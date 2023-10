Il Metaverso non è quello che pensate: tra Zuckerberg, ologrammi e barriere

Era fine ottobre 2021 quando Mark Zuckerberg annunciò il Metaverso, nonché il rebrand di Facebook in Meta. Sono passati due anni da quando è stata resa nota la nuova direzione dell'azienda, tra sostenitori e scettici. Alcuni passi falsi di Zuckerberg e soci hanno portato più di qualcuno a definire il Metaverso senza gambe, spostando per certi versi lo sguardo verso altre rivoluzioni Tech in corso, intelligenza artificiale in primis.

Il recente annuncio di Meta Quest 3 a qualcuno è inoltre sembrato una sorta di abbandono del concetto di Metaverso, visto che il focus principale è adesso posto sulla MR (Mixed Reality). Tuttavia, proprio quando tutto sembrava ridursi in briciole, perlomeno agli occhi dei più scettici, ecco arrivare un primo assaggio concreto del Metaverso, ovvero la prima intervista completa al suo interno.



Sicuri di aver capito il Metaverso?

Già a fine 2021 su queste pagine avevamo sentito il bisogno di spiegare che cos'è il Metaverso, vista l'enorme confusione generatasi attorno al termine (e derivante anche dalla letteratura fantascientifica). No, il Metaverso non punta a "rendere il nostro corpo obsoleto", bensì al trasformare il mondo del Web come lo conosciamo.

Zuckerberg e soci vedono il futuro di un nuovo Internet non più accessibile solamente da computer e smartphone, bensì principalmente da visori e occhiali smart. Ecco allora che una videochiamata non avviene più attraverso una webcam, ma a partire da una scansione 3D della persona, che ne simula in modo realistico un avatar virtuale all'interno di un contesto digitale.

Non è ancora chiaro? Pensate a una vostra rappresentazione virtuale in tre dimensioni, che riesce anche a riprodurre in tempo reale le espressioni facciali: questo è il concetto alla base degli Instant Codec Avatar di Meta, già annunciati a fine 2022. Si punta a riprodurre fedelmente le persone sotto forma di avatar 3D.

A cosa serve tutto ciò? A fine settembre 2023 Mark Zuckerberg e l'intervistatore Lex Fridman hanno fornito al pubblico un esempio pratico di utilizzo di tale tecnologia, realizzando, per l'appunto, la prima intervista nel Metaverso. Quest'ultima è arrivata come un fulmine a ciel sereno, interessando anche i più scettici. Il motivo è presto detto: i tanto bistrattati avatar cartoon di Meta sembrano oggi solamente un lontano ricordo, visto che si punta al fotorealismo.



Dopo essersi sottoposti a quello che attualmente è ancora un lungo processo di scansione, Zuckerberg e Fridman, che al momento dell'intervista si trovavano a centinaia di miglia di distanza, hanno avuto una conversazione in 3D mediante i propri avatar fotorealistici. In parole povere, i due hanno semplicemente indossato un visore e sono stati catapultati in una stanza buia in cui poter vedere da vicino l'interlocutore, come se questo si trovasse nello stesso edificio.

Certo, da un video in 2D risulta difficile comprendere effettivamente il livello di immersione raggiunto, ma Fridman afferma più volte durante l'intervista di non aver mai visto nulla di simile e di essersi dimenticato a un certo punto che Zuckerberg non fosse vicino a lui fisicamente.

L'obiettivo è, d'altronde, quello di rendere possibili per tutti delle conversazioni intime 1 a 1 semplicemente indossando un visore.



Zuckerberg afferma che questo sarebbe già possibile con un visore Meta Quest odierno, ma per il momento a mancare è un sistema di scansione rapida delle persone. Se al giorno d'oggi serve infatti un lungo processo di scansione per ottenere il proprio avatar 3D fotorealistico (motivo per cui il pubblico non può ancora effettuare quest'operazione), la volontà di Meta è quella di rendere possibile per le persone effettuare una scansione direttamente da uno smartphone e nell'arco di appena 3 minuti.

