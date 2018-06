Mediaset Premium dice addio all'HD: sta arrivando la fine?

Mentre nel resto del mondo ci si interroga sulla diffusione del 4K, e in alcuni mercati si guarda già a quello che sarà il futuro dell'altissima definizione, ovvero l'8K, in Italia ci troviamo davanti a una situazione ben diversa e per certi versi inquietante. I negozi continuano a vendere televisori definiti e all'avanguardia, mentre network e canali faticano ancora a diffondere anche solo programmi in alta definizione. Nemmeno la TV di Stato è riuscita a fare qualcosa in merito, con alcune zone completamente scoperte dal segnale HD. Unica pregevole eccezione quella di Sky: la Pay TV di Murdoch, per fortuna, si conferma una delle più all'avanguardia sotto questo profilo, avendo attivato il 4K su alcuni canali e contenuti. Anche Mediaset Premium poteva annoverare una buona offerta in alta definizione, almeno fino ad ora. Con una mossa a sorpresa che farà a lungo discutere, infatti, l'azienda milanese ha deciso di rimuovere completamente tutti i suoi canali in HD.



Una scelta discutibile

La decisione incredibile è arrivata attraverso un breve comunicato in cui Mediaset ha annunciato che "a partire dal 1 giugno 2018, verranno effettuate delle modifiche sulle frequenze canali e verrà modificato l'ordine dei canali Premium. Per ottimizzare il servizio offerto alcuni canali - si legge - tra cui i +24, non saranno più visibili e i canali HD saranno ora disponibili solo in definizione standard". È proprio quest'ultima frase a lasciare perplessi: come può una Pay TV attiva a livello nazionale abbandonare completamente l'alta definizione?

Una domanda a cui ancora non abbiamo trovato risposta e che lascia ancora più sbigottiti, se si conta che questa modifica avverrà indistintamente per tutti i pacchetti: addio quindi a Premium Calcio HD, Premium Sport HD, Premium Cinema HD e compagnia cantante. Nessun tipo di contenuto trasmesso sui canali Premium sarà visibile in alta definizione, ma solo in SD, per un salto indietro di dieci anni che lascia del tutto spaesati. Discutibili anche le tempistiche, con una decisione arrivata da un giorno all'altro e senza alcun tipo di preavviso o tutela per gli abbonati, che si ritroveranno a pagare il solito abbonamento senza una visione consona alle tecnologie moderne. In modo del tutto arbitrario, inoltre, l'assenza dell'HD si estenderà anche ai canali più seguiti di Premium, quelli dedicati al calcio.



Resa incondizionata

La decisione sembra in ogni caso l'anticamera di uno smantellamento più o meno totale dell'intero apparato della Pay TV, qualcosa che andrà ben oltre a un semplice ridimensionamento. Spifferi di corridoio di qualche mese fa avevano riferito di un Biscione pronto a chiudere i battenti entro il 31 Luglio, ma la voce (anche per esigenze di borsa) era stata prontamente smentita dai dirigenti del gruppo della famiglia Berlusconi. È chiaro però che l'assenza di alta definizione porterà a un calo sensibile degli abbonamenti e, si spera, anche dei prezzi per coloro che sceglieranno di restare fedeli. Al giorno d'oggi, infatti, l'HD viene visto come essenziale, non solo per l'ormai capillare diffusione di televisori compatibili con questa tecnologia, ma anche per gli effetti speciali dei film e, soprattutto, per i grossi eventi sportivi. Viene quindi anche da pensare che, probabilmente, Mediaset non parteciperà all'asta per i diritti TV della Serie A 2018-2021, che saranno assegnati nei prossimi giorni. La sensazione è che Mediaset stia lentamente programmando il suo addio alle scene: l'accordo con Sky, la posizione distaccata nei confronti della questione relativa ai diritti TV della Serie A, l'assenza di competizioni continentali per club (ricordiamo che Champions League ed Europa League saranno trasmesse in esclusiva su Sky per i prossimi anni) e la scelta di trasmettere i Mondiali gratuitamente sulle reti in chiaro, portano proprio verso questa direzione. Questo non fermerà comunque il malcontento degli utenti, che sui social hanno già iniziato a far sentire la loro voce. Piersilvio Berlusconi e i suoi più stretti collaboratori dovranno fare i conti con gli abbonati, che preannunciano già battaglie, e con gli azionisti e i mercati, che saranno certamente preoccupati per questo tonfo clamoroso.



I nuovi canali Sky

Piccola consolazione per tutti il recente accordo tra la TV milanese e Sky. Gli utenti avranno possibilità di vedere Sky Uno, che sul digitale diventerà Sky Uno Vetrina e trasmetterà gli show più popolari della tv di Murdoch, come X-Factor e MasterChef Italia, e metterà a disposizione anche serie TV come Gomorra, The Young Pope, Operazione Caravaggio e Sette Meraviglie. Sky Sport 1 sarà disponibile alla posizione 370 (Premium 100) e Sky Sport 1 HD sarà visibile al numero 380 (Premium 110). Queste novità però avranno carattere temporaneo, segno che qualcosa bolle in pentola e che tutto molto presto potrebbe cambiare. Nel suo comunicato Mediaset sottolinea come "i canali SKY sono temporanei e visibili fino al primo luglio per tutti i clienti Premium con tessera attiva e senza corrispettivo aggiuntivo. Alcuni contenuti potranno essere attivabili a richiesta sempre senza alcun corrispettivo".