Un mese con Zenfone 10, alla (ri)scoperta della portabilità

In un periodo in cui la dimensione e il peso degli smartphone continua a crescere, Zenfone 10 si è rivelato una piacevole sorpresa. Solo qualche anno fa racchiudere tutta questa potenza e una batteria di queste dimensioni in uno smartphone compatto sembrava impossibile, ma oggi grazie ad Asus e a Qualcomm, che con lo Snapdragon 8 Gen 2 ha realizzato uno dei migliori processori degli ultimi anni, anche gli estimatori degli smartphone più piccoli possono contare su una nuova alternativa che non rinuncia alle prestazioni e all'autonomia.

Ne abbiamo già parlato nella recensione di Zenfone 10 ma ora, dopo un mese di utilizzo, vogliamo raccontare la nostra esperienza prolungata con il top di gamma Asus.

Uno smartphone a misura di tasca

Ormai siamo quasi tutti abituati a portare in tasca smartphone di grandi dimensioni, molto appaganti nell'utilizzo, ma sempre più scomodi e pesanti da trasportare. Da questo punto di vista Zenfone 10 va in controtendenza, visto che misura 146.5 x 68.1 mm, con uno spessore di 9.4 mm e un peso di 172 grammi.

Prima di questa prova con Zenfone 10 abbiamo utilizzato spesso un Samsung Galaxy S23 Ultra, alto ben 163 mm e dal peso di 233 g. Dal punto di vista della pura portabilità il ritorno a dimensioni più contenute è stata un bella riscoperta, erano anni che non utilizzavamo per un lungo periodo un telefono tanto piccolo.

Zenfone 10 non si sente quasi in tasca e anche una volta preso in mano la comodità data dalla larghezza e dal peso ridotto è lampante. Altro elemento che ci è piaciuto di questo Zenfone 10 sono le colorazioni, in cui spicca questo modello rosso. La scelta di colori è piuttosto ampia, meglio non puntare sulla variante nera che è quella con meno personalità tra quelle disponibili.

Tanta potenza, tanta memoria e tanta autonomia

Zenfone 10 ha dimensioni contenute, ma all'interno è potente quanto i migliori top gamma usciti nel 2023. Il merito va condiviso con Qualcomm, che con lo Snapdragon 8 Gen 2 quest'anno ha davvero colpito nel segno, ma resta il fatto che Asus è riuscita a gestire molto bene questo processore, nonostante il poco spazio.

I benchmark per smartphone non sono indicativi della reale esperienza d'uso ma rimangono comunque utili per capire le potenzialità di un telefono. Su 3DMark il test Wild Life da come risultato 13190 punti, mentre Geekbench invece fa segnare 2026 in single core e 5591 in multi core, con un punteggio di 5606 per la GPU.

Insomma Zenfone 10 è uno smartphone che garantirà solide prestazioni per molto tempo, e il merito va anche alle memorie. Oltre alla RAM, nei tagli da 8 e da 16 GB, Zenfone 10 è disponibile con 128, 256 o 512 GB di memoria interna, tutte UFS 4.0. Le memorie UFS 4.0 sono le più veloci oggi disponibili in lettura e in scrittura e danno una bella mano alla reattività del telefono, rendendo più rapida l'apertura delle applicazioni rispetto ai telefoni che utilizzano memorie più vecchie.

A tal proposito l'offerta di lancio (valida fino al 31 luglio) è molto vantaggiosa in questo senso, di fatto è possibile avere la versione da 8/256 GB a 799 euro, lo stesso prezzo della variante da 128 GB, mentre quella da 16/512 GB è proposta a 849 euro, lo stesso del modello 8/256. Proprio questa versione, che è poi quella che abbiamo usato in queste settimane, è quella che consigliamo in questo momento, visto il prezzo e la grande quantità di memoria che mette a disposizione.



Asus è stata brava a non puntare solo sulla forza bruta, ma anche su una batteria in grado di sostenerla. I 4300 mAh a disposizione possono sembrare pochi in confronto ad altri smartphone, ma come dicevamo lo Snapdragon 8 Gen 2 è ottimizzato molto bene, consuma pochissimo in stand-by, inoltre nei compiti quotidiani riesce bene a dosare la sua potenza.

Questo si traduce in un'autonomia elevata, per portare la batteria a zero in un solo giorno bisogna impegnarsi, tanto che con un utilizzo normale si possono fare tranquillamente due giorni senza ricaricare. Siamo riusciti a fare anche 6 ore di schermo in una sola giornata a conferma che anche con un utilizzo intenso l'autonomia rimane comunque ottima.

