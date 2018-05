LG G7 ThinQ tra rumor e conferme: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

LG G7 è uno smartphone che ha avuto parecchi problemi in fase di realizzazione. Quando tutto sembrava pronto per un suo imminente annuncio, LG ha frenato bruscamente e deciso di cambiare completamente rotta, riprogettando il dispositivo da capo. Insomma, un processo di creazione travagliato, che ha portato l'azienda sudcoreana ad aggiungere la scritta "ThinQ" al nome e a cercare delle caratteristiche peculiari, che a quanto pare sono legate principalmente al display e al comparto audio. Ora, però, mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale del nuovo flaghship e abbiamo deciso di fare un riassunto di tutte le informazioni emerse finora.

Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

Sono molti i rumor relativi a LG G7 ThinQ che si sono susseguiti nelle ultime settimane. In particolare, essi sono concordi nell'affermare che il nuovo flagship della società sudcoreana monterà un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 845 (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold + 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver), affiancato da 4/6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 400GB). È oramai ufficiale, invece, la presenza di un display IPS LCD da 6.1 pollici con risoluzione QHD+ (3120x1440 pixel), aspect ratio 19,5:9 e screen-to-body ratio di circa l'83%. LG ha anche fatto sapere che è riuscita a ridurre del 50% la cornice inferiore. Sembra essere confermato, come potete vedere dai render qui sopra, anche il "notch", che con ogni probabilità sarà "camuffabile". Molto interessante anche il fatto che, stando al produttore, si tratterà del pannello più luminoso disponibile sul mercato, con un valore dichiarato di 1000 nit e tecnologia Super Bright Display. La luminosità dello schermo sarà gestita attraverso sei differenti "modalità": Auto, Cinema, Eco, Sports, Expert e Game. Il tutto in modo simile a quanto avviene oggi su televisori e monitor. Non mancherà, per gli utenti più esperti, la possibilità di impostare la resa cromatica interagendo con le opzioni RGB. Come suggerito dal nome del dispositivo, inoltre, sarà di certo presente il supporto all'intelligenza artificiale ThinQ.

Passando al comparto fotografico, dovremmo trovare una dual cam posteriore da 16MP (f/1.5, OIS, PDAF, flash LED) e una fotocamera anteriore da 8MP. Per quanto riguarda l'autonomia, LG G7 ThinQ dovrebbe montare una 3000 mAh non removibile. Non dovrebbero mancare anche tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal 4G LTE al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac passando per il Bluetooth 5.0 e per la porta USB Type-C. Presenti anche un sensore di impronte digitali posto sul retro e il jack audio per le cuffie. A proposito di comparto sonoro, è notizia recente che lo smartphone in questione dovrebbe montare un "rivoluzionario" speaker Boombox. Esso, infatti, dovrebbe essere dotato di una camera di risonanza all'interno del telefono.

In parole povere, ci troviamo probabilmente dinanzi a un volume massimo dieci volte maggiore di quello a cui ci hanno abituato gli smartphone concorrenti. Inoltre il dispositivo in questione sarà il primo a integrare il supporto al DTS:X. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, si vocifera di un prezzo compreso tra 800 e 850 euro, mentre è ufficiale il fatto che verrà presentato il prossimo 2 maggio a New York.