunderbolt 4. La tastiera edge-to-edge è corredata da un ampio trackpad, che facilita l'esperienza di scrittura e modifica dei testi anche senza doversi affidare a mouse esterni.

Questo aspetto sarà particolarmente utile per chi lavora molto in viaggio, e che sul treno o in aereo trova scomodo l'utilizzo di un mouse. Lenovo ha ovviamente guardato anche a coloro che utilizzano le webcam per motivi didattici o per lavoro, ed infatti sul Lenovo Yoga Slim 7 Carbon troviamo una telecamera in alta definizione (a 720p) con tanto di sensori ad infrarossi, a cui si aggiunge un microfono bidirezionale.

La webcam, grazie all'integrazione con Windows Hello, garantisce una maggiore sicurezza tramite l'accesso con riconoscimento biometrico facciale.

Programma Affidabilità GarantitaFino al 31 marzo 2023 Lenovo rimborsa il costo di acquisto di PC, tablet e monitor in caso di guasto tecnico entro i primi 365 giorni dalla data di acquisto. Il programma prevede, oltre alla riparazione del prodotto in garanzia, il rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per tutti i prodotti consumer. Per maggiori informazioni: Fino al 31 marzo 2023 Lenovo rimborsa il costo di acquisto di PC, tablet e monitor in caso di guasto tecnico entro i primi 365 giorni dalla data di acquisto. Il programma prevede, oltre alla riparazione del prodotto in garanzia, il rimborso fino a un massimo di 1.000 euro per tutti i prodotti consumer. Per maggiori informazioni: Link

Lenovo ha creato un comparto audio di tutto rispetto, integrando due altoparlanti stereo Harman Kardon che offrono una buona resa. Non manca il supporto al Bluetooth, per associare le cuffie o auricolari senza fili, mentre non è presente il jack da 3,5mm, ma questa non rappresenta più una novità visto che ormai è stato ampiamente abbandonato, sostituito da connessioni senza fili, più pratiche da utilizzare. Infine, parlando del software, è ovviamente presente come sistema operativo Windows 11 Home a 64 bit, l'ultima versione dell'OS di Microsoft nella sua versione base.

Leggerissimo, ultra resistente ed attento all'ambiente

Durante la presentazione dei nuovi portatili Lenovo Yoga Slim 2022 il produttore si è soffermato su un aspetto molto importante, ovvero l'impatto ambientale.

Non è infatti un caso che tutti gli Yoga, incluso lo Yoga Slim 7 Carbon, godano del servizio CO2 Offset che tiene conto delle emissioni medie associate al dispositivo per l'intero ciclo di vita e la spedizione. In termini di portabilità, il laptop è ultra leggero (pesa meno di un chilogrammo) ed è realizzato in magnesio, un materiale che viene utilizzato anche in ambito aerospaziale e che conferisce al computer leggerezza e resistenza allo stesso tempo. Ad irrobustire il PC ci pensa anche un multistrato in fibra di carbonio, che lo rende anche piacevole al tatto oltre che alla vista.



Insieme al laptop, che ha un prezzo a partire da 1399 Euro (variabile a seconda della configurazione scelta), arriva in Italia anche il servizio Premium Care per due anni on-site, che include trattamento prioritario, supporto hardware e software personalizzato da parte degli esperti in caso di problemi, e la possibilità di accedere a controlli annuali sullo stato di salute del PC.