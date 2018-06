Lenovo Z5 con notch è ufficiale: caratteristiche tecniche e design

Lenovo Z5 è stato finalmente annunciato, ma non presenta alcune delle caratteristiche che il vicepresidente Chang Cheng aveva diffuso in anteprima. Per farvi degli esempi, il display all-screen senza notch e i 4TB di memoria interna non sono presenti nel modello presentato in Cina. Infatti, qualcosa deve essere cambiato in fase di progettazione dello smartphone e ora Z5 si presenta con un notch e delle configurazioni di memoria interna da 64GB e 128GB, ma con un prezzo che potrebbe fare gola a molti. Vediamo assieme quanto annunciato da Lenovo nel dettaglio, ricordandovi che lo smartphone in questione è per ora stato presentato solamente per il suolo cinese.

Caratteristiche tecniche e discrepanze

Lenovo Z5 è caratterizzato da un display IPS da 6,2 pollici, aspect ratio 19:9, risoluzione Full HD+ (2246x1080 pixel) e screen-to-body ratio del 90%. Sotto la scocca fanno capolino una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 636 operante alla frequenza massima di 1,8 GHz affiancata da una GPU Adreno 509, 6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB tramite microSD). A livello fotografico, invece, troviamo una dual camera posteriore da 16MP + 8MP (f/2.0) e un sensore anteriore da 8MP (f/2.0). Sul fronte autonomia, lo Z5 ha una batteria da 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W. Non mancano il sensore di impronte digitali, il jack per le cuffie e tutte le connettività richieste dal mercato odierno, tra cui 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac dual-band, Bluetooth 5.0 e USB Type-C. Le dimensioni sono di 153x75.63x7.85 mm per un peso di 165 grammi. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con ZUI 3.9 e la promessa di Lenovo di un aggiornamento imminente alla versione 4.0 basata su Android P. Le colorazioni disponibili sono Black, Aurora Blue e Indigo Blue.



Molto interessante il prezzo di vendita, che in Cina è di 1299 yuan (circa 170 euro) per la variante 6/64GB e di 1799 Yuan (circa 240 euro) per quella da 6/128GB. Il device verrà venduto sul suolo cinese a partire dal prossimo 12 giugno. Le discrepanze tra i primi render e l'annuncio finale sono state messe in evidenza da diverse testate/blog, con The Verge che ha pubblicato un'immagine che evidenzia il tutto e Android Authority, PhoneArena, Express e Beebom che hanno espresso il proprio disappunto. Vedremo se Lenovo si esprimerà ufficialmente in merito.