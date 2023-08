Meteor Lake sta arrivando: Intel cambia tutto... di nuovo?

Se con la presentazione di Intel Alder Lake il chipmaker americano ha sdoganato il concetto di struttura ibrida nei segmenti desktop e laptop offrendo funzionalità avanzate di multitasking, con eccezionali prestazioni nell'esecuzione di processi in background e un'elevata efficienza energetica nel portarli a termine, con Meteor Lake le cose si fanno ancora più interessanti.

Senza mandare in pensione il concetto di architettura ibrida e di cluster di core specializzati per attività differenti, la nuova generazione di Intel cambierà le carte in tavola sul piano puramente strutturale, nel processo produttivo e persino nella nomenclatura.

Ormai manca poco al preannunciato Intel Innovation Event 2023, dove con ogni probabilità verranno svelati tutti i segreti della prossima architettura e, chissà, magari anche qualche dettaglio in più anche sulle prossime schede video da gaming.



Cambia tutto, anche il nome

Partiamo proprio dal naming, perché si tratta della novità che ha fatto più clamore e probabilmente quella che ha suscitato maggiore curiosità (e confusione) nel grande pubblico.

La prossima ondata di processori Intel, infatti, sarà accompagnata da un ingombrante cambio di identità nell'offerta, che paradossalmente diventerà anche lei "ibrida" in questa fase di transizione: preparatevi perché è davvero contorta!

La quattordicesima generazione propriamente detta, infatti, conserverà il naming Intel Core con la storica "i" a identificare le varie classi di processori, guardando però al solo refresh di Raptor Lake.

Tuttavia, a sua volta, Raptor Lake Refresh non andrà a costituire soltanto la quattordicesima generazione di processori Intel Core ma anche la Prima Generazione del nuovo corso assieme a Meteor Lake, ma solo con alcuni segmenti dell'offerta.

In particolare, l'offerta CPU next-gen sarà divisa in quattro famiglie di processori, come spiegato nello specifico nel nostro approfondimento breve sul nuovo naming delle CPU Intel Core. Durante i mesi di lancio, quindi, Raptor Lake-S Refresh e Raptor Lake-HX Refresh, andranno a costituire la quattordicesima generazione, quindi con la "i", con una proposta desktop (S) e una proposta laptop (HX) ad alte prestazioni.

La prima generazione senza "i", invece, sarà costituita dai processori Raptor Lake Refresh nelle serie ad alta efficienza per laptop, vale a dire Raptor Lake-U Refresh e Raptor Lake-H Refresh, sotto il nome di Intel Core 3/5/7/9 e da Meteor Lake-U e Meteor Lake-H per gli Intel Core ULTRA 3/5/7/9.

Purtroppo ci rendiamo conto che la situazione sarà piuttosto contorta, ma la speranza è che abbandonando in via definitiva il retaggio della "i" con la seconda generazione del prossimo anno le cose possano semplificarsi maggiormente.



Intel 4 è solo l'inizio

Già con il nodo naming abbiamo avuto modo di snocciolare un interessante aspetto del prossimo lancio, vale a dire che Meteor Lake coprirà in anticipo il segmento Laptop. Non sappiamo se ci sarà davvero una proposta desktop per questa "prima generazione" ma nessuno è stato in grado di formulare una risposta davvero convincente prima del tempo. Le strade potrebbero essere principalmente due, ovvero quella di un lancio mid-gen oppure quella di proporli direttamente come seconda generazione, quindi offrendo Arrow Lake per Laptop e Meteor Lake per desktop, ma è troppo presto per dirlo e si tratta solo di speculazioni.

Quanto all'architettura, o più propriamente alla struttura di questi processori di nuova generazione, sappiamo che saranno costruiti attorno al processo produttivo Intel 4, il primo a 7 nanometri per la compagine blu e anche il primo a sfruttare la litografia EUV estrema per la produzione dei tile che andranno a comporre le CPU.



Sì, quest'anno si parlerà di tile perché ci sarà un'ulteriore evoluzione della struttura dei processori, che prima di tutto hanno abbandonato l'architettura monolitica tradizionale sposando l'idea di proporre core specializzati per prestazioni o consumi. Ora, a questo nuovo concept si aggiunge quello di chiplet, ovvero un processore che al suo interno sarà composto da tasselli differenti, ultra-specializzati per determinate operazioni.

Ci sarà quindi un tile con i Core, che saranno anche qui ad architettura ibrida, ma anche tasselli dedicati alla gestione degli I/O, per esempio, per efficientare ulteriormente il controllo delle linee di comunicazione, abbattendo i consumi e migliorandone la precisione.

Inoltre, si è a lungo parlato anche dei cosiddetti E-Core "LP", o Low Power, che dovrebbero essere chiamati in causa per eseguire processi negli stati a basso consumo, tra cui ad esempio durante la sospensione del sistema.

Un'altra novità dovrebbe essere il debutto di un ulteriore livello per la cache, la cosiddetta Cache L4, a supporto della struttura a chiplet che dovrebbe andare a collocarsi nella Base Tile per garantire una maggiore sicurezza dei dati, per una comunicazione più rapida e per conservare le informazioni sul sistema per l'avvio rapido.

Il passaggio ai 7 nanometri dovrebbe portare anche a una riduzione dei consumi rispetto al passato, con un balzo delle performance per watt del 20% rispetto a Intel 7 (a 10 nanometri).



Sempre con Meteor Lake, molto probabilmente osserveremo un maggiore impiego delle VPU, le unità deputate alla gestione dei processi accelerati dall'IA, ormai sempre più integrati anche a livello di sistema su Windows.

Nonostante il dibattito sull'esistenza o meno di una proposta desktop per la prima generazione sia tutt'altro che chiuso, in rete sono apparse le prime foto di un engineering sample di Meteor Lake, che a sua volta ha messo in chiaro come, in caso di lancio sul mercato, dovremo fare i conti con un cambio di socket.

Non ci saranno modifiche sostanziali a livello visivo, ma a uno sguardo più attento si può notare un IHS di dimensioni maggiori e le scanalature laterali per il posizionamento della CPU appaiono spostate.

In generale, il nuovo socket dovrebbe naturalmente utilizzare un'interfaccia LGA, ma con un maggior numero di pin per migliorare ulteriormente la comunicazione e le interconnessioni con la scheda madre.



Quanto alla strutture, oltre ai già menzionati LP E-Core, ci saranno sempre i soliti cluster ad alta efficienza e ad elevate prestazioni, quindi i classici E-Core e P-Core. I primi processori a spuntare in rete sono stati una non meglio specificata CPU da 14 Core, di cui 4 P-Core e 8 E-Core, e una da 16, ovvero 6 P-Core e 8 E-Core. In entrambi i casi, il core count si completa con 2 E-Core LP.

Insomma, la situazione è ancora piuttosto vaga nonostante la mole di informazioni già apparsa in rete.

Tuttavia, l'appuntamento ufficiale con Intel non è molto lontano e dovremo attendere solo fino al 19 settembre 2023, dato che la stessa azienda ha specificato che nel corso di uno dei panel ci sarà spazio per scoprire le "più recenti piattaforme hardware client, inclusi gli anticipati processori Intel Core Ultra (nome in codice Meteor Lake), le aspettative per la nostra roadmap futura e la decisa visione di Intel sull'IA".