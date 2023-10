Maxi processo antitrust contro Google in corso: potrebbe ribaltare il Web?

La questione dalle nostre parti sta passando un po' in sordina, ma i più appassionati sapranno sicuramente che il 12 settembre 2023 ha preso il via il processo antitrust negli Stati Uniti contro Google. Si fa riferimento a quello che viene definito il più grande processo antitrust in ambito Tech dai tempi delle accuse rivolte a Microsoft negli anni ‘90. In questo caso, ciò che le autorità americane vogliono comprendere è se effettivamente Google abbia o meno messo in atto pratiche anticoncorrenziali nel settore dei motori di ricerca.

La durata dell'intero processo è di 10 settimane quindi bisognerà ancora attendere per comprendere come si evolverà la situazione, ma è bene approfondire cosa sta accadendo.



Si punta il dito sull'accordo tra Google e Apple

Uno dei punti cardine del processo risiede nell'accordo miliardario tra Google e Apple, finalizzato a mantenere Google il motore di ricerca di default dei dispositivi della società di Cupertino. Qui entra in gioco quello che si può ritenere per certi versi il primo "colpo di scena" del processo, ovvero la testimonianza di Satya Nadella, CEO di Microsoft.

Il numero uno di Redmond ha affermato davanti al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America che la sua società sarebbe pronta anche a investire circa 15 miliardi di dollari all'anno per contrastare il dominio di Google nel segmento dei motori di ricerca.

Secondo Nadella, però, a frenare le ambizioni di Microsoft e del suo Bing, che di recente ha attirato l'attenzione per via dell'integrazione di funzioni di intelligenza artificiale, è proprio l'accordo tra Apple e Google: "Un fantastico accordo oligopolistico", è stato definito durante la testimonianza. Ciò a cui punta Microsoft sono i dati derivanti dal cosiddetto "flusso di ricerche" effettuato dagli utenti dei dispositivi Apple, che secondo Nadella risultano di fondamentale importanza per migliorare il motore di ricerca. Per Microsoft, dunque, senza avere accesso a questa enorme quantità di dati, difficilmente qualcuno potrà mai competere con Google in futuro.



La questione è sicuramente intrigante anche in vista della rivoluzione IA in corso, dato che l'addestramento di queste macchine necessita di un grande quantitativo di dati.

Questo non è però l'unico punto portato a galla dal CEO di Microsoft durante la testimonianza. Il nodo principale, secondo Nadella, riguarda la refrattarietà delle persone nell'abbandonare la cosiddetta l'opzione di default.

La questione del "le persone possono cambiare quando vogliono" non regge, secondo il CEO di Microsoft, che ha indicato quanto il dominio di Google nel mondo dei motori di ricerca potrebbe essere impensierito con una mossa del genere.



Certo, non basta l'opzione di default per avere il prodotto più utilizzato sul mercato, ma nella testimonianza Nadella ha fatto notare che anche Apple Mappe, che era partito in modo "disastroso" rispetto a Google Maps, alla fine è riuscito a guadagnare importanti fette di mercato nell'ultimo decennio, in quanto preinstallato su iPhone. A tal proposito, secondo i dati di Statista riferiti ad aprile del 2018, negli Stati Uniti d'America in quel periodo Apple Mappe aveva già toccato l'11% del market share, a fronte del 72% di Google Maps. Di certo il mercato non è stato ribaltato, ma quantomeno è stata data la possibilità alla concorrenza di provare a competere, portando gli utenti a utilizzare anche altri servizi. Il punto di Microsoft è insomma che, dal suo punto di vista, per ora non ci sono le basi affinché si possa creare una reale alternativa nel mercato dei motori di ricerca.



Nadella ha dunque ricordato che Microsoft ha speso 100 miliardi di dollari per sviluppare Bing, sottolineando quanto sia difficile penetrare attualmente questo business. D'altronde, nella Silicon Valley spesso il mercato dei motori di ricerca viene definito come quello più complesso in cui inserirsi.

Nella testimonianza si è inoltre spiegato che, sempre dal punto di vista di Nadella, Apple potrebbe trarre ampio vantaggio da un accordo con Microsoft anziché con Google. Infatti, nella sua visione, il fatto che ci sia maggiore concorrenza in un mercato potrebbe dare anche alla società di Cupertino più possibilità per negoziare gli accordi, portando vantaggi un po' a tutti.



Bisogna però ricordarsi che, nell'ambito di un processo di questo tipo, ognuno cerca di portare acqua al proprio mulino, così come è bene prendere tutto con la dovuta cautela, visto che le prime risposte concrete si conosceranno solamente al termine delle 10 settimane prefissate per il processo.

Risulta comunque interessante dare un'occhiata anche alla difesa di Google, che immancabilmente non vuole in alcun modo rischiare di perdere l'accordo con Apple. Ebbene, la linea mantenuta per il momento da BigG si basa sul fatto che Google sia il motore di ricerca più valido in circolazione e che sia semplicemente per questo che gli utenti scelgono di utilizzarlo. Nel contesto del processo sono stati ricordati tutti i flop di Microsoft in questo ambito, da Live Search a Internet Explorer, passando per Windows Phone e arrivando, più di recente, all'integrazione di Edge su Windows.

Insomma, le Big Tech non se le mandano di certo a dire dinanzi alle autorità.



Dalla testimonianza emerge che, a un certo punto, Microsoft aveva provato ad approcciare Apple per un accordo, ma alla fine non se ne è più fatto nulla. Addirittura, in passato la società di Cupertino avrebbe studiato la possibilità di acquisire Bing.

Nel mezzo di tutto ciò ci sono anche gli altri motori di ricerca, ovvero quelli che detengono quote di mercato più basse ma che si presentano comunque come alternativa alle soluzioni più blasonate. Tra gli altri, è emerso che Apple avrebbe anche contattato DuckDuckGo, uno dei più noti motori di ricerca "indipendenti", senza poi che nulla andasse in porto. In quel caso si cercava di integrare il servizio nella modalità di navigazione Web privata di Safari.

Interessante notare che Apple si è difesa in merito all'accordo con Google affermando che non c'è alcun motore di ricerca alternativo valido sul mercato. Per il resto, sempre nell'ambito del processo è intervenuto Sridhar Ramaswamy, ovvero colui che aveva provato a lanciare il motore di ricerca Neeva, la cui chiusura è stata annunciata a metà 2023. Quest'ultimo ha testimoniato, basandosi sulla sua esperienza, che il progetto non è andato a buon fine anche per via delle difficoltà riscontrare nel superare la questione "opzione di default", che pone Google in vantaggio. Una posizione insomma simile a quella di Microsoft, che non è ancora ben chiaro come verrà valutata dalle autorità statunitensi al termine delle fatidiche 10 settimane.

Di certo il processo antitrust in corso negli Stati Uniti d'America è uno dei più grandi che abbia mai coinvolto il settore Tech. Impossibile dire attualmente se si opterà per un ribaltamento del business dei motori di ricerca o meno, ma nel frattempo, con tempistiche che non sembrano essere casuali, sono tornate a circolare con insistenza le indiscrezioni relative al possibile lancio di un motore di ricerca targato Apple: che la società di Cupertino si stia preparando a provare il colpo grosso? Non possiamo fare altro che attendere e scoprire come si evolverà la situazione.