Display e fotocamere? Una questione di equilibrio

Quello che abbiamo descritto finora è un hardware che potremmo vedere in smartphone dal costo ben più alto rispetto a quello dello Zenfone 10. Per mantenere un prezzo equilibrato Asus ha scelto di utilizzare uno schermo e delle fotocamere di buon livello, senza però puntare al massimo, del resto se lo avesse fatto saremo di fronte a un telefono da oltre mille euro.

Lo schermo da 5.92 pollici AMOLED con risoluzione FullHD+ si è ben comportato in queste settimane di utilizzo, anche in esterna grazie ai suoi 1100 nit di luminosità di picco. La novità di quest'anno, ovvero il supporto ai 144 Hz, ha poca influenza sull'esperienza d'uso, il prossimo anno meglio puntare su una luminosità superiore piuttosto che sulla crescita del refresh rate per dare una maggiore sensazione di novità. Detto questo siamo comunque rimasti soddisfatti di questo schermo, di dimensioni contenute ma che nel gioco rende davvero bene. A proposito di gaming, se è vero che lo schermo più piccolo è meno immersivo, è anche vero che l'ergonomia ne guadagna tantissimo, è molto comodo giocare con questo Zenfone 10, merito anche del peso contenuto.



Sul fronte fotocamere, come abbiamo detto anche nella recensione del telefono, Zenfone 10 è stato penalizzato da un software non ancora pronto, del resto abbiamo provato il telefono quando ancora non era in commercio.

Il difetto più grande era una gestione dell'HDR non ottimale, che causava problemi in alcuni contesti di scatto, oltre a questo in alcune occasioni la fotocamera impiegava qualche istante per salvare l'immagine dopo averla immortalata. Con gli ultimi aggiornamenti l'HDR è migliorato parecchio, il ritardo nello scatto no, ma Asus è a conoscenza del problema, che dovrebbe essere sistemato nei prossimi update.

Precisato questo, Zenfone 10 non vuole essere un cameraphone, quanto più un telefono che scatta foto discrete, soprattutto con il suo sensore principale, un Sony IMX766 da 50 megapixel con apertura f/1.9.

Particolarità di questa fotocamera è la sua stabilizzazione a 6 assi: l'abbiamo testata in un contesto molto difficile, in movimento su una barca, nonostante questo è riuscita a mantenere stabile il video che stavamo girando, un ottimo risultato. La seconda cam è invece una grandangolare da 13 Megapixel, non particolarmente brillante ma comunque utile in certe occasioni.

In definitiva ribadiamo quanto detto in sede di recensione: Zenfone 10 non cerca la massima qualità fotografica ma risultati di discreto livello, e dopo l'aggiornamento possiamo dire che l'obiettivo è stato raggiunto.

Audio e software

Lo diciamo subito, non sentiamo particolarmente la mancanza del jack audio. A parte alcuni casi particolari in cui torna molto utile, ad esempio per collegare un microfono esterno, ormai il mondo dell'audio va avanti senza fili.

Questa prova lunga dello Zenfone 10 ci ha però permesso, dopo tanto tempo, di poter ascoltare della musica alla massima qualità in mobilità, cosa impossibile con le comuni cuffie senza fili, visto che non c'è abbastanza banda per trasmettere i segnali audio più pesanti.



Per la prova abbiamo utilizzato le nostre fide Sony WH-1000XM5, ma anche degli auricolari ROG Cetra II Core, in coppia con l'utility AudioWizard e Apple Music, da cui abbiamo ascoltato le tracce lossless. La differenza alle comuni cuffie senza fili è abbastanza lampante, non eravamo più abituati ad ascoltare musica con questa qualità al di fuori dell'ambiente domestico.

Asus ha curato bene anche il software, basato su Android 13 e con patch di sicurezza aggiornate a giugno. Gli aggiornamenti garantiti sono due, mentre le patch di sicurezza saranno aggiornate per quattro anni. A prima vista la personalizzazione di Asus sembra minima, ed è un bene, ma in realtà va a toccare degli specifici elementi del sistema operativo, in più con una chicca davvero unica, ovvero la possibilità di registrare le chiamate. Non servono applicazioni apposite, Zenfone 10 offre di serie questa funzione, attivabile direttamente nel menù durante una chiamata.

Altro elemento utile è la barra laterale nel menù home, basta richiamarla con uno swipe per avere accesso a delle scorciatoie di sistema o aprire delle applicazioni in finestra. Il lettore di impronte digitali può essere usato anche per controllare il telefono, ad esempio per lo scroll delle pagine web, o per avviare la fotocamere premendolo due volte. Insomma, tante piccole aggiunte utili ma che non appesantiscono un sistema operativo fatto molto bene.