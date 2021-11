Marvel's Guardians of the Galaxy: come gira in 4K e Ray Tracing su 3080 Ti?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

L'universo Marvel si sta espandendo sempre di più. Dai fumetti al cinema, passando per le serie TV, la Casa delle idee sta declinando i suoi personaggi in tutte le forme, una scelta comprensibile visto l'enorme successo planetario dei suoi supereroi. Nelle ultime settimane è così arrivato il turno dei Guardiani della galassia, l'irriverente banda di eroi spaziali portata al successo da James Gunn, sbarcati su PC e console con un action ben accolto da critica e pubblico, come potete leggere nella nostra recensione di Marvel Guardians of the Galaxy.



Eidos Montréal è riuscita a ricreare le atmosfere del film e del fumetto anche grazie a un comparto tecnico solido, che sfrutta bene la collaborazione con NVIDIA e che ha permesso di realizzare un titolo dall'efficace impatto scenico. Lo abbiamo provato con un hardware di fascia alta, che ci ha permesso di apprezzarlo al meglio delle sue possibilità, merito anche del DLSS, che come sempre dà un boost importante alle prestazioni.

Requisiti hardware e settaggi grafici

Il motore grafico scelto per Marvel's Guardians of the Galaxy è piuttosto scalabile, nonostante dei settaggi grafici che non permettono una configurazione fine delle prestazioni.

Di questo ne parleremo dopo, intanto per salire sulla Milano bisogna necessariamente dotarsi come minimo di un processore Intel i5-4460 o Ryzen 5 1400, insieme a una GTX 1060 e a 8 GB di RAM per giocare in 1080p. La configurazione raccomandata per il 1080p senza Ray Tracing prevede invece un hardware simile ma con una GTX 1660 Super e 16 GB di RAM. Per attivare il Ray Tracing gli sviluppatori consigliano una RTX 2060 insieme a un processore Intel i5-9400 o Ryzen 5 2600. Salendo con le impostazioni dedicate al Ray Tracing meglio andare su una RTX 3070, mentre per sfruttare al massimo il titolo Eidos Montréal consiglia una RTX 3080, da utilizzare in coppia con un processore Intel i7-10700 o Ryzen 7 3700X.

Gli sviluppatori avrebbero potuto fare qualcosa di più per rendere più gestibile il motore grafico, che funziona bene su una larga schiera di GPU ma che va un po' in difficoltà sugli hardware più datati. Giocando con i preset, senza quindi andare a toccare le altre impostazioni, la differenza nella media degli FPS non è poi così marcata, inoltre le impostazioni grafiche sono poco più di una manciata. Sul fronte della stabilità e del framerate Marvel's Guardians of the Galaxy è un titolo solido, ma avrebbe potuto essere gestito anche su schede più vecchie inserendo qualche settaggio in più con cui bilanciare al meglio le prestazioni.

Bellissimo su RTX 3080 Ti ma pesante per CPU

Durante la prova di Marvel's Guardians of the Galaxy abbiamo subito osservato dei valori piuttosto strani nello strumento di benchmark interno. Benchmark che per altro è poco rappresentativo delle prestazioni reali, visto che il frame rate è più alto di quello ottenibile durante il gioco.

Chiarito questo aspetto, è interessante osservare come il titolo di Eidos Montréal sia fortemente influenzato dalla CPU, che non permette alla scheda video di generare un numero elevato di frame. Basta osservare i dati che abbiamo ottenuto nel test senza Ray Tracing attivo, dove abbiamo rilevato 154 fps in 1080p, 153 in 1440p e 104 in 2160p. Tutto questo utilizzando un processore AMD Ryzen 9 5950X in coppia con una RTX 3080 Ti e 32 GB di memoria RAM. Lo stesso frame rate per il 1080p e per il 1440p indica chiaramente che siamo di fronte a un engine che richiede uno sforzo notevole per il processore, che si palesa tutto a risoluzione Full HD. Non che 154 fps siano pochi, ma resta il fatto che avrebbero potuto essere molti di più. Attivando il Ray Tracing il carico di lavoro sulla GPU aumenta e quindi il limite imposto dal processore diminuisce, tant'è che abbiamo ottenuto 114 fps in 1080p, 99 in 1440p e 53 in 4K.

Attivando il DLSS invece si ritorna in una condizione in cui il processore limita la generazione dei frame, in questo caso abbiamo raggiunto i 114 fps sia in 1080p che in 1440p, mentre in 4K si toccano gli 82 frame al secondo. Come sempre il DLSS si rivela preziosissimo alle alte risoluzioni, ormai non fa più notizia nemmeno la sua qualità, praticamente indistinguibile dalla risoluzione nativa.

Passando invece agli aspetti prettamente estetici, Marvel's Guardians of the Galaxy è un titolo di sicuro impatto, nonostante sia un po' legnoso nelle animazioni. Il Ray Tracing c'è ma è solo abbozzato, confermando la natura cross-gen del gioco, e viene applicato solo sui riflessi e sulle superfici trasparenti.

L'effetto, soprattutto in certi scenari, si nota ed è molto appagante, ma gli sviluppatori hanno scelto giustamente di non abusarne: da un lato questo è un bene, perché la tecnologia deve essere funzionale agli aspetti artistici e non preponderante, dall'altro però non sempre si nota la presenza del Ray Tracing. In ogni caso siamo rimasti soddisfatti dall'esperienza visiva offerta da Marvel's Guardians of the Galaxy, perfettamente in grado di portare sugli schermi di PC e console il folle gruppo di eroi creato da Arnold Drake e Gene Colan.