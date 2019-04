Mediaset Premium chiude sul digitale terrestre: che ne sarà degli abbonati?

Mediaset abbandona il digitale terrestre. Una decisione ponderata ormai da tempo, in un mercato in cui lo streaming è diventato un modello di business più sostenibile rispetto a quello dei servizi tradizionali. E così, dopo la perdita della Seria A e della Champions League e lo sbarco dei canali Premium Cinema su Sky, è arrivato il momento di cambiare del tutto strada.

Mediaset ha regnato incontrastata sul digitale terrestre in questi anni, ma ora, senza più il calcio a dare una spinta agli abbonamenti e con l'arrivo di Sky anche su questa piattaforma, non sembra esserci più spazio per Premium. Da qui la decisione di abbandonare del tutto la competizione, spostando il focus sullo streaming. Mediaset Premium andrà a rendere più corposa l'offerta di contenuti di Infinity, un cambiamento che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile.



Destino segnato

"La Pay TV è arrivata al capolinea: le promesse di crescita non sono state mantenute". Le parole che Pier Silvio Berlusconi ha pronunciato a margine della presentazione dei palinsesti Mediaset nel luglio del 2017 indicano in modo chiaro che la chiusura di Premium è tutt'altro che inaspettata. Chiusura che sarà effettiva dal 31 maggio, insieme al servizio Premium Play. Premium tuttavia non scomparirà, ma si sposterà sulla piattaforma di streaming di Mediaset, Infinity. Come recita il comunicato ufficiale e la pagina delle FAQ, gli attuali abbonati hanno tempo dal 1 al 31 giugno per disdire l'abbonamento senza penali. La disdetta può essere effettuata attraverso una raccomandata A.R., telefonicamente chiamando il numero 0237045045 oppure direttamente dall'area clienti del sito Mediaset Premium.

Per quanto riguarda invece il passaggio dell'offerta Premium al palinsesto di Infinity, Mediaset non ha ancora provveduto a definirne le modalità. Per ora si sa solo che, per gli attuali abbonati, le credenziali di accesso a Infinity saranno inviate entro la fine del mese di maggio, attraverso una comunicazione dedicata. Su Infinity arriveranno i canali live ora presenti su Premium, oltre a una "ricco catalogo di contenuti" On Demand.

Il costo per l'abbonamento ad Infinity è di 7.99 Euro mensili, ma gli abbonati al servizio sul digitale terrestre potrebbero trovare delle difficoltà con la nuova modalità di fruizione. Molti spettatori, soprattutto i meno esperti sul fronte tecnologico, potrebbero trovarsi spiazzati dallo streaming, tagliando così fuori parte dell'attuale utenza.



Fortunatamente, dal 1 giugno 2019 fino al 10 giugno gli abbonati a Premium avranno a disposizione 10 giorni di prova gratuita di Infinity. Attenzione però, la prova prevede il successivo rinnovo automatico dell'offerta, a meno che non venga inviata disdetta del servizio, con le stesse modalità elencate sopra, entro il 10 giugno.

Dal primo giugno termina anche la promozione che prevedeva l'abbonamento congiunto con DAZN: a partire da quella data gli abbonati al servizio di streaming sportivo dovranno sottoscrivere un nuovo contratto.

Per adesso non ci sono ulteriori indicazioni da parte di Mediaset, tuttavia l'uscita del biscione dal digitale terrestre chiude un'era della pay TV in Italia, un mercato che passerà interamente nelle mani di Sky, rimasto ormai l'unico operatore a trasmettere contenuti a pagamento sul satellite e sul digitale terrestre. A questo punto Mediaset sposterà ancora di più le sue attenzioni sul mondo dello streaming e su Infinity, piattaforma la cui offerta crescerà molto nei prossimi mesi.