L'altro aspetto a mancare sono le esperienze: un avatar 3D può essere posizionato in qualunque mondo o esperienza digitale, consentendo ad esempio a due persone di giocare insieme in modo immersivo, nonché di partecipare a meeting in cui qualcuno è in presenza e qualcuno compare invece sotto forma di "ologramma". Serve però sviluppare tutta l'esperienza attorno agli avatar 3D.

Nella visione di Zuckerberg, inizialmente sarà necessario utilizzare dei visori per vedere questi ultimi, ma in 5 anni potremmo anche già essere arrivati al punto in cui basteranno degli occhiali smart. Il concetto ora dovrebbe esservi più chiaro: per riprendere una frase del nostro approfondimento sul Metaverso del 2021, "si fa riferimento a qualcosa che si interpone tra il mondo reale e virtuale, cercando di offrire alle persone la possibilità di effettuare in modo più immersivo delle azioni anche quando sono a distanza. In parole povere, si tratta di una possibilità in più, che convive con il resto". Insomma, niente persone sedute tutte il giorno alla scrivania.



È lo stesso Zuckerberg a ribadirlo durante l'intervista: l'obiettivo non è quello di sostituire il mondo fisico, bensì di dare alle persone delle possibilità in più per accedere alle esperienze tramite Internet. L'esempio più lampante è quello di un concerto in cui sono presenti in loco le persone che possono parteciparvi, mentre coloro che si trovano dall'altra parte del mondo e non hanno modo di viaggiare possono comparire sotto forma di "ologrammi", che gli altri possono vedere tramite occhiali smart.

Ecco allora che si può potenzialmente aggiungere uno strato alla realtà, andando a rivoluzionare il modo in cui gli esseri umani interagiscono tra di loro a distanza. Nel 2023 esistono già migliaia di persone che lavorano solamente in smart working, così come è possibile tranquillamente guardare concerti dal vivo in diretta streaming, ma questo non significa che il mondo fisico stia venendo meno. La volontà di Meta è insomma quella di rendere più immersive le attività del Web, dai meeting lavorativi all'intrattenimento.



Qui entra in gioco il concetto di "presenza fisica", simulata in questo caso mediante una rappresentazione virtuale fotorealistica della propria persona, che in quanto modello 3D in grado di replicare le movenze reali può essere posizionata in un qualsivoglia ambiente digitale, nonché risultare visibile anche alle persone che si trovano fisicamente in un luogo, mediante occhiali smart.

Per Mark Zuckerberg, già oggi il concetto di mondo reale prevede la convivenza di mondo fisico e mondo digitale, visto che nel nostro quotidiano facciamo ampiamente uso di smartphone e simili.

Il Metaverso è un'estensione immersiva di questo concetto, da non far per forza coincidere con la realtà virtuale.

Se quest'ultima per certi versi "isola" la persona che indossa il visore, immergendola in mondi virtuali che hanno poco a che fare con quello fisico, l'idea dietro alla realtà mista è ben diversa. Si tratta di "mescolare" il mondo fisico a quello digitale, frapponendo uno strato di oggetti virtuali sopra al primo. In che senso? Un esempio pratico relativo al nuovo visore Meta Quest 3, che non a caso viene definito dallo stesso Zuckerberg come il primo visore MR (Mixed Reality) mainstream, è quello in cui il modello 3D di una pallina, legato dunque al mondo digitale, rimbalza, all'interno del visore, su un tavolo realmente esistente nella stanza. Grazie alla scansione 3D in profondità di quest'ultima, risulta infatti possibile realizzare esperienze di questo tipo, in cui il mondo fisico si fonde a quello digitale.



Capite bene che, una volta raggiunto un certo livello tecnologico, il concetto di Metaverso inizia a farsi concreto e ben diverso dall'essere un mondo virtuale distopico per "rendere il nostro corpo obsoleto". Semplicemente, sarà possibile avere esperienze più immersive a distanza, quasi come se l'altra persona si trovasse nello stesso edificio. Da questo alla sostituzione della realtà ci passa la letteratura fantascientifica.

