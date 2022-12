Lofoten prende vita in Unreal Engine 5: come nasce un'animazione 3D

L'industria videoludica si sta lentamente spostando verso il futuro con UE5, ultima iterazione del motore grafico sviluppato da Epic Games.

Già conosciamo alcuni dei migliori giochi Unreal Engine 5 in arrivo, dall'attesissimo STALKER 2: Heart of Chornobyl firmato GSC Game World all'action RPG Black Myth: WuKong ispirato alla letteratura cinese, ma il lancio effettivo su PC e console resta ancora distante.

A deliziarci con qualche antipasto sono i giovani sviluppatori alla scoperta del nuovo motore Unreal e professionisti nell'ambito di CGI e arte digitale, tra cui William Faucher: oltre ai lavori per Black Panther e la serie HBO di Watchmen, il CG artist canadese sperimenta frequentemente con strumenti come RealityCapture e, per l'appunto, Unreal Engine 5.

Uno dei suoi ultimi lavori pubblicati è ritenuto tra i primi, spettacolari risultati raggiunti con Unreal Engine 5: la riproduzione di uno scenario norvegese.



Lofoten diventa digitale

Mentre Epic lancia ufficialmente Unreal Engine 5.1 con molteplici novità legate all'animazione e all'efficienza del motore, su YouTube il pubblico potrà rifarsi gli occhi con un'animazione ispirata alle isole Lofoten, arcipelago norvegese ricco di montagne, fiordi artici e caratteristici quartieri di artigiani e, soprattutto, pescatori. Uno spettacolo quasi magico, perfetto per sperimentare con il motore di gioco e realizzare una breve clip degna di una serie televisiva fantasy.

Bisogna scattare centinaia di foto... ...per raggiungere questi risultati

Nel suo video YouTube, William Faucher illustra l'intero flusso di lavoro a partire dalla fotogrammetria, tecnica utilizzata per acquisire dati metrici di oggetti al fine di generare un modello 3D. La scansione 3D di un rorbu, baita sul mare tipicamente utilizzata dai pescatori locali, è stata la scelta naturale per l'artista canadese, ma non la più semplice.



Per ricreare su Unreal Engine 5 un ambiente simile si dovrebbero scattare fotografie da ogni angolo nelle condizioni di luce migliori possibili al fine di cogliere ogni minimo dettaglio; non si parla di cielo limpido e mare piatto, bensì dell'equilibrio perfetto tra nuvole e luce capace di offrire ombre morbide e restituire un modello 3D realistico, non sovraesposto.

Con un solo giorno simile a disposizione, Faucher ha completato la scansione di una cabina in legno non pitturato scattando attorno alle 1.000 fotografie - rigorosamente in formato RAW - da ogni angolo possibile, per circa 256 GB totali occupati.

Segue la cernita dei fotogrammi migliori tramite software ad hoc, accompagnata da una serie di aggiustamenti minori con Adobe Lightroom: l'obiettivo è ottenere una collezione di frame dalle luci alte ridotte al minimo, sempre per limitare il rischio di sovraesposizione nel processo di creazione del modello tridimensionale, con ombre alzate e toni bilanciati su tutta la superficie. Una volta uniformati e convertiti integralmente in JPEG, gli scatti vengono importati su Reality Capture e allineati ottenendo un'anteprima 3D in meno che non si dica. La trasformazione in mesh e l'applicazione della texture precedono infine il passaggio ad Unreal Engine 5.



La libreria offerta da Epic Games e realizzata con i contributi di esperti della cinematografia è il secondo tassello chiave che aiuta Faucher a concretizzare lo scenario sublime delle Lofoten, seppur in miniatura. L'artista espone l'intero workflow dimostrando come sono state create le montagne, come l'oceano offerto da un plug-in è stato aggiustato nell'intensità delle onde e nella luce, ma anche quali altri elementi aggiuntivi sono risultati indispensabili nella costruzione del panorama norvegese, compreso il movimento della telecamera.

Aggiustamenti al colore Creazione dello scenario in UE5

L'estenuante lavoro di piazzare rocce e uniformarle, evitando nel mentre la ripetizione dei modelli, di posizionare le nuvole e colorare appropriatamente il rorbu, ma persino di renderizzare montagne in tempo reale tramite Nanite raggiungendo livelli di fedeltà sconvolgenti, porta infine ai suoi frutti: un filmato breve, intenso ed estremamente fedele alla realtà.



Assistere alla cattura dell'essenza di Lofoten su Unreal Engine 5 resta un semplice assaggio di ciò che il futuro di cinema e videogiochi sarà nei prossimi anni, ed Epic lo sa perfettamente: questo è l'avvenire dell'intrattenimento.