Mark Zuckerberg 'on fire': tra IA, Metaverso e bunker alle Hawaii

Lo spettro della sfida tra Mark Zuckerberg ed Elon Musk è - fortunatamente - passato, ma di certo i due imprenditori non si stanno nascondendo dai riflettori. Mettendo per un momento da parte l'ormai onnipresente Musk, vale la pena fare il punto della situazione sui progetti attuali in casa Zuckerberg, dopo che quest'ultimo ha annunciato l'ennesimo nuovo obiettivo della sua Meta: il fondatore di Facebook, infatti, sembra essere particolarmente pieno di progetti in questo periodo, tra intelligenza artificiale generale (AGI), Metaverso e bunker alle Hawaii. Di certo, Zuck non sta rimanendo con le mani in mano.



Intelligenza artificiale generale

A metà gennaio 2024, Zuckerberg ha detto in un'intervista concessa a The Verge che tra gli attuali obiettivi di Meta c'è quello di creare un'intelligenza artificiale generale. Su queste pagine abbiamo già spiegato a più riprese che cos'è una AGI e va detto che in questa fase, come ammette lo stesso Zuckerberg, la definizione è ancora un po' fumosa, ma di fatto si punta a un modello avanzato in grado di apprendere modalità di ragionamento simili a quelle di un essere umano. Di certo si tratta di un obiettivo ambizioso e Meta non è l'unica azienda a perseguire tale scenario, in cui ci sono tra gli altri anche OpenAI e Google con DeepMind, ma il fatto che Zuckerberg voglia entrare a fare parte del club non passa di certo inosservato.

È ad un video su Threads, il nuovo social network di Meta, che il CEO dell'azienda ha affidato le sue riflessioni a freddo sulle dichiarazioni che stanno facendo il giro del mondo, mirate probabilmente anche a cercare di attirare l'attenzione delle menti più brillanti del settore.



"La nostra visione a lungo termine è quella di creare un'intelligenza artificiale generale, renderla open source in modo responsabile e ampiamente disponibile, in modo che tutti possano trarne vantaggio", spiega Zuckerberg.

Sono due le indicazioni concrete fornite dal CEO di Meta e la prima riguarda il fatto che la divisione di Meta associata alla ricerca in campo IA, ovvero FAIR, è stata accorpata a quella di cui fa parte GenAI (il team che si occupa dei servizi di IA generativa associati alle app di Meta). Nella visione di Zuckerberg, questo rende più snello il passaggio dalla fase di ricerca a quella di implementazione delle novità di intelligenza artificiale.

La seconda indicazione concreta è invece sintomo delle capacità dell'azienda a livello di infrastrutture: entro la fine del 2024, Meta conta di avere a disposizione ben 340.000 GPU NVIDIA H100 (complessivamente, aggiungendo le altre GPU a disposizione del colosso di Palo Alto, si conta un equivalente di circa 600.000 H100): una scala a cui probabilmente, perlomeno allo stato attuale delle cose, nessun altra azienda singola può aspirare. Tra l'altro, in una postilla, Zuckerberg ha indicato che l'addestramento del modello IA Llama 3 sarebbe già iniziato.



Metaverso

Sono passati più di due anni dal rebrand di Facebook in Meta, mossa fatta anche (ma non soltanto) per spostare il focus dell'azienda sul Metaverso.

Da allora si è fatta largo la battuta relativa alla "mancanza di gambe" per il progetto, legata al fatto che, effettivamente, inizialmente gli avatar di Meta non avessero le gambe. Adesso che quella questione è stata risolta, però, si può iniziare a fare sul serio.

Scherzi a parte, è stato lo stesso Zuckerberg a ribadire l'interesse dell'azienda verso questo settore: "Non so come affermare in modo più inequivocabile che continuiamo a concentrarci su Reality Labs e sul Metaverso", ha dichiarato il CEO ad Alex Heath di The Verge. In effetti, nonostante tutto sembri tacere, in questo versante le novità non sono mancate e quella di Zuckerberg non è affatto un'arrampicata sugli specchi: il mondo Tech, per sua natura e per via della continua innovazione, tende a dimenticarsi rapidamente di quanto avvenuto pochi mesi prima, ma gli sforzi di Meta in tal senso sono stati particolarmente evidenti, a partire dal nuovo approccio MR (Mixed Reality) su su cui si sta focalizzando in seguito al lancio di Meta Quest 3, ma come non citare anche l'impressionante prima intervista nel Metaverso (che guarda anche in direzione dell'inserimento di avatar fotorealistici in un contesto digitale).



Insomma, Zuckerberg e soci non stanno di certo rimanendo con le mani in mano in questo contesto, per quanto anche lo stesso CEO sia consapevole di quanto la strada sia ancora lunga.

Il messaggio, comunque, è che nonostante il focus più ampio sia in ambito di intelligenza artificiale, questo non mette per forza in secondo piano la questione Metaverso. D'altronde, è stato lo stesso Zuckerberg a indicare che dal suo punto di vista il futuro della tecnologia vede un mix tra IA e Metaverso. Più nello specifico, si fa riferimento a mondi virtuali generati direttamente dall'intelligenza artificiale, in cui personaggi IA possono accompagnare persone reali.

Sul breve periodo - entro il 2024 - il CEO di Meta ha intenzione di rilasciare una piattaforma che consenta a tutti di creare i propri personaggi IA, avendo anche modo di farne uso sui social network del gruppo. Inoltre, si sta esplorando anche la possibilità che queste IA possano pubblicare "in autonomia" i propri contenuti su feed come quelli di Facebook, Instagram e Threads.



Bunker alle Hawaii

Va bene: arriviamo anche alla questione del bunker che Zuckerberg starebbe costruendo alle Hawaii. In questo caso non è stato direttamente il CEO di Meta a rilasciare dichiarazioni (anzi, sembra che nemmeno chi sta lavorando al progetto ne possa parlare), bensì un articolo di Wired di fine 2023.

Per farla breve, è stato scoperto che in un terreno acquisito da Zuckerberg nel 2014 sono in corso dei lavori non di poco conto: il progetto viene indicato come "top-secret", ma si parla di un complesso da 100 milioni di dollari con tanto di bunker sotterraneo.



Chi si è recato sul posto cita la presenza di un alto muro, nonché di guardie messe a sorvegliare costantemente il cancello d'ingresso e le spiagge dell'isola hawaiana di Kauai. Tuttavia, forse è meglio evitare di portare la mente ai film quando si pensa a quelli che potrebbero essere i reali utilizzi di una struttura del genere: per ora il "bunker alle Hawaii" di Zuckerberg rappresenta ancora un mistero. Quel che sembra abbastanza chiaro è che nei piani del CEO di Meta non vi sia né un "bunker postapocalittico" né "una vasta città sotterranea", nonostante le fonti raccontino di chiacchiere da bar di questo tenore tra i membri della comunità locale.