Durante l'intervista, il CEO di Meta afferma di voler puntare maggiormente, lato visori, sulla realtà mista, in cui l'utente vede ciò che lo circonda nel mondo fisico in tempo reale, grazie al passthrough garantito dalle telecamere del visore. Questo anche per via del fatto che, utilizzando invece la realtà virtuale, le persone non sembrano sentirsi molto sicure. Un esempio pratico effettuato da Zuckerberg è che alcuni utenti hanno paura di rompere oggetti fisici presenti attorno a loro mentre sono immersi nelle realtà virtuale.



Questo non dovrebbe avvenire nella realtà mista, dato che è tutto ben visibile e si vanno invece a sovrapporre degli elementi digitali, quali ad esempio gli avatar di altre persone con cui si vuole parlare, che potrebbero comparire come "ologrammi" sul divano di casa. Uno scenario di questo tipo apre a un ampio ventaglio di possibilità, dall'effettuare un meeting più umano a distanza, avendo quasi una percezione fisica dell'interlocutore (cosa che non può invece avvenire in una semplice videochiamata), all'immersione in un'esperienza videoludica che "prende vita" a partire dalla stanza che circonda l'utente.

I possibili risvolti futuri sono pressoché infiniti, tanto che risulta persino complesso comprendere quanto la diffusione a livello di massa di una tale tecnologia possa impattare sul modo di interagire tra le persone.

C'è insomma molto da discutere, anche sui possibili usi "poco sani": ad esempio, sarebbe etico continuare a interagire nel Metaverso con la rappresentazione 3D di una persona deceduta nel mondo fisico? Quali attività bisognerebbe bloccare, mettendo delle barriere, in una Internet immersiva di questo tipo, che vede rappresentate delle persone realmente esistenti?

Incarnare in dei modelli 3D delle intelligenze artificiali e inserirle in una conversazione in cui a partecipare sono sia avatar di persone realmente esistenti che bot farebbe venire meno la concezione di mondo fisico e mondo digitale? Il fatto che un avatar 3D risulti realistico solamente al momento della cattura e non rappresenti i cambiamenti di una persona col passare del tempo, a meno di nuova scansione, potrebbe creare qualche grattacapo? La possibilità di personalizzare elementi del proprio avatar 3D, quale ad esempio la grandezza del sorriso, potrebbe non rappresentare correttamente la persona coinvolta?



Queste sono solamente alcune delle domande che ci vengono in mente allo stato attuale delle cose e sicuramente la strada da fare è ancora lunga. Per ora un'affermazione di Zuckerberg a cui si può dare ragione è che nel mondo degli smartphone ci sono ormai poche novità, mentre ogni nuovo headset di Meta sta introducendo delle funzionalità innovative non di poco conto.



Per il resto, la direzione verso cui stiamo andando diventa per certi versi ancora più chiara quando si guarda all'annuncio delle nuove piattaforme AR e XR di Qualcomm, adottate proprio dai più recenti dispositivi Meta, ovvero Quest 3 e Ray-Ban Meta Smart Glasses. Viene infatti immaginato, in ottica futura, un mondo in cui basta indossare degli occhiali smart per vedere le indicazioni stradali comparire sotto forma di modelli 3D "sopra" alla nostra vista, nonché in cui è possibile avere a disposizione traduzioni istantanee in tempo reale e informazioni in merito a un oggetto che si sta visionando direttamente tramite le lenti degli occhiali. Insomma, il concetto di Metaverso potrà anche non avere le gambe per ora, nel senso che Zuckerberg e Fridman si sono mostrati a mezzobusto per buona parte dell'intervista, ma il cordone ombelicale sembra in procinto di staccarsi dall'Internet che conosciamo, portando con sé un mondo del Web maggiormente immersivo.