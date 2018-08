Manchester United - Tottenham: ecco il vero calcio in 4K HDR di Sky Q

L'ultima giornata del campionato di calcio ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi. Da un lato gli spettatori hanno segnalato diversi disservizi con lo streaming di DAZN, dall'altro la prima partita della Serie A trasmessa in 4K HDR da Sky non ha convinto, complice una qualità di visione al di sotto delle aspettative. Una situazione che ha portato anche Altroconsumo ad intervenire, dopo le segnalazioni degli utenti.

Nel caso di Sky e di Juventus - Lazio, abbiamo ravvisato anche noi diversi problemi con la qualità di immagine durante la diretta. Difficile dire la cause, ma la cosa certa è che durante il match di Premier League Manchester United - Tottenham di ieri tutti i problemi sono scomparsi, mostrando di cosa sono capaci il 4K e l'HDR se applicati nel modo giusto alle trasmissioni in diretta.

La Premier League come esempio

Juventus - Lazio deve essere lasciata alle spalle. La prima partita del campionato italiano trasmessa in 4K e HDR ha mostrato diversi problemi, dalla compressione troppo spinta a una gestione del colore poco verosimile. La bassa qualità del segnale video era evidente fin dai primi istanti e si notava soprattutto nelle inquadrature più ampie, che rendevano piuttosto "impastata" l'erba dell'Allianz Stadium di Torino. Difficoltà sono state riscontrate anche nella gestione del colore, con bianchi molto accesi e una gamma cromatica non verosimile, problema osservabile nella tonalità scura della pelle dei giocatori in campo. Non mancava nemmeno un rumore video marcato, che si è fatto notare per tutta la durata della partita. Insomma, una prima amara per Sky e per il decoder Sky Q con il calcio italiano.

Ieri sera è stata la volta della Premier League però, ed è qui che siamo riusciti a vedere le vere potenzialità del calcio in 4K HDR. I problemi riscontrati durante la visione di Juventus - Lazio sono completamente scomparsi. Di certo l'ottima illuminazione dell'Old Trafford ha dato una mano, ma rispetto alla partita del campionato italiano la qualità di visione è risultata nettamente superiore. Nessun problema con i colori, rumore video praticamente assente e un ottimo livello di dettaglio hanno caratterizzato tutto il match, che ha visto alla fine trionfare gli Spurs sulla squadra guidata da Jose Mourinho.

Abbiamo utilizzato lo stesso decoder e lo stesso TV per la prova, a conferma che i problemi, lo scorso sabato durante la gara interna della Juventus, non riguardano l'intera piattaforma, ma il singolo contenuto. A questo punto, la speranza è che Sky Italia riesca in breve tempo a colmare il gap con i cugini inglesi nella produzione di contenuti sportivi in 4K. Sky Q può fare molto di meglio, come abbiamo visto, appuntamento quindi alla prossima partita in 4K per capire se Juventus - Lazio è stato solo un caso isolato.